Aarauer Influencer «Storyflow» haben eine Nische gefunden

Aarau Influencer, Weltenbummler, Schwyzerdütsch: Diese Aarauer haben eine Nische entdeckt Melanie Stocker und Florian Schindler erzählen als «Storyflow» Geschichten aus ihrem Leben – in Dialekt. Das beschert ihnen ein exklusives Publikum. Und die beiden zeigen auch, dass das Entdecken fremder Orte auch ganz schön anstrengend sein kann. Katja Schlegel 07.07.2021, 05.00 Uhr

Melanie Stocker und Florian Schindler von «Storyflow», Influencer aus Aarau. Zvg / Aargauer Zeitung

Ein müdes Lächeln. Viel mehr bekamen die beiden für ihr Projekt nicht geschenkt. Einen alten Mercedes-Schulbus zu einem Camper umbauen? Mit zwei linken Händen, Bürogummihänden? Doch Melanie Stocker (29) und Florian Schindler (30) haben es getan. Haben geschliffen, lackiert, gedämmt, geflucht, geschraubt und verlegt. Und gefilmt und fotografiert.

Meli Stocker und Flo Schindler sind Influencer. Mit «Storyflow» erzählen sie auf Youtube, Instagram und Facebook Geschichten von ihren Reisen und aus ihrem Alltag als Content Creator. Ende 2016 hat das Paar seine Jobs – sie war Einkaufsassistentin bei Manor, er Webdesigner – gekündigt, sein altes Leben in Aarau in Schachteln verpackt – und ist los. Mit einem One-Way-Ticket nach Sri Lanka.

Zurück ins alte Leben? Das geht nicht

13 Monate lang reisten die beiden durch Südostasien, filmten, fotografierten, bloggten für Familie, Freunde und Interessierte. Und da, als sie glückselig im Kreise einer Dorfgemeinschaft im vietnamesischen Hinterland am Lagerfeuer Göläs «Schwan so wiis wie Schnee» schmetterten, berauscht von all der Herzlichkeit, mit der die Dorfbewohner sie aufgenommen hatten, spätestens da war ihnen klar: Zurück ins alte Leben – das geht nicht.

Sie taten es auch nicht. Sie kamen zurück und bewarben sich bei der Fluggesellschaft «Edelweiss» als Content-Team. Sie bekamen den Auftrag und erlebten das aufregendste, aber auch anstrengendste Jahr ihres Lebens. Begleiteten Journalisten auf Pressereisen in alle Ecken der Welt, filmten und fotografierten bis zu 16 Stunden am Tag. Danach lief es wie von alleine: SBB, Kontiki Reisen, Boa Lingua, Ticino Tourismus; Anfragen für weitere Reisereportagen und Imagefilme kamen einer nach dem andern.

Vom Entstehen dieser Reportagen berichten Meli Stocker und Flo Schindler auf ihren Kanälen. Aber auch von allem andern: Sie zeigen die Aarauer Schwäne, die ihren Weg vom Daheim in Rombach ins Büro unter dem Hotel Kettenbrücke in Aarau kreuzen. Lachen nach dem Fussballmatch mit verregneten Gesichtern in die Kamera, verzweifelten live beim Bus-Umbau.

Und seit Camper «Dodo» umgebaut ist, nehmen sie die Follower auf ihre Reisen mit; zeigen sich beim Einkaufen, beim Geniessen, beim Güseleinsammeln am Strand. Diese Momente posten sie unter «Storyflow». Das ist ihr Leben, ihr Ausprobieren, das sind ihre Abenteuer. Rund 7700 Follower haben die beiden beispielsweise auf Instagram.

Sie schreiben und reden nur auf Schweizerdeutsch

Das Spezielle bei «Storyflow»: Meli Stocker und Flo Schindler schreiben und reden nur Schweizerdeutsch. «Das ist unsere Muttersprache», sagt Flo Schindler. «Schreibe ich Hochdeutsch, tönt es nicht nach mir, es fühlt sich nicht richtig an.» Dass ihnen dadurch der ganz grosse Influencer-Durchbruch entgeht, wissen sie. Aber es spielt ihnen keine Rolle, im Gegenteil, so Meli Stocker:

«Rund 70 Prozent unserer Follower leben in der Schweiz; damit haben wir hier eine Reichweite, die man bei anderen Influencern vergeblich sucht»

«Wir haben so eine Nische gefunden.» Eine Nische und genau das Publikum, das sie wollen: Menschen in ihrem Alter, unkompliziert, gerne draussen unterwegs.

Was sie auch zeigen: Dass ein Influencer-Leben nicht nur glänzt und glitzert. Dass auch die wildromantischste Camper-Reise das Übernachten auf einem düsteren Vorstadt-Parkplatz bedeuten kann, dass auch das schönste Foto manchmal nur eine Frage des Bildausschnitts ist. Und: Dass auch das Entdecken fremder Orte anstrengend sein kann. «Unsere Reisen haben immer zwei Seiten; die Freiheit, Dinge zu erleben, die andern verwehrt bleiben», sagt Flo Schindler. «Aber halt auch immer viel Arbeit.» Selbst wenn sie privat unterwegs sind, investieren sie zwei bis drei Stunden täglich ins Füttern ihres Instagram-Profils.

Ihre Offenherzigkeit haben sie noch nie bereut

Die beiden können sich ein Leben als Influencer leisten. Aber nur, weil sie eben nicht nur als Influencer auftreten, sondern auch als Dienstleister. Nebst Aufträgen für Firmen halten sie Vorträge, bieten Workshops und Schulungen an. Werbeprodukte bekommen sie zwar viele angeboten, aber die allermeisten schlagen sie aus. «Storyflow ist unser Leben, kein Werbekanal», sagen die beiden.

Bei allem Privaten, das die beiden preisgeben; haben sie ihre Offenherzigkeit noch nie bereut? Beide schütteln den Kopf. «Natürlich gibt es ab und zu negative Rückmeldungen», sagt Flo Schindler. «Mal Konstruktives, das uns hilft, und manchmal halt auch solche, die sich an meinen Haaren stören.» Die überwältigende Mehrheit der Rückmeldungen sei aber so positiv und bestärkend, dass sie solch blödsinnige Kritik gelassen weglächeln können.

Ihr Leben so leben wollen die beiden, solange es ihnen Spass macht. Zu viele Zukunftspläne schmieden sie nicht, sie lassen sich treiben, um Neues zu entdecken und auszuprobieren. Was sie sich aber wünschen: Dass der Begriff «Influencer» seinen Beigeschmack verliert. Dass er nicht mehr gleichgestellt wird mit Protzen, mit Nichtstun, mit Profitieren. Für sie ist es einfach eine neue Form dessen, was die Menschheit ausmacht: dem Geschichtenerzählen. «Und das Potenzial dieser Form des Geschichtenerzählens ist noch lange nicht ausgeschöpft.»