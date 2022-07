Nachbar besorgt wegen längeren Öffnungszeiten bei Utopia-Club

Aarau Im August geht der Utopia-Club wieder auf – Anwohner sorgt sich um Lärm Nach der Coronapause übergab Edy Schneider das Lokal nach fast 50 Jahren an Marcel Giger. Am 26. August ist nun die erste Ü40-Tanznacht geplant. Beunruhigt ist derweil ein Nachbar wegen der erweiterten Öffnungszeiten und der von der Stadt verlangten Parkplätze. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Das Gebäude an der Frei-Herosé-Strasse 20 nahe am Bahnhof Aarau beherbergt die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons und den Utopia-Club. Daniel Vizentini

(16.1.2020)

Das Lokal gibt es eigentlich schon länger als viele der in der Nachbarschaft zugezogenen Menschen oder Betriebe: 1971 übernahm Edy Schneider, damals 19-jährig, gleich nach der Rekrutenschule den Utopia-Club, den schon eine Weile zuvor eine Gruppe Jugendlicher aufgebaut hatte. Bis 2012 war es eine alkoholfreie Disco, hauptsächlich für Junge und Junggebliebene.

Mit den Stammgästen stieg aber kontinuierlich das Durchschnittsalter. Seit zehn Jahren etwa gibt es im Utopia deshalb New-Wave- oder Depeche-Mode-Partys sowie Ü40-Tanznächte, geführt vom Zürcher Eventveranstalter Marcel Giger (48), der den Club im letzten Herbst ganz übernommen hat. Edy Schneider (71) mochte nach fast 50 Jahren das Utopia nach der Coronazwangspause nicht mehr hochfahren. Zudem erlitt er im Juni 2021 einen Schlaganfall, wie der «Landanzeiger» berichtete.

Edy Schneider, als er noch in jungen Jahren im Utopia Musik machte. zvg

Marcel Giger will das Utopia im selben Stil weiterführen wie zuletzt: ein Club für Erwachsene, primär über Dreissigjährige, aber nicht nur. Im Programm stehen bereits eine «Tanznacht 40» am 26. August, eine 80er-Jahre-Party im Oktober oder mehrere Privatanlässe.

Erweiterte Öffnungszeiten bereiten einem Nachbarn Sorgen

Es ist aber auch klar, dass der Club nach über 50 Jahren kleine bauliche Auffrischungen nötig hat, wie in einem aktuellen Baugesuch steht. Im Fokus ist dort aber die Erweiterung der Öffnungszeiten: Das Utopia soll Montag bis Mittwoch von 19 bis 0.15 Uhr, am Donnerstag von 19 bis 2 Uhr, am Freitag von 17 bis 4 Uhr, am Samstag von 15 bis 4 Uhr und am Sonntag von 14 bis 23 Uhr geöffnet haben dürfen. Wobei: Die Öffnungszeiten gelten als Rahmen für den Fall, dass ein Anlass stattfindet. Ein täglicher Betrieb ist im Utopia-Club nicht vorgesehen, vielmehr Einzelanlässe, regelmässig nur am Wochenende.

Marcel Giger bekräftigt im Baugesuch, dass die Hauptbetriebszeiten des Clubs Freitag und Samstag von 21 bis 3 Uhr seien. «Die übrigen Zeiten sind für sporadische private Events gedacht», schreibt er. Also vom Kindergeburtstag über Tanzlektionen und Geschäftsapéros zu Seniorentreffs. «Es liegt nicht in unserem Sinne, die Öffnungszeiten des Clubbetriebs zu erweitern.» Diese Präzisierung wurde nötig, denn in einem bereits im April aufgelegten, ersten Baugesuch wurden mögliche Öffnungszeiten von 8 Uhr morgens bis 2 oder 4 Uhr nachts beantragt, was den Anschein von fast durchgehenden Partys erwecken liess.

Ist der mögliche Autolärm das Problem?

Die zuvor etwas unpräzise Formulierung könnte die Nachbarschaft aufgeweckt haben, auf die Änderungen im Club hinzuschauen, der doch schon so lange da ist und mindestens zuletzt nur unregelmässig geöffnet hatte. Ein unmittelbarer Anwohner meldete sich diese Woche bei der AZ: Er befürchtet, die Partygäste könnten zusätzlichen Lärm bringen.

Zwar wurde ein sehr detailliertes Lärmgutachten gemacht, das zum Schluss kam, dass die Grenzwerte selbst bei offenen Clubtüren deutlich unterschritten werden. Nicht erhoben – weil wohl auch kaum möglich – wurde dort aber der mögliche Lärm, den Gäste beim Hinauslaufen des Clubs und vor allem beim Wegfahren machen könnten. Dies macht dem Anwohner am meisten Sorgen, wie er sagt.

«Man ist schon früher mitten in der Nacht aufgewacht», erzählt er. Laut Lärmgutachten wird der Club den Aussenbereich abends mit Gittern absperren, damit das Publikum nicht draussen bei den benachbarten Wohnhäusern herumsteht. Bis zu 200 Gäste haben im Utopia-Club Platz.

Stören tun den Anwohner zudem die in der städtischen Bau- und Nutzungsordnung verlangten 10 bis 14 Parkplätze. Das «Utopia» liegt im Untergeschoss des Gebäudes an der Frei-Herosé-Strasse 20, wenige Meter vom Bahnhof entfernt. Parkflächen im Quartier oder Parkhäuser beim Bahnhof gäbe es mehrere.

Dank Abmachung mit der Oberstaatsanwaltschaft und dem Notariatsbüro im selben Gebäude kann das Utopia 13 eigene Parkplätze vorweisen, wobei die Notare schreiben, dass sie «im Interesse eines weiterhin guten Verhältnisses zu unseren Nachbarn» die Clubgäste anhalten, nicht mit dem Auto anzureisen oder weiter weg zu parkieren.

Auf Anfrage erklärt Clubbesitzer Marcel Giger auch: Die Parkplätze werden nur dem Personal oder gehbehinderten Personen dienen und dafür auch abgesperrt. «Unsere Gäste werden darauf aufmerksam gemacht, dass sie bitte auf die Nachbarn Rücksicht nehmen sollen. Es liegt wirklich in unserem Interesse, die Lärmbelastung tief zu halten.»

So berichtete das Arolfinger Lokalfernsehen 2013 über den Club Utopia in Aarau, damals noch geführt von Edy Schneider. Alf-TV

