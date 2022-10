Schutzgelderpressungen an der Bez im Zelgli?

Aarau Drogendeals und Schutzgelderpressung: Was ist dran an den Vorwürfen an der Bezirksschule Zelgli? Im vergangenen Schuljahr kam es offenbar zu besorgniserregenden Vorgängen an der Bezirksschule im Aarauer Zelgli-Schulhaus. Das bestätigen mehrere Quellen gegenüber der AZ. Die Schule nimmt Stellung. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Das Schulhaus Zelgli. Hier werden die Schülerinnen und Schüler der Bezirksschule unterrichtet. Und hier soll es zu strafbaren Handlungen gekommen sein. Bild: Nadja Rohner

Es waren Nebenbemerkungen, aber sie deuteten an, dass da irgendetwas im Busch ist. Am Infoabend in der Telli, an welchem der Stadtrat die Quartierbewohner für das geplante neue Oberstufenzentrum zu begeistern versuchte, kam die Sprache auf Probleme in den bestehenden Schulen beispielsweise in Zusammenhang mit der Stufe oder dem Standort.

Schul-Stadträtin Franziska Graf etwa sagte, sie würde ihre Kinder lieber in der Telli in die Primarschule schicken als im Gönhard, und: «Das Zelgli-Schulhaus ist wirklich auch nicht das Paradies.» EVP-Einwohnerrat Christoph Waldmeier, selber Lehrer in Aarau, sagte im Plenum: «An der Bez gibt es Drogendeals und Schutzgelderpressung», an einer anderen Schule «einen E-Zigaretten-Verleihdienst für Primarschüler».

Das sind happige Vorwürfe. Und jenen mit der «Schutzgelderpressung» im Zelgli-Schulhaus, wo ausschliesslich Bez-Schüler unterrichtet werden, hat die AZ auch von mehreren anderen Quellen vernommen. Es geht um Schülerinnen beziehungsweise Schüler, die aktuell eine der zahlreichen 2.-Bez-Klassen besuchen. Bestätigt ist auch: Bei der Jugendanwaltschaft läuft ein Strafverfahren. Es gilt aber wie immer die Unschuldsvermutung.

Auf Anfrage nimmt nun der Vorstand der Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) Stellung beziehungsweise dessen Vizepräsidentin Corinne Trachsel. Sie bestätigt:

«Die Schulleitung hat im vergangenen März Kenntnis von Beobachtungen bekommen, dass zwischen Schülern Geld ausgetauscht wurde. Die Hinweise bezogen sich auf Vorfälle, die Anfang Jahr beobachtet wurden.»

Ob es sich dabei um «Schutzgelderpressungen» gehandelt habe, könne die Schulleitung nicht kommentieren. Die rechtliche Würdigung eines Straftatbestandes sei Sache der Jugendanwaltschaft.

Nicht öffentlich bekannt ist, wie viele mutmassliche Täter und Opfer es gibt. Einzelne? Eine ganze Gruppe? Sind mehrere Klassen betroffen? Und wie lange dauerten diese Probleme an? Der Kreisschulvorstand sagt lediglich, dass «beim Einteilen der Kinder in die Oberstufenklasse keine entsprechenden Informationen über kritische Schülerinnen- und Schülerzusammensetzungen vorlagen».

Was sagt die Jugendanwaltschaft?

Für weitere Auskünfte verweist die Schulvorstandsvizepräsidentin auf die kantonale Jugendanwaltschaft. Deren Sprecher wiederum macht keine Angaben, weil für Personen zwischen 10 bis 18 Jahre das Jugendstrafrecht gilt, wo auch mutmasslichen Tätern besonderer Schutz zukommt: «In der Umsetzung stehen bei den Verfahren eher persönliche Betreuungen, ambulante Behandlungen oder eine Unterbringung im Fokus.

«Auch wird die Öffentlichkeit nur äusserst zurückhaltend über Strafverfahren mit Jugendlichen informiert», so der Sprecher auf Anfrage. Dies, weil «bei einem Kontakt mit der Polizei und der Jugendstaatsanwaltschaft die Begegnung zwar ernstzunehmend, aber auch vertrauenserweckend sein» müsse.

Was hat die Schule unternommen?

Auch wenn der Schulvorstand nicht ins Detail gehen darf, was die Involvierten angeht, so kann Corinne Trachsel immerhin sagen, was die Schule selber unternommen hat: «Die Schulleitung hat unter Einbezug der Lehrpersonen der Klasse, des Schulsozialdienstes sowie von Fachstellen (Schulaufsicht, Schulpsychologischer Dienst, Krisenintervention Schweiz, Polizei und Jugendanwaltschaft) umfassende Interventionen durchgeführt.» Sie betont zudem:

«Die pädagogischen Massnahmen griffen gut und nachhaltig, sodass bislang keine weiteren Geschehnisse gemeldet wurden.»

Auf die Frage, was die Kreisschule in solchen Fällen generell unternehme, sagt Trachsel: «Erhalten wir Hinweise über kritische Schülerinnen- und Schülerhandlungen oder Mobbing, die den Unterricht oder das Miteinander stören, gehen wir diesen nach, ergreifen situativ die erforderlichen Massnahmen und beziehen weitere Stellen ein.»

Die Vorfälle seien, je nachdem, welche Personen involviert sind, «immer wieder neu zu analysieren und erfordern deshalb ein angepasstes und ressourcenorientiertes, aber stets konsequentes Vorgehen». Es sei der Kreisschule aber ein wichtiges Anliegen, jederzeit ein Unterrichtsklima zu gewährleisten, in dem sich Schülerinnen und Schüler «wertgeschätzt fühlen» und «angstfrei bewegen können».

Und was ist mit Drogen?

Was den Vorwurf von «Drogendelikten» oder «E-Zigi-Verleihdienst» angeht, so hält der Kreisschulvorstand fest, dass nur «äusserst selten» Drogendelikte – also der Konsum von oder der Handel mit illegalen Substanzen – an der KSAB festgestellt werden. Im laufenden Kalenderjahr noch gar nicht.

Corinne Trachsel erklärt: «Es kommt vor, dass Lehrperson bestimmte Verhaltensauffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern mit dem Konsum von Drogen in Verbindung bringen, ein direkter Nachweis ist aber nicht möglich, da die Schule keine Drogentests durchführen kann.» Eine Zunahme stelle die KSAB aber aktuell beim Rauchen von Zigaretten fest:

«Wir haben in diesem Bereich die Präventions- und Restriktionsmassnahmen verstärkt, etwa durch Pausenaufsicht und disziplinarische Massnahmen.»

Und was ist mit dem E-Zigaretten-Verleihdienst, den der Lehrer am Informationsabend angesprochen hatte? Corinne Trachsel bestätigt: «Wir haben Kenntnis davon, dass im vergangenen Herbst E-Zigis durch eine Gruppe von älteren Primarschülern an jüngere Primarschüler im Schulhaus Telli abgegeben wurden.» Dies sei durch die Schulleitung unter Einbezug der entsprechenden Stellen «umgehend unterbunden» worden. Von weiteren Fällen habe die Schule keine Kenntnis.

Das Schulhaus Telli. Bild: Urs Helbling

