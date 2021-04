Aarau Jugendlicher verprügelt und verletzt – Polizei sucht Zeugen Ein 18-Jähriger wurde am späten Samstagabend von Unbekannten verprügelt und erheblich verletzt. Die Umstände sind unklar. Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen. 12.04.2021, 11.48 Uhr

Ein Jugendlicher wurde in Aarau verprügelt und verletzt. (Symbolbild) Hanspeter Bärtschi

(az) Von einer Drittperson gerufen fanden Polizei und Rettungsdienst den Betroffenen am Samstagabend, 10. April 2021, gegen 23 Uhr beim Restaurant Summertime an der Schiffländestrasse in Aarau. Der 18-jährige Schweizer wies eine Verletzung am Kopf auf und war stark betrunken.

Die Ambulanz habe den 18-Jährigen ins Kantonsspital Aarau gebracht, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Dort zeigte sich, dass er erhebliche Verletzungen am Schädel sowie an der Wirbelsäule erlitten hatte.

Weiter schreibt die Kapo, dass sie aus ihren bisherigen Ermittlungen wisse, dass der 18-Jährige im Zuge einer Auseinandersetzung zweier Gruppen verprügelt worden war. Die Widersacher sollen noch vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet sein. Die näheren Umstände des Vorfalls sind allerdings nach wie vor unklar. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.