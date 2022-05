Aarau Junglenker rammt betrunken Baustelleneinrichtungen Ein Autofahrer kollidierte mehrfach mit Baustelleneinrichtungen und flüchtete. Dank Hinweisen konnte die Polizei mutmasslich den verantwortlichen Lenker ermitteln. 07.05.2022, 14.59 Uhr

An den Baustelleneinrichtungen entstand Sachschaden. Kapo AG

Auf seiner Fahrt von Aarau her rammte ein Autofahrer am Samstagmorgen kurz vor 7 Uhr diverse Baustelleneinrichtungen auf der Verzweigung Aarestrasse/Küttigerstrasse. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verliess er die Unfallstelle.

Dank des zurückgebliebenen Kontrollschildes und Hinweisen von Drittpersonen konnte mutmasslich der verantwortliche Lenker allerdings ermittelt werden.

Wie sich an seinem Wohnort zeigte, war der 20-jährige Mann alkoholisiert. So ergab der Atemalkoholtest einen qualifizierten Wert, wie die Kantonspolizei mitteilt. Ein Wert ab 0.4 mg/l Atem-Alkoholkonzentration (entspricht 0.8 Promille Blut-Alkoholkonzentration) gilt als Fahren mit qualifizierter Alkoholkonzentration. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an und eröffnete eine Strafuntersuchung.

Es entstand Sachschaden an den Baustelleneinrichtungen und am Fahrzeug in der Höhe von mehreren tausend Franken. Der Lenker blieb unverletzt. Der Führerausweis auf Probe wurde ihm abgenommen. (phh)

