Der Pfarrer der Zirkusleute, Schausteller und Marktfahrer geht

Aarau Priester der Pfarrei Peter und Paul vor Abschied: «Jetzt sind sie enttäuscht, wenn ich keinen Witz bringe» Adrian Bolzern, Priester der Pfarrei Peter und Paul in Aarau und Pfarrer der Schweizer Zirkusleute, Schausteller und Marktfahrer, feiert am Sonntag seinen Abschiedsgottesdienst. Nach acht Jahren verlässt er Aarau mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Katja Schlegel 09.07.2022, 05.00 Uhr

Adrian Bolzern, Priester der Pfarrei Peter und Paul in Aarau und Pfarrer der Schweizer Zirkusleute, Schausteller und Marktfahrer, feiert am Sonntag seinen Abschiedsgottesdienst. Katja Schlegel

Als er nach Aarau kam, gab es böse Briefe. Dieser junge Priester aus dem Baselbiet, ursprünglich gelernter Landschaftsgärtner, der sich erdreistete, seine Predigt mit einem Witz zu beenden; das passte längst nicht allen. «Jetzt, acht Jahre später, sind sie enttäuscht, wenn ich keinen Witz bringe», sagt Adrian Bolzern (42) und lacht. Sein Lebensmotto – «Lachen ist die Musik der Seele» – freut inzwischen alle.

Diesen Sonntag nun werden die Aarauerinnen und Aarauer ein letztes Mal in Genuss eines Abschlusswitzes kommen: Adrian Bolzern, nicht nur Priester der Pfarrei Peter und Paul in Aarau, sondern auch Pfarrer der Schweizer Zirkusleute, Schausteller und Marktfahrer, feiert seinen Abschiedsgottesdienst. «Es ist Zeit, zu neuen Ufern aufzubrechen», sagt er. Was nun kommen wird, ist noch offen. Geplant ist vorerst eine Pause, ein Verschnaufen.

«Aarau hat mich viel gelehrt»

Auch wenn acht Jahre keine Lebensstelle sind, so haben sie Bolzern doch sehr geprägt. «Aarau mit seiner ganzen Vielfalt hat mich sehr viel gelehrt», sagt er. Nicht nur, weil er hier die gesamte gesellschaftliche Spanne, vom «Aarauer Teig» bis zu den Randständigen am Bahnhof, habe betreuen dürfen. Sondern auch, weil das Thema Sterben mit dem Kantonsspital hier so präsent sei. «Ich habe Menschen in ganz schlimmen Momenten begleiten dürfen, habe sehen müssen, dass der Tod kein Alter und keine Gerechtigkeit kennt.» Gleichzeitig habe er gelernt, dass Sterben nicht einfach etwas Schlimmes ist. «Diese Erfahrungen haben mich persönlich enorm geprägt», sagt er. Gerade weil er ein dermassen lebensbejahender Mensch sei. «Und unsere Arbeit eine heitere, aufstellende Arbeit ist.»

Mitnehmen wird Bolzern vor allem eines: Die Erinnerung an Erlebnisse mit den Menschen, die Dankbarkeit, die sie ihm entgegengebracht haben. «Ich hatte in Aarau immer das Gefühl, getragen zu werden und willkommen zu sein.» Mitunter dafür wolle er sich am Sonntag bei allen bedanken. Welchen Witz er am Schluss bringen wird, weiss Bolzern noch nicht. «Aber es kommt einer, definitiv.»

