Nach Alter Reithalle: Jetzt steigt die Eröffnungssause im Stall

Aarau Jetzt kommt der grosse Moment für die «Bar im Stall» hinter der Alten Reithalle Am Wochenende wurde die Alte Reithalle eröffnet. Doch was wäre die Halle ohne Bar im Stall? Da fehlt was. Diesen Samstag feiert die Bar nun ihrerseits offiziell Eröffnung, mit grossem Knall und Tamagotchi. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Alte Reithalle wurde eröffnet, am 23. folgt die kleine Schwester, die "Bar im Stall". Im Bild, von rechts: Kathrin Veith, Manu Schaufelberger und Marisa Fricker, die die Bar künftig führen. Sandra Ardizzone / AAR

Seit der Eröffnung der Alten Reithalle scharren sie mit den Hufen: die Betreiber der «Bar im Stall» im Nebengebäude. Zwar ist die Bar schon diese Woche offen, doch ihr grosser Moment, ihre Wiedereröffnung, die findet erst diesen Samstag statt.

Seit Sommer 2019 wurde sie erwartet, mit noch gemischteren Gefühlen als bei der Alten Reithalle selbst. Dieser spezielle Charme der Bar, ob der wohl erhalten geblieben ist? Die Futterkrippen, die Eisenringe?

Jetzt dominiert die Bar den Raum, nicht mehr die Bühne

Ja, sind sie. Und doch ist irgendwie alles anders. Die Theke, früher optisch eher Nebensache, nimmt heute die ganze Kopfseite ein. Mit Glaswand zu Anrichte-Küche und Lagerraum, mit Oblicht und eleganter Schlichtheit. Die Bühne ist in eine Ecke gerückt, es bleibt viel Platz für Tische und Stühle. Verschwunden sind die Kanten im Boden – und neu gibt es eine Heizung. Oder gäbe es, noch funktioniert sie nicht recht.

Impressionen aus der neuen "Bar im Stall". Sandra Ardizzone / AAR

Aber solche Mätzchen gehören zu einem Umbau dieser Grössenordnung dazu. Und wenn es nur das ist, dann soll es Manu Schaufelberger (zuständig für Gastronomie und Vermietung) sowie Kathrin Veith und Marisa Fricker (beide Teil der neu achtköpfigen Programmgruppe) recht sein. Das Trio gehört seit Jahren fest zum Inventar der Bar, die seit 2012 während jeder Theatersaison geöffnet war – und es jetzt wieder sein wird. Ohne Stall keine Halle, ohne Halle kein Stall.

Impressionen aus der neuen "Bar im Stall". Sandra Ardizzone / AAR

«Für uns war klar: Reithalle, Vorplatz und Stall sind eine Einheit; würde ein Element fehlen, wäre die Atmosphäre dahin», sagt Veith. Dass es nun nach zweieinhalb Jahren wieder weitergeht, darüber freuen sich alle drei. Für sie sei es nun wie ein Heimkommen, sagt Fricker: «Ein freudiges Heimkommen, gekoppelt aber mit einer gewissen Ungewissheit. Es ist nicht mehr das Gleiche, wir müssen uns diesen Ort alle wieder zu eigen machen.»

Impressionen aus der neuen "Bar im Stall". Sandra Ardizzone / AAR

Verändert haben sich nämlich alle drei Elemente, nebst Halle und Bar auch der Hof, und er wohl am deutlichsten. Da spriesst nichts mehr, da ist alles flach, das Bänkli ist weg. Doch das soll wieder werden, nächsten Frühling. «Wir müssen nun erst einmal ankommen und schauen, was passt», sagt Veith.

Reithalle ist Ganzjahresbetrieb – und damit auch die Bar

Wird in der Reithalle gespielt, ist die Bar im Stall geöffnet. Das war zwar all die Jahre über so, aber bisher wurde die Halle nur von Mai bis September genutzt. «Jetzt ist die Alte Reithalle ein Ganzjahresbetrieb», sagt Schaufelberger. «Also ist auch die Bar praktisch täglich offen.»

Impressionen aus der neuen "Bar im Stall". Sandra Ardizzone / AAR

Das Konzept sieht vor, dass die Bar auch an Dritte vermietet werden kann – aber nur, wenn in der Reithalle nichts läuft. Das seien leider nur wenige Tage, sagt Schaufelberger, dabei wäre das Interesse gewaltig: «Ich bekomme schon lange ein bis zwei private Anfragen pro Woche.» Geplant ist ausserdem ein eigener Programmpunkt im Stall, der monatlich an einem Donnerstag stattfinden wird. Angedacht sind experimentelle Sachen, kleinere Konzerte, Plattentaufen, Lesungen. Alles mit Kollekte wie all die Jahre vorher.

Ein Kaltstart zum Eröffnungsabend

Wie sich das alles entwickeln wird, ob der Stall dereinst nicht noch eigenständiger wird und auf fixe Öffnungszeiten wechselt, unabhängig vom Hallenbetrieb, wird sich zeigen. Jetzt beginnt die Zeit des Herantastens, des Ausprobierens; zuallererst beim Betrieb an und für sich. Am Samstag war Premiere, ein Kaltstart für das ganze Team. «Er ist gelungen, es war ein sehr guter Abend», sagt Schaufelberger.

Impressionen aus der neuen "Bar im Stall". Im Bild v.l.n.r. Marisa Fricker, Manu Schaufelberger und Kathrin Veith, die die Bar künftig führen. Fotografiert am 19. Oktober 2021. Sandra Ardizzone / AAR

Klar ist aber auch, dass die Konzertabende des argovia philharmonic mit bis zu 500 Gästen die Möglichkeiten der Bar im Stall übersteigen. «Wir sind für Veranstaltungen bis maximal 300 Personen zuständig», sagt Schaufelberger. Grössere Veranstaltungen werden vom benachbarten Restaurant Einstein übernommen, ebenso allfällige Caterings.

So sah es in der "Bar im Stall" früher aus.

Michael Küng

Am Samstag steigt nun die grosse Eröffnungssause «Stall & Knall», auch sie – wie die Eröffnungsproduktion Tanzhalle Reitpalast – gestaltet sich als musikalische Zeitreise. Beginnend 1920 (deshalb auch der ungewöhnliche Party-Start um 19.20 Uhr), gibt es (Live-)Musik aus einem Jahrhundert, einen Foodtruck und eine Tombola für jede Dekade. Einer der zehn Hauptpreise: ein Tamagotchi.

Hinweis Eröffnungsparty «Stall & Knall» am Samstag, 23. Oktober, 19.20 Uhr bis 4 Uhr. Unter anderem mit «The Sunshades» oder «DJ Beatween». Aktuelle Infos zu genauen Öffnungszeiten und Programm auf www.buehne-aarau.ch.