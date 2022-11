Aarau: Über 75 Prozent sagen Ja zum KIFF-Neubau

Aarau Klares Ja an der Urne: «Dass die Aarauer Bevölkerung das KIFF mit einer solchen Deutlichkeit trägt, berührt mich sehr» Drei Viertel der Aarauerinnen und Aarauer sagen Ja zum Kredit von neun Millionen Franken und einem Darlehen von maximal 3 Millionen Franken für das Kulturhaus KIFF. Eine Deutlichkeit, die der KIFF-Familie im ersten Moment fast ein bisschen die Sprache verschlägt. Katja Schlegel 27.11.2022, 17.20 Uhr

Die Erleichterung ist gewaltig: Daniel Kissling (Co-Geschäftsleiter KIFF, links), Gisela Roth (Präsidentin Verein KIFF) und Oliver Dredge (Projektleiter von «KIFF 2.0»). Katja Schlegel

Minuten wie Stunden, eine nach der anderen. Die Anspannung im KIFF-Foyer ist gewaltig, der gemütlichen Brunchtafel zum Trotz. Es geht um alles oder nichts, es geht um die Zukunft. Dann, um 12.03 Uhr, kommt die Nachricht aus dem Wahlbüro.

Ja, es hat gereicht. Und wie. 4548 Aarauerinnen und Aarauer haben für den Kredit für das «KIFF 2.0» gestimmt, 1459 dagegen. «Cha öbber d Prozänt usrächne?», ruft jemand. Über 75, echot es, «sogar no meh». 75,7 Prozent sind es, um genau zu sein, die dem Verpflichtungskredit von neun Millionen Franken und einem zusätzlichen zinslosen Darlehen von maximal drei Millionen Franken zugestimmt haben, dies bei einer Stimmbeteiligung von 42,7 Prozent. Der Jubel bricht los, die KIFF-Crew liegt sich in den Armen, die Korken knallen. Aus den Boxen dröhnt «Celebration» von Kool & The Gang.

Die KIFF-Crew und -Sympathisanten liegen sich in den Armen, im Vordergrund Stadträtin und Kulturministerin Suzanne Marclay-Merz und Daniel Kissling. Katja Schlegel

«Ich wäre schon mit 51 Prozent zufrieden gewesen»

Es ist die Deutlichkeit des Abstimmungsergebnisses, das gewaltige Freude, Dankbarkeit und ein bisschen Sprachlosigkeit auslöst. Dass es reichen könnte, daran hatten die allermeisten geglaubt. Aber eben: Über 75 Prozent, das sind drei Viertel. «Ich wäre schon mit 51 Prozent zufrieden gewesen», sagt KIFF-Vereinspräsidentin Gisela Roth am Rande des Trubels, und die Erleichterung in ihrer Stimme ist nahezu greifbar. «Dass nicht nur Stadtrat und Einwohnerrat, sondern auch die Aarauer Bevölkerung das KIFF mit einer solchen Deutlichkeit trägt, berührt mich sehr.»

In ihrer Ansprache vor der versammelten KIFF-Familie dankt Roth allen, die sich in den letzten Wochen und Monaten für das Projekt und den Abstimmungskampf eingesetzt haben. Das deutliche Resultat sei ein Signal der Aarauerinnen und Aarauer, dass sie hinter dem KIFF stehen. «Und dass sie sich – genauso wie wir – ein KIFF ohne Aarau und ein Aarau ohne KIFF nicht vorstellen können.» Ein Signal der Stadt, ein Signal für die Zukunft. «Aber genauso eine Bestätigung, dass wir die letzten 30 Jahre über gute Arbeit geleistet haben», so Oliver Dredge, Projektleiter von «KIFF 2.0».

Aktuelle Visualisierungen vom Neubauprojekt «KIFF 2.0» in der Aarauer Telli. Maaars Architektur Visualisierungen / zvg

Jetzt geht es an die Beschaffung der letzten sechs Prozent

Mit diesem Ja seien 94 Prozent der Finanzierung geschafft, so Roth weiter. Zum städtischen Beitrag kommen zehn Millionen Franken, die der Aargauer Regierungsrat aus dem Swisslos-Fonds gesprochen hat, sowie das Initial-Sponsoring der AKB und der Baukredit (je zwei Millionen Franken).

Die KIFF-Mitglieder, -Mitarbeitenden sowie -Sympathisantinnen und -Sympathisanten auf dem offiziellen Jubelfoto. Auf diesem Platz hinter dem aktuellen KIFF soll der Neubau entstehen. zvg / Roland Morgenthaler

Jetzt liegt der Ball beim KIFF: Die verbleibenden sechs Prozent oder 1,8 Millionen Franken wird die Institution selbst stemmen, unterstützt von Stiftungen, Firmen oder Gönnerinnen und Gönnern. Ziel sei es, eine halbe Million Franken durch kleinere und mittlere Spendenbeiträge zu sammeln, so die Mitteilung im Nachgang zum Abstimmungsergebnis. Für Frühjahr 2023 sei dazu eine gross angelegte Crowdfunding-Aktion geplant. «Nach den letzten Wochen, nach diesem Resultat sind wir überzeugt, auch diese nächste und hoffentlich letzte Finanzierungsrunde gemeinsam zu schaffen und dadurch pünktlich im Frühling 2024 mit den Bauarbeiten beginnen zu können.»

Sie haben allen Grund zum Feiern: Oliver Dredge und Daniel Kissling (r.). Katja Schlegel