Aargau West Just zum Reifenwechsel: Winterpneus in der Region werden später geliefert und kosten mehr Weil ein Grossteil eines in der Reifenherstellung verwendeten Stoffes aus Russland stammt, zeichnet sich eine globale Knappheit ab. Deshalb wird der Wechsel auf Winterpneus heuer erschwert und verteuert. Florian Wicki Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Der Winter naht, die Pneuhändler und Garagen sind mit Reifenwechseln beschäftigt. Symbolbild: Urs Flüeler

Wussten Sie, dass ein durchschnittlicher Autoreifen zu einem Drittel (rund drei Kilo) aus Russ besteht? Dieselbe schwarze Substanz, die nach dem Einfeuern im Cheminée hängenbleibt und aus Textilien kaum mehr wegzukriegen ist?

60 Prozent des weltweit industriell hergestellten Russes kommen aus Russland. Das Pulver, das nicht nur in Pneus, sondern auch in Mascara-Stiften oder in Batterien verwendet wird, ist aufgrund Sanktionen, die gegen Russland aufgrund der Militäroffensive in der Ukraine verhängt wurden, rar geworden. Das spüren nicht nur die Reifenhersteller, sondern auch die Garagen und schlussendlich auch die Autofahrerinnen und Autofahrer in der Schweiz, die dieser Tage die Winterreifen montieren lassen wollen.

So zum Beispiel auch bei der Teufenthal Garage AG, wie Jasmin Salzmann vom Kundenberatungsdienst erklärt: «Je nach Dimension sind die Bestellbedingungen für Winterpneus gerade sehr ungünstig.» Es komme derzeit nicht selten vor, dass Reifen, die eigentlich nach ein bis zwei Tagen in der Garage sein sollten, eine Lieferzeit von fünf Tagen hätten. Und auch die Preise würden von der aktuellen Lage in die Höhe getrieben.

Man kalkuliere in Teufenthal zwar sehr fair, so Salzmann. Aber: «Mit Preiserhöhungen von 5 bis 15 Prozent muss man im Moment einfach rechnen.» Und die müsse die Garage an die Kundschaft weitergeben.

Laut Salzmann wird sich die Lage in den nächsten Jahren noch weiter zuspitzen. Auch aus Rücksicht auf die Umwelt: «Der Trend hin zu Elektroautos wird die Nachfrage nach Reifen noch weiter antreiben, was sich wieder auf Verfügbarkeit und Preise auswirken dürfte.» Dies aufgrund der Tatsache, so Salzmann, dass der Antrieb von Elektroautos über ein anderes Drehmoment verfüge, was die Abnutzung von Reifen erhöhe.

«Im Schnitt sind sie gut 20 Prozent teurer.»

Keine Lieferschwierigkeiten kennt hingegen Sandro Zannino, der seit 25 Jahren die Garage Zannino in Holderbank führt: «Gängige Grössen sind bei uns nach wie vor in ein bis zwei Arbeitstagen lieferbar.» Natürlich könne es bei exotischen Grössen länger gehen, das sei aber jedes Jahr so. Zannino zufolge kommt den Garagisten des Landes derzeit das schöne Wetter zu Gute: «Bei 22 Grad denkt auch im Oktober fast niemand ans Reifenwechseln.»

Das führe dazu, dass sich Lieferschwierigkeiten derzeit kaum bemerkbar machen. Dafür beschäftigen sich etwa Mitte November deutlich mehr Menschen gleichzeitig mit ihren Reifen, da staue sich die Arbeit dann schon an: «In dieser Zeit arbeiten wir gut und gerne täglich bis 21 Uhr und montieren Pneus.»

Zannino stellt auch fest, dass die Preise seit dem Ausbruch des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine angestiegen sind. Nicht bei allen Arten von Pneus, führt er aus, aber: «Im Schnitt sind sie gut 20 Prozent teurer.» Das spürt er schnell, erklärt er mit einem Beispiel: «Letztes Jahr konnte ich einen Pneu inklusive Montage und allem für 130 Franken verkaufen. Heute bezahle ich für den Pneu alleine schon 130 Franken.»

Der starke Franken hilft

Auch die grösseren Unternehmen haben sich heuer eingedeckt. Das führt eine Sprecherin von Contitrade Schweiz AG aus, der Holding, zu welcher Pneu Egger mit einem Garagennetz aus schweizweit insgesamt 40 Filialen gehört: «Aufgrund einer guten und frühzeitigen Bevorratung sind wir auf die kommende Wintersaison gut vorbereitet und können unseren Kunden in der Regel immer ein passendes Angebot machen.»

Darüber hinaus führe das Unternehmen ein Produktportfolio, das «vornehmlich in Europa» produziert werde. Lieferengpässe seien daher nicht zu erwarten. Und doch muss die Sprecherin einräumen: «In Ausnahmefällen kann bei einer Marke eine Dimension nicht vorhanden oder lieferbar sein.»

Wie sich die Preise kurzfristig entwickeln, möchte das Unternehmen auf Anfrage nicht konkret ausführen, man beobachte aber alle Entwicklungen des Marktes und der Welt genau: «Gegebenenfalls zwingen uns die aktuellen Veränderungen dazu, unsere Preise anzupassen.»

Im Moment helfe aber, dass die Reifen hauptsächlich im Euroraum produziert und dann in die Schweiz importiert werden: «Der aktuell starke Schweizer Franken nimmt hierzulande bei den Preisen von Importgütern generell sehr viel Druck raus.»

