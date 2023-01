Aarau Tödlicher Unfall mit Schulkind auf Fussgängerstreifen: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den Autofahrer Ein 51-Jähriger aus der Region hat im Februar letzten Jahres auf der Entfelderstrasse in Aarau einen Schüler angefahren und tödlich verletzt. Dafür muss er sich nun vor Gericht verantworten. Ausserdem starten im März die Bauarbeiten an Strasse und Haltestelle, die den Bereich sicherer machen sollen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

An einem regnerischen Dienstagmorgen im Februar 2022 wartete der Schüler hier an der Haltestelle Binzenhof, bis der Zug abgefahren war, und wollte dann über die Strasse ins Gönhard-Quartier gelangen. Bild: Katja Schlegel

Am 15. Februar 2022 wurde ein 12 Jahre alter Knabe auf seinem Weg ins Gönhard-Primarschulhaus angefahren und so schwer verletzt, dass er später im Spital verstarb. Der Unfall geschah um 7.20 Uhr, als der Schüler die Entfelderstrasse überqueren wollte. Es war noch düster, und es regnete. Der Knabe musste zunächst an der Haltestelle Binzenhof warten, bis die Wynental-Suhrentalbahn Richtung Aarau wieder losfuhr, weil sie an dieser Stelle den Fussgängerstreifen blockiert.

Als sich der Zug in Bewegung gesetzt hatte, lief der Schüler auf dem Fussgängerstreifen los. Er querte zuerst das Gleisbett und trat dann auf die Fahrbahn der Entfelderstrasse. Dort wurde er von einem stadtauswärts fahrenden Auto erfasst und mehrere Meter weit weggeschleudert. Er wurde gemäss der damaligen Polizeimeldungen zunächst mit der Ambulanz ins Kantonsspital Aarau gebracht, starb aber einen Tag später im Universitäts-Kinderspital beider Basel.

Die Betroffenheit in der Bevölkerung angesichts des schlimmen Unfalls war gross. Bild: Katja Schlegel

Diese Woche hat nun die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau beim Bezirksgericht Aarau Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Das bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage der AZ. Beschuldigter ist der Autofahrer, ein 51-Jähriger aus dem Raum Aarau.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten sowie eine Busse von 4000 Franken. Wann die Verhandlung stattfindet, steht noch nicht fest.

Strassen- und Gleisübergang werden bald sicherer

Ein anderes Datum aber steht: Am 20. März startet der Umbau der Haltestelle Binzenhof und der Entfelderstrasse. Dieser war schon seit Jahren geplant, hat sich aber aufgrund noch fehlender Genehmigungen verzögert. Das Bauprojekt soll die heikle Situation an dieser Stelle entschärfen. Die Haltestelle wird behindertengerecht umgebaut, die Perrons verlängert, Fussgängerstreifen und Bahnübergang werden rund 70 Meter stadteinwärts verschoben, zusätzlich erhält der Übergang Schranken zur Sicherheit. In der Mitte der Strasse sowie zwischen Gleisbett und Strasse soll es Verkehrsinseln respektive einen Wartebereich geben.

Wie Michael Briner, Sprecher der Bauherrin Aargau Verkehr AG sagt, sei am Projekt nach dem Unfall nichts mehr verändert worden: «Es sieht nebst der Modernisierung der Haltestelle bereits die optimalen Verbesserungen vor.»

Direkt nach dem Unfall hatten in mehreren Medien Anwohner ausgesagt, es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis an dieser Stelle ein Unglück passiere. Bei der Polizei war der Fussgängerstreifen allerdings nicht als Unfallschwerpunkt bekannt, und auch der Schulleiter sagte gegenüber der AZ, die Querungssituation sei bisher nie ein Thema gewesen.

Schulwegsicherheit auch ein Politikum

Nach dem Unfall wurden keine provisorischen Sicherheitsmassnahmen an der Strasse oder dem Übergang vorgenommen; «das Umbauprojekt war ja bereits aufgegleist», so Simone Britschgi, Sprecherin des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt. Kurz nach dem Unfall hatte die Stadt ausserdem gesagt, aus Platzgründen seien sofortige bauliche Massnahmen gar nicht möglich.

Aber: «Wir hatten Kontakt mit der Schulleitung und gebeten, die Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren, damit sie die Unterführung benützen», sagt Britschgi. Diese befindet sich wenige hundert Meter nördlich des Fussgängerstreifens und führt in die Hallwylstrasse, an deren Ende die Schulanlage Gönhard liegt.

Sowohl im Aarauer als auch im Buchser Einwohnerrat hatte es in den Folgemonaten politische Vorstösse für verbesserte Schulwegsicherheit gegeben. Beiderorts rannten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier offene Türen ein: Stadt- und Gemeinderat nahmen sich des Themas an. In Aarau wurde mittlerweile schon eine daraus resultierende Massnahme umgesetzt: Die Kirchbergstrasse im Scheibenschachen hat einen neuen Fussgängerstreifen erhalten.

