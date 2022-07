Jung-Gastronom eröffnet Bar namens «Mad Cat» in Aarauer Altstadt

Aarau In der Aarauer Altstadt gibt es eine neue Bar – eine Sache übernimmt der Wirt des «Mad Cat» von seinen Vorgängern Als die Aarauer «Fläschepost» ihre Tore schloss, war die Altstadt um eine Bar ärmer. Mit dem «Mad Cat» will ein Jung-Gastronom dem Lokal am Adelbändli nun neues Leben einhauchen. Florian Wicki Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Das Logo für Bart van der Haegens neue Bar im Adelbändli hat Seraina Noetzli, die ehemalige Inhaberin des «Froschs», gezeichnet. Florian Wicki

Ein gewichtiges Erbe, das Bart Van der Haegen angetreten hat – als neuer Besitzer der Räumlichkeiten am Adelbändli 12 führt der 31-Jährige das inzwischen vierte Lokal, das dort in den letzten 15 Jahren die Zelte aufgeschlagen hat. Bis 2010 war das Restaurant «Zum Frosch» dort, dann «Zitas Weinstube», ab 2021 die «Fläschepost» und nun eben das «Mad Cat».

Benannt hat Van der Haegen seine neue Bar, die dieser Tage still und heimlich den Betrieb aufgenommen hat, in Anlehnung an seine eigene Katze, Gasper, wie er lachend erklärt: «Gasper ist ein dicker alter Kater, der stellenweise schon Haarausfall hat und der einen Groll gegen alle anderen Tiere und die meisten Menschen hegt.»

Weiter, und nun wird der Neo-Gastronom ernst, sei es ihm wichtig gewesen, einen englischen Namen zu finden, der man aber auch ohne Englischkenntnisse problemlos aussprechen kann: «Ich kam selber als Expat in die Schweiz und habe gemerkt, wie man sich zu Beginn an Lokalen mit einem englischen Namen orientiert – und doch sind auch Menschen, die kein Englisch sprechen, natürlich herzlich willkommen bei uns.»

Kaffee für 2 Franken, Stange Bier für 4.50

Diese Art von Inklusion ist im «Mad Cat» das oberste Gebot, wie man auch schon an der Karte merkt: Ein Espresso kostet gerade mal 2, die Stange 4.50 und der günstigste Gin Tonic 11.50 Franken. Van der Haegen: «Auch Menschen, die sich einen Gin Tonic für 15 Franken nicht leisten können, brauchen einen Platz in Aarau.»

Alle zusammen sollen sie sich im «Mad Cat» treffen, geht es nach Van der Haegen. Der studierte Sozialpädagoge kam vor sieben Jahren in die Schweiz, zog erst nach Lenzburg und arbeitete in verschiedenen Berufen, zuletzt etwa in Wohngruppen mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Die Gastronomie hat er für sich schon viel früher entdeckt: «Seit meinem 15. Lebensjahr habe ich jedes Jahr, in dem ich nicht Vollzeit in einer Bar gearbeitet habe, mindestens die Sommerferien über in der Gastronomie gejobbt.»

Sein halbes Leben jobbt der neuste Gastronom Aaraus nun durch verschiedene Bars und Pubs. Florian Wicki

Hierzulande hat Van der Haegen etwa im Lenzburger «McArthurs Pub» oder im Aarauer «Hobo» gearbeitet. Die Gastronomie liegt ihm einfach:

«Ich könnte mir nicht vorstellen, den ganzen Tag auf einem Bürostuhl zu sitzen. Als Wirt organisiere und plane ich, habe Kontakt mit Menschen und betätige mich dazu auch körperlich, die Abwechslung macht's.»

Mit einem kurzen Umweg nach Zürich kam Van der Haegen schliesslich vor ein paar Jahren nach Aarau. Er sei durch einen Zufallsfund auf die Lokalität im Adelbändli aufmerksam geworden, erzählt er: «Ich fand das Inserat, in dem Selda und Sonja von der ‹Fläschepost› das Lokal verkaufen wollten, auf weloveaarau.ch.»

Die beiden hätten übrigens nicht aufgehört, weil die «Fläschepost» keinen Erfolg gehabt habe, betont Van der Haegen, sondern aufgrund persönlicher Umstände: «Vor der Übernahme war ich einige Male hier, und die ‹Fläschepost› war jedes Mal voll.»

Die Spielabende der «Fläschepost» werden weitergeführt

Van der Haegen und rund zehn andere Interessentinnen und Interessenten hätten sich auf das Inserat gemeldet und das Lokal besichtigt. Den Zuschlag erhalten hat Van der Haegen schlussendlich unter anderem, weil sein Konzept an das der Vorgängerinnen angeknüpft hat: «Die Spieleabende, die ein Hauptbestandteil der DNA der ‹Fläschepost› waren, werden im ‹Mad Cat› weitergeführt.» Da sei die Kundschaft jeweils aus der halben Schweiz angereist und auch der will Van der Haegen ein Zuhause bieten.

Zuhause ist sowieso ein Stichwort, mit dem er das Konzept seiner Bar am ehesten beschreiben würde: «Es soll heimelig sein, wie ein Wohnzimmer, in dem man sich zu hause fühlt.» Wie wenn man seine Freunde zu sich nach Hause einlade, aber mit dem Unterschied, dass man nicht kochen oder putzen müsse.

Neben den Spieleabenden wird das «Mad Cat» als ganz normale Bar geführt, mit einem Sortiment, das von preiswert bis hochwertig eine breite Kundschaft ansprechen soll. Als Spezialität will Van der Haegen belgisches Bier aus seiner Heimat anbieten, von «Duvel» über das Trappistenbier «Chimay» bis zum «Kwak», das Bier der belgischen Kutscher.

Für Lager-Trinker gibt's Appenzeller Bier. Für Hungrige gibt's neben einem wechselnden Monatshit Grilled-Cheese-Sandwiches sowie Tortilla-Chips mit verschiedenen handgemachten Dips etwa einen Erbsen-Minze-Dip, einen scharfen Dip mit roten Bohnen oder Hummus.

Eröffnungsapéro am 23. Juli

Zu Beginn öffnet Van der Haegen seine Tore jeweils von Mittwoch bis Samstag, er arbeitet am Anfang noch alleine in der Bar. Zeige sich aber mit zunehmenden Erfolg, dass die Kundschaft lieber auch am Sonntag kommen wolle, kann er sich auch vorstellen, jemanden anzustellen.

Aber erst, wenn die Person auch gebraucht wird: «Ich will niemanden anstellen, den ich nach zwei Wochen wieder entlassen muss, weil die Person gar nicht gebraucht wird – auch in der Gastronomie wollen die Angestellten so etwas wie Jobsicherheit.»

Am Samstag, 23. Juli, lädt Van der Haegen ab 16 Uhr zum Eröffnungsapéro im «Mad Cat» im Adelbändli 12 – es gibt gratis Bier und Prosecco, solange es hat.

