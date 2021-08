KIFF setzt auf Covid-Zertifikat

Aarau Für Konzerte «ohne Einschränkungen»: Nach der Sommerpause gehts nur noch mit Covid-Zertifikat ins KIFF Konzerte mit Sitzpflicht, Abstand und Contact Tracing? Ein Zustand, der dem KIFF nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen widerstrebt. Deshalb gibts nach der Sommerpause nur Eintritt mit Zertifikat. Katja Schlegel 12.08.2021, 12.49 Uhr

Das KIFF will Abende wie diese wieder richtig geniessen können: Troubas Kater im Oktober 2020. Chris Iseli / AAR

Wer im KIFF ein Konzert besuchen oder feiern will, braucht ein Covid-Zertifikat. Wie das Kulturhaus online schreibt, habe man sich für diesen Weg entschieden, um «ohne weitere Einschränkungen mit euch Konzerte geniessen und Partys feiern» zu können – und um die Gesundheit der Besucher und Mitarbeiter zu schützen.

«Ohne Zertifikatspflicht hätten wir weiterhin nur Konzerte mit Maske, mit Abstand zwischen den Stühlen und ohne Konsumation mit Sitzpflicht und Contact Tracing bieten können», sagt Mediensprecherin Nadia Zanchi. Ein Zustand, der dem KIFF nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen widerstrebt.

Testcenter vor Ort?

Ob das KIFF – wie beispielsweise der FC Aarau oder der Club Loft – ein Testcenter vor Ort einrichtet, um spontanen Besuchern den Eintritt zu ermöglichen, ist laut Zanchi noch in Abklärung: «Wenn wir ein solches Center einrichten, dann nicht vor Ende August.»

Die KIFF-Saison im Haus startet am 22. August mit einem Konzert von Long Distance Calling. Für den 28. August ist der Kantiball angesagt; einer der ganz grossen Publikumsmagneten mit rund 1000 Besuchern.

Bereits am 14. August zieht das KIFF für ein ganz besonderes Gastspiel in die Altstadt: Dino Brandão spielt um 21 Uhr in der Stadtkirche. Brandão hat unter anderem im Dezember ein gemeinsames Album mit Sophie Hunger und Faber veröffentlicht.