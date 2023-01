Nachruf: Aarauer Journalist Hermann Rauber ist gestorben

Aarau Journalist und Historiker Hermann Rauber ist gestorben Sein halbes Leben verbrachte Hermann Rauber beim «Aargauer Tagblatt» und der «Aargauer Zeitung». Die meiste Zeit davon als Lokalredaktor in Aarau. Kaum ein anderer kannte die Stadt so wie er. Nun ist er 74-jährig verstorben. Nadja Rohner 12.01.2023, 10.34 Uhr

Hermann Rauber, hier noch zu seinen AZ-Zeiten (2006). Susi Bodmer

«So einer wie der Rauber, der kommt nicht wieder» – das war der Titel eines AZ-Beitrags vom 23. Dezember 2010. Darin wurde verkündet, dass Hermann Rauber nach 35 Jahren als Journalist beim «Aargauer Tagblatt» und später der «Aargauer Zeitung» pensioniert wird.

Ganze 21 Jahre hatte der Ur-Aarauer als Lokalredaktor in seiner Heimatstadt gewirkt. Seine Kolleginnen und Weggefährten, aber auch die Leserinnen und Leser bedauerten den Weggang von «Adlerauge».

«So einer wie der Rauber», der interessierte sich schon früh fürs Geschehen, das aktuelle und das vergangene. Der Althistoriker und Philatelist stieg ab 1970 als freier Mitarbeiter und dann ab 1975 fest beim «Tagblatt» ein. Ab den späten Achtzigerjahren wirkte Rauber als Inland-Journalist, 2001 kehrte er als Ressortleiter Aarau-Niederamt zurück ins Lokale.

Kollegen schätzten besonders seinen trockenen Humor und seine fast unerschütterliche Ruhe. Nebenbei schrieb er zahlreiche Sachbücher und Fachtexte – meist zu Geschichte und Bräuchen der Region. Er war auch als Stadtführer unterwegs und hauchte so seinen geschriebenen Erzählungen Leben ein.

«So einer wie der Rauber», der war sich für nichts zu schade. Er schrieb über die Speuzer Fasnacht und das Aarauer Pferderennen genauso wie über das städtische Budget. Als Inlandredaktor interessierte ihn speziell die Landwirtschaft; als Lokaljournalist lagen «hr»– neben dem Politbetrieb – die Gastronomie und das Nachtleben seiner Stadt am Herzen.

Die Verbindung Zofingia war ihm ebenso eine Heimat wie die Heinerich-Wirri-Zunft und der Fünfliberclub – und wie Aaraus Beizen. Der Fussballfan liebte die gesellige Runde: In der «Laterne» sass er oft, auch in der «Altstadt» oder im «Weinberg». Die Gründung des Vereins Gastro Altstadt war seine Idee.

«Sein kritisches Ohr lieh er dem Stammtisch ebenso wie der Classe politique», schrieb Stadtammann Marcel Guignard anlässlich Raubers Pensionierung, und weiter: «Er scheute sich nicht, Stellung zu beziehen, und griff manchmal auch aktiv ins Räderwerk der politischen Entscheidungsfindung ein (das Schützenhaus lässt grüssen!).»

«So einer wie der Rauber», der hat auch politische Ambitionen. Stadtammann wie sein Grossvater wurde er zwar nicht. Aber 15 Jahre lang sass er für die FDP im Einwohnerrat. 1981 schaffte er die Wiederwahl sogar mit dem besten Resultat aller Gewählten, was seinen Chef zur Bemerkung veranlasste, ein Lokalredaktor, der so beliebt sei, mache seine Arbeit nicht recht.

Doch Rauber trat auch Parteifreunden auf die Füsse: Der mittlerweile verstorbene Stadtammann Markus Meyer machte einst erbost wieder «Siezis» mit Rauber, weil dieser ihn kritisiert hatte.

Hermann Rauber war dank seines immensen Wissens gefragter Experte. Hier stand er als Maienzug-Kenner vor der Kamera. Andrea Marthaler

«So einer wie der Rauber», der schreibt Tausende Geschichten, die mitunter im Rathaus heftige Orkane auslösen, aber – das hat der Lokaljournalismus so an sich – selten für internationale Schlagzeilen sorgen.

Hermann Rauber gelang dennoch ein solcher Coup: Als am 7. April 1979 im Hotel Aarauerhof ein toter Russe gefunden wurde, in der Badewanne mit aufgeschnittenen Pulsadern und einer Menge Schlafmittel und Alkohol intus, vermerkte die Stadtpolizei das in ihrem Rapport. Diesen Eintrag fand Rauber, der damals noch jeden Monat einen Blick ins Rapportbüechli werfen durfte.

Mitten im Kalten Krieg schaffte es seine 15-Zeilen-Meldung im «Aargauer Tagblatt» um die Welt. War es Suizid oder Mord an einem Spion? Rauber erinnerte sich in einem Artikel 2019 an die turbulenten Tage, nachdem sein Artikel sogar in Moskau zitiert worden war: «So etwas erlebt man einmal. Wenn überhaupt.»

«So einer wie der Rauber», der hört nicht auf, Journalist zu sein. Frühere Kolleginnen erinnern sich daran, dass er auch gegen Ende seines langen Berufslebens nie abgelöscht wirkte und seine Neugierde bewahrte.

Auch noch viele Jahre nach seiner Pensionierung durfte die AZ-Redaktion auf Hermann Rauber zählen, sei es als freier Mitarbeiter in schreibender Funktion oder als wandelndes «Lexikon», das man jederzeit anrufen konnte: «Du, Hermann, wie war das schon wieder damals?»

Nie war er sich zu fein, dem journalistischen Nachwuchs zur Seite zu stehen. Und bis zuletzt las er die Tageszeitung mit grossem Interesse, selbst als er dazu Unterstützung brauchte, weil seine Hände nicht mehr wollten – sein Geist war wach wie eh und je.

«So einer wie der Rauber, der kommt nicht wieder»: Hermann Rauber ist am 8. Januar im Alter von 74 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Er hinterlässt seine erwachsene Tochter und seine langjährige Lebenspartnerin.