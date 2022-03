Aarauer "Känguru"-Kitas Telli und Guyerweg werden zusammengelegt

Aarau Kita Telli und Kita Guyerweg werden zusammengelegt – künftig wird das Essen nicht mehr aus Zürich angeliefert Die Gemeinnützigen Frauen haben die Liegenschaft am Guyerweg, in der sich bereits eine ihrer Kitas befindet, gekauft. Hier soll künftig eine Grossküche für alle «Känguru»-Kitas eingerichtet werden. Ausserdem wird die Kita Telli aufgehoben. Nadja Rohner 29.03.2022, 13.12 Uhr

In der Liegenschaft Guyerweg 1, heute bereits das Daheim der Kita Guyerweg, wird auch die Kita Telli einziehen. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Die Gemeinnützigen Frauen Aarau betreiben in der Kantonshauptstadt die vier «Känguru»-Kitas Aare, Freihof, Guyerweg und Telli. Die letzteren zwei liegen beide in der Telli, einmal direkt beim Einkaufszentrum und einmal im Wohnquartier, nahe der Sportanlage. Nun haben die Gemeinnützigen Frauen die Liegenschaft, in der sich die Kita Guyerweg befindet, gekauft. Das teilten sie den Eltern am Montag mit: «Dieser Kauf ermöglicht uns unter anderem eine Grossküche, die schon lange auf unserer Wunschliste stand. Sie wird alle unsere Kitas mit feinem, gesundem Essen versorgen.»