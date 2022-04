Aaraus erster Kinobau – und was daraus geworden ist

Aarau Kino am Rain: Ein neues kleines, aber feines Kapitel in der Aarauer Kinogeschichte Heute würde niemand mehr vermuten, dass am Rain einst ein Kino stand. Doch das Haus steht noch heute, wenn auch komplett umgebaut. Peter Günthart, der in diesem Haus aufgewachsen ist, hat die Geschichte recherchiert. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Peter Günthart, Architekt aus Aarau, hat die Geschichte des Kinos am Rain 16 recherchiert, im Bild direkt rechts hinter dem Auto (mit den drei Rundbögen). Zvg

Aarau und seine Kinogeschichte. Sie ist alt, knapp 126 Jahre sind seit der ersten Vorführung im Hotel Gerber-Terminus am Bahnhofplatz bis heute vergangen. Und sie ist bewegt. Die letzte, einschneidende Meldung ist erst gut zwei Monate alt: Das «Ideal» an der Kasinostrasse wird einem Neubau weichen.

Doch die Aarauer Kinogeschichte ist nun vor allem eines: um ein Kapitel reicher. Denn der AZ-Artikel über die Entwicklung des Kinos auf Platz Aarau hat Spürsinn geweckt. Und zwar bei Peter Günthart, pensioniertem Architekt. Günthart ist im ersten zu diesem Zweck gebauten Haus, dem «Lichtspieltheater» von Otto Brunner, aufgewachsen. Am Rain 16, wo heute niemand mehr ein Kino vermuten würde.

Architekt Peter Günthart hat die Geschichte des Kinos am Rain Nummer 16 recherchiert. Er ist im Haus aufgewachsen. Heute lebt er in Niederlenz. Zvg

Zwar hatte Günthart Pläne vom Haus, über die Vorgeschichte aber wusste er kaum etwas. «Jetzt, da die Aarauer Kinogeschichte wieder Thema geworden ist, wollte ich die Gelegenheit packen, mehr zur Geschichte ‹meines Kinos› herauszufinden», sagt Günthart. Und das ist gelungen, dank der Hilfe des Aarauer Stadtbauamts und der Heilsarmee Aarau.

Ein «Kinemathograph» mit «Vestibule» und «Cassa-Häuschen»

Wann der ursprüngliche Bau mit Rundbogen entstand, ist nicht klar. Klar ist aber, dass die Nummer 16 dem Hotel und Restaurant Wildenmann an der Vorderen Vorstadt als Remise diente, also als Schopf für die Kutschen und Zugtiere der Hotelgäste. 1911 kaufte Otto Brunner das Haus neben der Eisenhandlung Siebenmann und reichte ein Baugesuch für einen Neubau ein, das «Lichtspieltheater». Brunner hatte bereits in der «Münz» im Hammer 1909 das erste ständige Kinotheater eingerichtet.

Die auffällige Jugendstilfassade verschwand 1953 (Plan aus dem Baugesuch von 1911). Zvg

Die Baupläne sehen im Parterre ein «Vestibule», die Vorhalle mit «Cassa-Häuschen» und Toiletten vor. Durch zwei Schwenktüren sollte man in einen knapp 15 Meter langen Theatersaal gelangen, dahinter lag das Operateurräumchen, flankiert von zwei Treppen, die auf die Galerie führten. Auf den zwei Etagen über dem Kino wurden drei Wohnungen geplant.

Aufsehenerregend ist aber vor allem die Aussenansicht des Hauses: Eine prächtige Jugendstilfassade hatte das Baugeschäft Zschokke entworfen, mit ausgeschafften Fensterstürzen, auffälligen Ornamenten und zwei Flügeltüren. Und über allem prangte der Schriftzug «Kinemathograph» in diesem typischen Schriftbild, mit krummen Beinchen, als hätte eine Wärme die Buchstaben in die Knie sinken lassen.

Doch Brunner konnte diese Herrlichkeit nicht lange geniessen. Schon 1912 musste er, schwer krank, sein Kino an Georg Eberhardt weitergeben. Aus dieser Zeit hat Peter Günthart noch ein Programmheft aufbewahrt: «Jede Woche Programmwechsel, ununterbrochen Vorstellungen von 7 Uhr bis 10 Uhr abends», steht da, «sonntags von 2 Uhr bis 10 1/2 Uhr abends.» Die Plätze kosteten zwischen 2 Franken (Sperrsitz) und 80 Rappen (III. Platz). Rauchen war «polizeilich verboten», «Damen mit Hüten sind gebeten, von den an beiden Seiten angebrachten Haken Gebrauch zu machen», so die Geschäftsleitung.

Bis 1911 diente das Haus am Rain 16 dem "Wildmann" als Remise. Erkennbar ist das grosse Scheunentor (undatierte Aufnahme aus den Unterlagen von Peter Günthart). Zvg Bis 1911 diente das Haus am Rain 16 dem «Wildmann» als Remise. Erkennbar ist das grosse Scheunentor (undatierte Aufnahme aus den Unterlagen von Peter Günthart). Zvg Peter Günthart, Architekt aus Aarau, hat die Geschichte des Kinos am Rain Nummer 16 recherchiert, seinem Elternhaus. Otto Brunner liess das Lichtspielhaus 1911 bauen, ab 1923 war es Sitz der Heilsarmee Aarau. Zvg Ein altes Programm des Lichtspieltheaters Aarau aus der Sammlung von Peter Günthart. Zvg Ein alter Spielplan des Lichtspieltheaters Aarau aus der Sammlung von Peter Günthart. Zvg Das frisch zum Heilsarmeelokal umgebaute ehemalige Kino (aus "Der Kriegsruf" vom 13.10.1923). Zvg Die "Sonnenstrahlen-Truppe" (Jungpfadfinderinnen) 1936 vor dem ehemaligen Kino (aus "Der Kriegsruf", undatiert). Zvg

1923 zog Eberhardt in den Neubau an die Kasinostrasse 38, ins «Casino» (später bekannt als «Revolverchuchi»). Das Kino am Rain verkaufte er der Heilsarmee. Diese weihte das Aarauer Lokal am 27. September 1923 ein, in der Mitgliederzeitschrift wird vom geräumigen Saal geschwärmt, der «mit der Galerie Platz für etwa 350 Personen» biete. Im Dezember 1949 findet sich in den Protokollbüchern der Heilsarmee der – in Französisch formulierte – Eintrag, dass der Saal in Aarau nicht mehr gross genug sei und man deshalb für einen Neubau ein Stück Land nahe dem Bahnhof gekauft habe. Das Haus am Rain müsse nun verkauft werden.

Käufer war Peter Güntharts Vater. Ingenieur Max Günthart bezahlte 100’000 Franken für das Haus. Er liess es völlig umbauen, mitsamt der Fassade. Ein Schritt, zu dem ihm der beauftragte Architekt geraten hatte. Ein Rat, den Peter Günthart, nicht nur Architekt, sondern auch viele Jahre lang Mitglied der Altstadtkommission, bis heute nicht verstehen kann: «Diese Jugendstilfassade hätte man nicht abbrechen dürfen, das war eine der ganz wenigen solcher Fassaden in Aarau.»

Die Familie Günthart nutzte das ehemalige Kino fortan als Wohnhaus. «Mein Bruder Jürg und ich haben damals eine grosse Party geschmissen, um den ‹frommen Geist› aus den Gemäuern zu vertreiben», erinnert sich Peter Günthart und lacht. Ab 1956 veranstalteten die Günthart-Brüder regelmässig Jazzkonzerte im Keller; nicht öffentlich, sondern nur für Freunde und Bekannte. «Unser Lokal war eines der ersten Jazzlokale überhaupt. Damals hat man uns dafür noch schräg angeschaut.» Unvergessliche Abende hätte er da erlebt, sagt Günthart und lächelt, es sei eine sehr glückliche Zeit gewesen. «Eine schöne Geschichte für ein Haus, oder?»

Der Rain in Aarau mit der Haus Nummer 16 (Bottoni Più), dem ersten Kino der Stadt. Katja Schlegel

Das Haus ist bis heute im Besitz der Familie. Peter Günthart hat die Liebe zum Jazz übrigens nicht mehr losgelassen; 1996 war er eines der Gründungsmitglieder von JazzLive Aarau.

