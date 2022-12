Herzog & de Meuron gestalten Kunsthaus-Foyer in Aarau neu

Aarau Herzog & de Meuron gestalten Kunsthaus-Foyer neu Das Aargauer Kunsthaus bleibt kommenden Sommer wegen Sanierungsarbeiten für drei Monate geschlossen. Im Zuge dieser Arbeiten gestalten die Basler Stararchitekten das Foyer ihres Erweiterungsbaus neu. Katja Schlegel 15.12.2022, 05.00 Uhr

Das Foyer im Kunsthaus Aargau wird 20 Jahre nach dem Bau neu gestaltet. Bild: zvg

Diesen Sommer wird im Aargauer Kunsthaus in Aarau gepackt, leer geräumt und abgeschlossen: Während dreier Monate wird das Haus saniert, von Anfang Juni bis Ende August bleibt es geschlossen. Das geht aus dem Jahresprogramm des Kunsthauses hervor.

In erster Linie gehe es um die Böden und die Beleuchtung des 1959 erbauten Hauses, sagt Christina Omlin, Leiterin Kommunikation des Aargauer Kunsthauses. «Bei den Böden gibt es verschiedene schadhafte Stellen, die nun saniert werden müssen.» So gäbe es beispielsweise lose Bodenplatten oder schadhafte Fugen zwischen den Platten. Diese müssen aufgefüllt werden, weil sich darin Schmutz und Mikroorganismen sammeln, die wiederum die Kunstwerke beschädigen können. Weiter müssen Scheiben ausgetauscht werden, die im Laufe der Jahre erblindet sind. «Zuletzt wird auch die Beleuchtung von Leuchtstoffröhren auf LED umgerüstet», so Omlin weiter.

Weil es sich um staubintensive Arbeiten handelt, müssen sämtliche Ausstellungsräume geräumt werden, ein Museumsbetrieb wäre nur unter erschwerten Bedingungen möglich. «Wir haben deshalb beschlossen, das Museum und das Café während der besucherarmen Sommermonate ganz zu schliessen», so Omlin.

Gastrobereich wird zeitgemässer möbliert

Die Sanierung nimmt das Kunsthaus zudem als Anlass für ein weiteres Projekt: Das Foyer im Erweiterungsbau von Herzog & de Meuron wird – anlässlich seines 20-Jahr-Jubiläums – von den Basler Stararchitekten neu gestaltet. Noch kann Omlin nicht zu viel verraten, aber: «Wir werden den Gastrobereich zeitgemässer möblieren und die Veranstaltungstechnik fix installieren.» Zudem werden die heute schwer zu öffnenden Eingangstüren ersetzt, um allen Besucherinnen und Besuchern einen schwellenlosen Zugang zum Gebäude zu gewährleisten.

Wiedereröffnet wird das Kunsthaus mit der Ausstellung «Stranger in the Village» am ersten September-Wochenende.