Pont Neuf: Jetzt steht fest, wann die erste Fahrspur aufgeht

Aarau Jetzt steht fest, wann das erste Auto über die neue Kettenbrücke rollen kann Der Bau der neuen Aarauer Aarebrücke schreite aktuell «sehr gut» voran, sagt der Projektleiter. Sorgen macht nur die Bauteuerung. Mittlerweile sind grosse Teile der Betonbrücke von der Schalung befreit – und man sieht sie schon fast in ihrer ganzen Pracht. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 27.05.2022, 12.00 Uhr

Wie ein Geschenkpäckli wird die Brücke aktuell sukzessive von der Schalung befreit. Nadja Rohner

Von aussen sieht man es nicht. Aber bei der neuen Aarauer Aarebrücke (Projektname «Pont Neuf») hat sich etwas ganz Wichtiges getan: Sie steht nun alleine. Ohne irgendwelche Stützen. Die beiden Aareufer tragen die volle Last der Brücke.

Ein grosser Teil der Schalungen wurde mittlerweile entfernt – die fertige Brücke nimmt immer mehr Gestalt an. Noch fehlen im mittleren Teil die Brüstungen. Sie können erst erstellt werden, wenn sich die Brücke gesetzt hat, um die unvermeidlichen Risse möglichst gering zu halten.

Dank dem temporären Boden, der sich momentan noch unter der Brücke befindet, kann man ihre spektakuläre Unterseite erleben. Allerdings nur auf einer Baustellenführung. Nadja Rohner

Besonders eindrücklich präsentiert sich aktuell die Situation an der Unterseite der Brücke: Wie in einer Kathedrale spannt sich die Betondecke in spektakulär geschwungenen Bogen über einen provisorischen Boden aus Brettern. Dieser kommt in zwei Monaten weg, und mit ihm das besondere Raumgefühl – man wird die Brücke dann aber immer noch von unten bestaunen können, etwa von den Aareuferwegen aus. Und auch dann wird man, wenn man genau hinsieht, noch die kleinen Schlitze erkennen können, die hie und da den Beton unterbrechen. Es sind nicht etwa Konstruktionsfehler, sondern winzige Nistnischen für Fledermäuse.

Am Nordufer ist auch der Tunnel, durch welchen künftig der Aareuferweg führt, schon fertig. Nadja Rohner

Nach einiger Verspätung kommen die Arbeiten aktuell sehr gut voran. So gut, dass Projektleiter Roberto Scappaticci einen Termin verkünden kann: Am 9. September 2022 soll das erste Auto über die neue Brücke rollen. Vorerst nur auf einer Spur. Komplett befahrbar wird sie voraussichtlich gegen Ende Jahr sein. Dann wird die Hilfsbrücke abgebaut, anschliessend die letzten Flügelmauern an den Brückenköpfen erstellt. Entsprechend werden die Aareuferwege erst Mitte 2023 wieder durchgehend offen sein.

So sieht die spektakuläre Unterseite der Brücke aus. Nadja Rohner

Die aktuellen Beschaffungsprobleme für Baumaterialien haben auf den Baufortschritt keinen grossen Einfluss. «Wir müssen einfach früh genug bestellen», so Scappaticci. Und wie sieht es mit dem Budget aus? «Die Teuerung ist horrend», so der Projektleiter. Ziel sei aber weiterhin, den aktuellen Kredit von total rund 40,1 Mio. Franken, der auch eine gewisse Teuerungstoleranz vorsieht, einzuhalten.

Eine Nistnische für Fledermäuse. Nadja Rohner

