Aarau Im ehemaligen Gebäude der Credit Suisse: Dieses Start-up will die Energiebranche digitalisieren Seit März ist die Virtual Global Trading AG an der Aarauer Bahnhofstrasse domiziliert. Das Unternehmen bezeichnet sich als Start-up, verfügt aber bereits heute über gewichtige Partnerschaften. Florian Wicki Jetzt kommentieren 15.11.2022, 20.50 Uhr

Zurzeit ist die VGT im ehemalige Gebäude der Credit Suisse an der Aarauer Bahnhofstrasse domiziliert. Florian Wicki

Es brennt wieder Licht im ehemaligen Gebäude der Credit Suisse an der Aarauer Bahnhofstrasse. Die Schweizer Grossbank ist nach der Einverleibung ihrer Tochtergesellschaft, der Neuen Aarauer Bank (NAB), in deren Sitz an der Bahnhofstrasse 49 gezogen. Inzwischen hat sie die Immobilie an der Bahnhofstrasse 20 abgestossen: Die neue Inhaberin heisst Claridenhof AG, eine Tochter der Finanzdienstleisterin VZ VermögensZentrum AG.

Seit März ist zumindest der 1. Stock des Gebäudes wieder vermietet, und zwar an die Aarauer Virtual Global Trading AG (VGT). Das Unternehmen, das sich selber als «agiles Start-up» bezeichnet, hat sich hohe Ziele gesetzt. CEO Michael Seeholzer erklärt:

«Wir revolutionieren die Energiebranche.»

Vor vier Jahren hat der derzeit in Zofingen wohnhafte Seeholzer das Unternehmen zusammen mit zwei Mitgründern ins Leben gerufen. Das Trio hat bereits bei der Virtual Global Systems AG zusammengearbeitet, auch ein Unternehmen in der Energiebranche. Und sich nun mit einem simplen Geschäftsmodell selbstständig gemacht: «Wir haben uns gefragt, wie wir die Energieversorger und ihre Produkte auf eine Plattform bringen.»

CEO und Co-Gründer der Virtual Global Trading AG, Michael Seeholzer. Florian Wicki

Durch die steigenden Energiepreise – und eine drohende Strommangellage am Horizont – sei das Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten in letzter Zeit stark gewachsen, fügt er an: «Inzwischen wollen die Menschen vermehrt wissen, woher ihr Strom eigentlich kommt und was sie dafür genau bezahlen.»

Ökosystem im Energiesektor

Und genau da kommt die Plattform der VGT ins Spiel, die im «Software-as-a-Service»-Modell von Energieversorgungsunternehmen in Anspruch genommen werden kann. Die benutzen das Produkt als «White-Label-Lösung», sprich mit ihrem eigenen Design und Logo. Das Angebot, das als eine Art Ökosystem die Schnittstelle zwischen Konsumenten, Produzenten, Installateuren und Energieversorgern darstellt, hat einen modularen Aufbau, so Seeholzer: «Nutzt ein Unternehmen unsere Plattform zum ersten Mal, ist diese noch komplett leer, etwa wie ein neues Smartphone. Anschliessend wählt man genau die Module – analog zu Smartphone-Apps –, die man für sich als Energieversorger oder für die Kunden benötigt.»

Derzeit stehen etwa 15 Module zur Verfügung, welche die Energieversorger ihrer Kundschaft anbieten können. Zum Beispiel ein Kundenportal, mit dem Endkunden ihren Stromverbrauch genau überwachen und gegebenenfalls auch anpassen können. Seeholzer: «Das Herzstück unserer Plattform ist die einfache Integration mit Drittsystemen.» Über das Portal kann zum Beispiel auch die direkte Kommunikation mit dem Endverbraucher geführt werden, welcher dort seine Stromprodukte anpassen und Messdaten visualisieren kann.

Ein anderes Modul dreht sich um Elektroautos: Per Mausklick – oder via Handy-App auch mit dem Finger – lassen sich alle Einstellungen, die mit der Ladestation des Fahrzeugs zusammenhängen, in Echtzeit vornehmen. Seeholzer erklärt:

«Solche Lösungen werden in Zukunft immer wichtiger. Stellen Sie sich vor, in einer Überbauung wollen 30 Personen ihr Elektroauto gleichzeitig aufladen – das bringt das Netz an den Anschlag.»

Über das VGT-Modul sei es etwa Energieversorgern möglich, ihren Kunden auf einfache Art und Weise vergünstigte Stromtarife anzubieten, wenn sie ihr Auto langsamer oder zu anderen Zeiten laden wollen, was deren Brieftasche wie auch der Netzstabilität zugutekommt.

Liberalisierung des Strommarkts in weiter Ferne

Gewisse Module, die das Unternehmen anbietet, sind in der Schweiz derzeit nur bedingt nutzbar. So zum Beispiel eines, das den Community-Stromhandel ermöglicht. Seeholzer erklärt: «In Liechtenstein, wo der Strommarkt liberalisiert wurde, können Endverbraucher beispielsweise Strom kaufen, welcher von der Photovoltaikanlage ihres Nachbars produziert wird und natürlich umgekehrt.» Die Schweiz arbeite zwar auch an einer Liberalisierung, die sei aber noch in weiter Ferne. In der Schweiz kann man über die VGT immerhin mit Herkunftsnachweisen handeln, die von Photovoltaikanlagen generiert werden, und zwar viertelstündlich.

Im ehemaligen CS-Gebäude an der Aarauer Bahnhofstrasse arbeitet das Team der VGT an einem Ökosystem für die Energiebranche. Florian Wicki

Inzwischen besteht das Team der VGT aus rund 20 Personen. Das Unternehmen beschäftigt grossmehrheitlich Programmiererinnen und Programmierer, da die ganze Entwicklung der Plattform (und Weiterentwicklung) in der Schweiz passiert. Das ist zwingend, so Seeholzer: «Natürlich wäre es günstiger, wenn wir zum Beispiel Coder aus Rumänien beschäftigen würden.» Das sei aber keine Option, denn erstens könne das Unternehmen viel schneller auf Probleme reagieren, wenn die Programmierer alle vor Ort seien, und zweitens spielen auch Sicherheitsüberlegungen eine Rolle, da Energie und Strom sensible und versorgungskritische Themen sind.

AEW als strategischer Partner

Bis Anfang 2021 war das Unternehmen zwar als Aktiengesellschaft, aber weitestgehend selbstständig unterwegs. Ende März gab die Aargauer AEW Energie AG bekannt, stufenweise 35 Prozent der Anteile der VGT zu erwerben. Die AEW gab an, das Investment passe in ihre Strategie, die unter anderem die Digitalisierung der Kundenschnittstelle im Fokus habe und den Ausbau weiterer Geschäftsmodelle vorsehe.

Auch wenn sich die VGT an der Aarauer Bahnhofstrasse erst gerade eingemietet hat, steht bald schon der nächste Umzug vor der Tür. Die Claridenhof AG will ihre neue Immobilie nämlich innen komplett sanieren, weshalb sich die VGT im nächsten Jahr vorübergehend eine neue Bleibe suchen muss.

