Das Kulturlokal KIFF führt im Juli eine Sommerbeiz in Aarau

Aarau KIFF zieht ins Stadtzentrum: Das Kulturlokal in der Telli führt bald eine Sommerbeiz mit kulturellem Programm Im Juli ist das KIFF zu Gast bei der Stadtbibliothek: Aus dem Bistro Café littéraire wird die Sommerbar «KIFF im Park». Zwei Konzerte sind geplant – das erste heute Freitag. Anwohnende machen sich derweil Sorgen um den Lärm. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Das «KIFF im Park» ist bis am 30. Juli jeweils Dienstag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Viviane Wagner/zvg

Das KIFF ist bei vielen Menschen sehr beliebt, keine Frage. Dennoch kennen einige das Kulturlokal in der Telli weiterhin nicht. Für die ersten vier Sommerferienwochen zieht das KIFF deshalb nun für einmal ins Stadtzentrum. Aus dem Café littéraire der Stadtbibliothek wird im Juli das «KIFF im Park»: Eine Sommerbar mit kulturellem Programm.

Den Auftakt macht heute Freitagabend die Musikerin Prozpera aus Frauenfeld mit einem Konzert, das träumerische Atmosphären verspricht. Ihr Auftritt beginnt um 20 Uhr, spätestens um 22 Uhr ist Schluss. Das «KIFF im Park» ist bis am 30. Juli jeweils Dienstag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr geöffnet.

Die Idee dafür entstand aus dem Projekt Open Library der Stadtbibliothek, die während den vom KIFF bespielten Abenden im Juli ebenfalls bis 22 Uhr offen haben wird. Nebst dem Anbieten einer lauschigen Sommerbar im gefühlt unternutzten Kasinopark mitten in der Stadt geht es auch darum, Werbung zu machen für das KIFF. Ende Jahr steht voraussichtlich die Abstimmung bevor für den Neubau KIFF 2.0. Von den rund 28 Millionen Franken soll die Stadt rund 10,1 Millionen Franken investieren, 1,1 Millionen wurden bereits mit der Projektierung gesprochen. Unter dem Motto «Wir sind Aarau» will das KIFF die Abstimmungskampagne in verschiedenen Ecken der Stadt führen.

Es wird nur zwei Konzerte geben

Das KIFF soll bei der breiten Bevölkerung bekannter und beliebter werden. Offenbar freuen sich aber nicht alle über die Anlässe im Stadtzentrum: Anwohnende der Igelweid etwa haben bereits ihre Sorgen kundgetan betreffend Lärm und Littering. Sie fragen sich, wie die Verantwortlichen dafür sorgen wollen, dass ab 22 Uhr wirklich Ruhe ist.

Das Café littéraire und der Kasinopark werden im Juli durch das KIFF belebt. Viviane Wagner/zvg

Nachgefragt bei der Stadt erklärt Melanie Morgenegg, Leiterin Abteilung Kultur: Es dürfe nur ein Konzert in der Woche elektronisch verstärkt durchgeführt werden. Mit der Bewilligung durch die Gewerbepolizei habe es Auflagen gegeben betreffend Ruhe, Ordnung und Immissionen. Das KIFF werde diese umsetzen, entsprechend sei um 22 Uhr Schluss. Getränke für draussen werden in Mehrwegbechern mit Depot abgegeben und das KIFF-Personal wird um die Sauberkeit auf der Wiese besorgt sein.

«Die Auflagen werden durch Mitarbeitende der städtischen Abteilung Sicherheit kontrolliert», sagt Melanie Morgenegg, fügt aber hinzu: «Es muss zudem gesagt werden, dass das KIFF veranstaltend ist, eine Bewilligung vorliegt und nach 22 Uhr die Veranstalterin nicht mehr in der Verantwortung ist.» Was nachher im Park passiert, habe mit dem Anlass also nichts mehr zu tun.

Das KIFF seinerseits stellt klar: In den vier Wochen sind insgesamt nur zwei Konzerte geplant. Nach demjenigen heute Abend spielt der Oberaargauer Domi Chansorn am Donnerstag, 21. Juli. Wenige Tage später, am 26. Juli, wird es noch einen Poetry-Slam-Abend geben.

Mehr Informationen: www.kiff.ch

