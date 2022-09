Aarau Kaspar Hangartner ist gestorben: Er war einer der letzten grossen Patrons Der Aarauer Transport- und Speditionspionier Kaspar Hangartner ist im Alter von 91 Jahren und nur wenige Monate nach seiner geliebten Frau gestorben. «Ich kam von ganz unten», erzählte er der AZ einst. Nadja Rohner 12.09.2022, 21.16 Uhr

Kaspar Hangartner beim Gespräch mit der AZ im Jahr 2017; eines der wenigen Interviews, die er je gegeben hat. Chris Iseli

Letzte Woche hat Aarau einen Unternehmer verloren, wie es sie kaum mehr gibt: Kaspar Hangartner ist 91-jährig gestorben. Das macht die Familie in seiner Todesanzeige bekannt.

1953 übernahm Kaspar Hangartner das von seinem Vater 1890 in Aarau als Fuhrhalterei gegründete Familienunternehmen. In einem Interview mit der AZ 2017 schilderte er seine Jugend so: «Ich bin am Ziegelrain in der Fuhrhalterei aufgewachsen. Am Mittwochnachmittag, wenn die Kollegen Fussball spielen gingen, fuhr ich mit Ross und Wagen herum. Ich musste schon früh arbeiten – auch in den Ferien. Damals wurden alle Güter mit der Bahn angeliefert. Wir brachten sie vom Bahnhof zu den Kunden. Mit 18 habe ich bereits 100-Kilo-Säcke gebuckelt und mitgeholfen, Klaviere zu tragen – darum habe ich einen kaputten Rücken. Ich kam von ganz unten.»

Der ehemaligen Transportunternehmer Kaspar Hangartner, aufgenommen am 16. Mai 2017 an der Neumattstrasse in Aarau. Chris Iseli

Nach der Handelsschule arbeitete der junge Hangartner bei der BBC und anschliessend in Belgien. Er plante, nach Afrika zu gehen. Weil der Vater starb, kehrte er nach Aarau zurück und wurde mit noch nicht einmal 23 Jahren Chef der Firma, die damals eine Handvoll Mitarbeitende zählte. «Am Schluss waren wir über 600 – inklusive der Selbst-Fahrer», schilderte er 2017.

Dieses Foto vom November 2009 weckt Erinnerungen an das charakteristische Hangartner-Grün. Hier auf dem Firmengelände in der Aarauer Telli. Emanuel Freudiger

Unter Kaspar Hangartner hatte sich die Fuhrhalterei mit ihrem ganz speziellen Grün im Logo zu einer internationalen Firma entwickelt. «Ich war der erste Europäer, der Lastwagen-Transporte nach England machen konnte», sagte er zur AZ. Das auf kombinierten Verkehr spezialisierte Transport- und Speditionsunternehmen führte zwei Dutzend Niederlassungen in halb Europa. «Alleine in Italien hatten wir 200 Mitarbeiter», erzählte Hangartner im Interview. «Wir machten einen Umsatz von etwa 380 Millionen Franken. Nur Transport, kein Handel. Davon gingen etwa 100 Millionen an Bahn- und Schiffsfrachten. Wir hatten 4000 Wechselbrücken und 1000 Aufleger.»

Kaspar Hangartner im Dezember 1997. Werner Rolli/Archiv

2002 verkaufte er die Firma an DB Cargo und zog sich drei Jahre später aus dem Unternehmen zurück (erst 2010 verschwand der Firmenname «Hangartner» zugunsten von «DB Schenker»). Dass er nicht in den Ruhestand ging, sondern «per Zufall» noch eine Kranfabrik im Luzernischen übernahm, erklärte der «Patron von altem Schrot und Korn» so: «Wegen meines kaputten Rückens konnte ich nicht Golf spielen gehen und habe darum noch etwas gearbeitet.»

Kaspar Hangartner engagierte sich auch neben der Arbeit, etwa im Aargauischen Rennverein und für den FC Aarau, auch die neue «Alte Reithalle» unterstützte er grosszügig. Ausserdem sass Kaspar Hangartner für die FDP zwölf Jahre im Aarauer Einwohnerrat und meldete sich auch danach noch mit Leserbriefen – etwa zur städtischen Finanzpolitik – zu Wort.

Im Juni erst hatte er Abschied nehmen müssen von seiner Frau Barbara, «der Liebe meines Lebens», wie er damals in ihrer Todesanzeige schrieb. Nun ist er ihr gefolgt.