Aarau In Aarau wollte der Rigibahn-Pionier Niklaus Riggenbach nach den Sternen greifen Vor genau 150 Jahren, am 21. Mai 1871 wurde die Rigi-Bahn eingeweiht, die erste Zahnradbahn Europas. Diese Pioniertat hat viel mit Aarau zu tun. Denn gebaut wurde die Bahn vom Ingenieur-Trio Niklaus Riggenbach, Ehrenbürger von Aarau, dem Aarauer Olivier Zschokke, Sohn von Heinrich Zschokke, und dem Sankt-Galler Adolf Näff. Katja Schlegel 21.05.2021, 05.00 Uhr

Statt zu Fuss oder in einer Sänfte geht es ab 1871 für 3 Franken mit der Dampf-Zahnradbahn auf die Rigi. Bild: Zentralbibliothek Luzern

Das faucht und prustet, tropft und raucht, dass einen die Ehrfurcht im Nacken packt. Das kleine Ding, die Nummer 7, die kleinste Lokomotive, die auf die Rigi fährt. Die Kleinste – und die Älteste. 1873 zuckelte sie erstmals die 6975 Meter lange Strecke hoch, hoch von Vitznau auf die Rigi, die Königin der Berge, mit Flanken so stotzig und schroff, dass ihr Bezwingen mit Schienen und Lokomotiven noch heute aberwitzig erscheint.

Dass diese kleine Dampflok heute fährt, ist eine Seltenheit. 1937 ausrangiert, steht sie sonst im Verkehrshaus in Luzern. Doch für einen ganz besonderen Tag wurde sie aus dem Museum geholt und mit dem Schiff nach Vitznau gebracht: Für den heutigen Tag, den 21. Mai.

Hier wird die Lok 7 mit dem Schiff nach Viznau gebracht. Keystone-SDA

Vor genau 150 Jahren, am 21. Mai 1871, wurde mit der Bahn nach Rigi Staffelhöhe die erste Zahnradbahn Europas eingeweiht. Am 54. Geburtstag von Ingenieur Niklaus Riggenbach, Erbauer der Bahn und Erbauer der kleinen Lokomotive, und Ehrenbürger von Aarau. Über Jahre an seiner Seite: der Aarauer Ingenieur Olivier Zschokke, Sohn von Heinrich Zschokke.

Der Technik-Pionier, der die Schule schmiss

Niklaus Riggenbach, Ehrenbürger von Aarau. Verkehrshaus der Schweiz / Aargauer Zeitung

Niklaus Riggenbach. Der Halbwaise, geboren 1817 Im Elsass und aufgewachsen in Basel, der nach der fünften Klasse die Schule schmiss, weil er Mechaniker werden wollte. Der Mann, der in Paris die erste Eisenbahn seines Lebens sah, schlagartig begeistert. Der Mann, der in Karlsruhe in der Maschinenfabrik Kessler an den Dampflokomotiven der Spanisch-Brötli-Bahn baute und schliesslich 1853 von der Schweizerischen Centralbahn als Leiter und Maschinenmeister erst nach Basel und ab 1855 nach Olten geholt wurde.

Und der Mann, der sich in den Kopf gesetzt hatte, einen Weg zu finden, Berge zu überwinden. Riggenbach, ein Macher, ein Autodidakt, ein Pionier. Aber auch ein Mann der vielen Auf und Ab.

600 Arbeiter krampften sogar nachts

Geschrieben wurde viel über Niklaus Riggenbach, er selbst hat gar eine Biografie mit dem Titel «Erinnerungen eines alten Mechanikers» geschrieben, Pflichtlektüre für Generationen Schweizer Buben. Doch nur wenige kennen Niklaus Riggenbach so gut wie Lorenz Degen (36). Der Historiker und Bahnjournalist aus Arlesheim beschäftigt sich seit Jahren mit Riggenbach, schreibt aktuell seine Dissertation über ihn.

Die Dampflokomotive Nr. 7, gebaut nach «System Riggenbach», das erste von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM in Winterthur gebaute Fahrzeug.

Und seit einem guten Monat ist Degen Riggenbach noch ein Stückchen näher: Er arbeitet neu als Dampfzugbegleiter Rigi-Bahnen. Hält Ausschau auf den Strecken, ob keine Kühe oder Wanderer die Strecke blockieren. Die gleiche Strecke, wie sie vor 150 Jahren gebaut wurde, zwischen 1869 und 1871. Von 600 Arbeitern, viele aus Italien, die hier krampften. Die Felsen sprengten und Gelände ebneten, Schwellen und Schienen verschraubten, Höhenmeter um Höhenmeter, sieben Tage die Woche, von 4 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, bei Dunkelheit im Laternenschein. Und die sich in der Dorfbeiz mit den Einheimischen prügelten, weil die so überhaupt keine Freude an diesem neumodischen Firlefanz hatten, der ihnen, den Lasten- und Sänftenträgern, die Kundschaft nahm.

Neu gehts für 3 Franken in zwei Stunden auf die Rigi

Wie es so weit kam? Riggenbach entwickelt ein Zahnstangensystem, das 1863 in Frankreich patentiert wird. Doch die Erfindung findet wenig Beachtung, zu riskant erscheint sie. Als 1866 Silvester Marsh am Mount Washington die weltweit erste Bergzahnradbahn baut, geht es plötzlich rasch. 1869 erhalten Riggenbach und seine Partner Olivier Zschokke und Adolf Näff (aus St. Gallen) die Konzession für den Bau der Rigi-Bahn, Investoren schiessen die benötigten 1,25 Millionen Franken vor.

Bei der Einweihung nach eineinhalb Jahren Bauzeit juchzen die Journalisten in den grössten Blättern Europas vor Begeisterung über die neue Bahn – und die Reichen aus Nah und Fern lassen sich für 3 Franken im samtausgekleideten Salonwagen auf den Berg chauffieren. Im ersten Jahr zählt die Bahn 60'000 Passagiere.

Dampfzugbegleiter Lorenz Degen schreibt seine Dissertation über Niklaus Riggenbach, den Ingenieur der Rigibahn.

Bild: Boris Bürgisser (vitznau, 19. Mai 2021)

Die Rigi-Bahn wird zu Riggenbachs Sprungbrett. Es ist die Zeit des Aufbruchs, weltweit grassiert das Bahnfieber. Beflügelt davon, gründet Riggenbach mit Zschokke 1873 die «Internationale Gesellschaft für Bergbahnen», kurz IGB, mit Sitz in Aarau.

Die beiden lassen im Torfeld Nord eine mechanische Werkstätte errichten (das spätere Zeughaus), sie selbst sollen ihr Büro im heutigen «Frohsinn» an der Hinteren Bahnhofstrasse eingerichtet haben. In den Aarauer Werkhallen bauen die Arbeiter Stahlkonstruktionen für Brücken sowie Güterwagen für die Rigi.

Aarau wird zum Ort seiner grössten Niederlage

«Die IGB war Riggenbachs Versuch, nach den Sternen zu greifen», sagt Degen. Das Geld fliesst in Strömen, Investoren zeichnen IGB-Aktien im Wert von sagenhaften 25 Millionen Franken; heute würde das einem Wert von rund 100 Millionen entsprechen. Riggenbach ist ein Star, 1874 verleiht ihm Aarau (nach Olten und Trimbach) für seine Verdienste um die Aarauer Industrie die Ehrenbürgerschaft.

Doch so hochfliegend die Träume, so gnadenlos der Absturz. Die Wirtschaftskrise macht alles zunichte, Aufträge brechen weg, das Aktienkapital zerfällt. Riggenbach versucht, zu retten, was zu retten ist – benennt die Firma um, sucht Aufträge in Indien und schlägt vor, die Gotthardbahn als Bergbahn zu bauen – vergeblich. 1879 ist die Firma bankrott, Riggenbachs Ruf ist ruiniert, er wird zur Persona non grata. Und Aarau zum Ort seiner grössten Niederlage.

Riggenbach erträgt die Schmach schlecht

Riggenbach ertrug diese Schmach schlecht, sagt Degen. «Er war ein herrischer, korrekter und erzieherischer Mensch. Einer, der seine Stellung als gottgegeben betrachtete.» Mit 60 Jahren muss sich Riggenbach sein Büro an seinem Wohnsitz in Olten über dem Pferdestall einrichten, muss zusehen, wie sein Schüler Roman Abt zum Mann der Stunde, zu seinem grössten Konkurrenten wird. 1899 stirbt Riggenbach.

Noch zu Lebzeiten hat Riggenbachs Ruf einen neuen Status erlangt. «Er hat den Nimbus des Übervaters erhalten, wurde zur Ikone der Technik», sagt Degen. Dieser Ruf hält an. Und heute sitzt er als vollbärtige Holzfigur mit gütigem Gesicht vor der Bergstation in Vitznau und scheint sich herzlich über jeden Besucher seiner Bahn zu freuen.