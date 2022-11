Im Gedenken an André Hoffmann, «Zeichen-Lehrer» der Bez Kölliken

Aarau Im Gedenken an den «Zeichen-Lehrer» der Bez Kölliken Drei Jahre nach dem Tod des gebürtigen Aarauer Künstlers André Hoffmann wird in der Galerie 6 eine Gedenkausstellung eröffnet. Katja Schlegel 24.11.2022, 05.00 Uhr

Carlo Mettauer arbeitet gemeinsam mit André Hoffmanns Kindern Nicole und Marc an der Gedenkausstellung. Bild: Katja Schlegel

2019 ist der gebürtige Aarauer Künstler André Hoffmann mit 77 Jahren gestorben. Nun widmet Carlo Mettauer, in Zusammenarbeit mit der Familie, dem Schaffen und der Figur Hoffmanns eine Gedenkausstellung in der Galerie 6 an der Milchgasse 35.

André Hoffmann, Sohn des Aarauer Zahnarztes und Kunstsammlers Max Hoffmann, war über 30 Jahre lang an der Bezirksschule Kölliken als «Zeichen-Lehrer» tätig; so nannte er es selbst, weil er Kunst als die elementare, ursprüngliche Verständigungsmöglichkeit betrachtete. Sein spätes Schaffen war vor allem geprägt durch die Eindrücke aus der Donauebene in der Slowakei und in Ungarn.

Die Ausstellung feiert am Freitag, 25. November, Vernissage (18.30 Uhr) und dauert bis zum 23. Dezember.