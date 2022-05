Aarau kauft den Mühlematthof und plant das Aareufer neu

Aarau Hauskauf als Befreiungsschlag: Am Aareufer wird alles anders Der Aarauer Stadtrat will für 6,95 Millionen die Liegenschaft Mühlematthof am Philosophenweg kaufen. Es ist die letzte Parzelle am Platz, die noch nicht der Stadt gehörte. Der Kauf legt die Basis für eine umfassende Neuplanung. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 12.05.2022, 18.17 Uhr

Aarau kauft diese Liegenschaft. Katja Schlegel

Der Aarauer Stadtrat hat eine Liegenschaft gekauft. Nicht irgendeine, sondern der letzte weisse Fleck am Aareufer zwischen Kettenbrücke und Stadtgärtnerei, die letzte Parzelle, die sich noch nicht im Eigentum der Stadt befindet: der Mühlematthof.

Der Kaufvertrag wurde am Mittwoch abgeschlossen, das hat die Stadt gestern mitgeteilt. Die bisherige Eigentümerin, die Hassim AG, verkauft der Stadt die Liegenschaft (Mühlemattstrasse 69, 71 und 73) für 6,95 Millionen Franken. Die Liegenschaft mit Baujahr 1942 umfasst 14 Wohnungen, die alle vermietet sind.

Das Haus liegt direkt am Aareuferweg (Philosophenweg). Katja Schlegel

Daran wird sich auch nichts ändern, sagt Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker: «Das Gebäude soll in den nächsten zehn, 15 Jahren weiterhin als Wohnhaus genutzt werden.» Ziel sei ausserdem, den günstigen, aber gepflegten und beliebten Wohnraum beizubehalten, so Hilfiker weiter. Wertvermehrende Investitionen seien nicht geplant.

Der Kauf erfolgt als Finanzanlage im Finanzvermögen und bedarf als solcher, trotz seiner Höhe, keiner Volksabstimmung. Der Kaufvertrag wurde natürlich unter Vorbehalt abgeschlossen; der Einwohnerrat muss den Kaufvertrag an der Sitzung vom 20. Juni noch genehmigen.

Damit könnte ein Nadelöhr beseitigt werden

Mit diesem Kauf könnte die Stadt ein Nadelöhr beseitigen, das seit Jahr und Tag ein Thema ist: Der Philosophenweg der Aare entlang ist inzwischen so gut frequentiert, dass sich alle – Spaziergänger, Velofahrerinnen, Skater, Joggerinnen – in die Quere kommen.

Eng ist es insbesondere auf Höhe der Liegenschaft Mühlematthof. Hier steht eine mächtige Platane mehr im als am Weg, ihre Wurzeln haben den Belag zentimeterhoch aufgeworfen. Eine Entflechtung der Nutzer tut not, eine Sanierung und Aufwertung des Wegs sowieso. Ein erster Anlauf wurde 2014 gestoppt, die Bevölkerung lehnte das Projekt an der Urne ab.

Auf der einen Seite die Aare, auf der anderen die Mühlemattstrasse (links): Das Haus liegt hier etwas hinter Bäumen versteckt. Rechts die Stadtgärtnerei. Katja Schlegel

Jetzt nimmt die Stadt einen neuen Anlauf. Wie der Stadtrat in seiner Botschaft an den Einwohnerrat schreibt, habe man eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die aufzeigt, wie das Aareufer Süd, Teil Ost (Kettenbrücke bis Rüchlig) aufgewertet werden kann.

Und zwar «mit verschiedenen Bereichen für Erholungs- und Freizeitaktivitäten unter Beachtung von Klimaanpassung und Biodiversität»; so, wie es auch in einem der Legislaturziele definiert wurde. «Die weitere Planung erfolgt im laufenden Jahr unter Einbezug der Bevölkerung», so der Stadtrat. Mit dem Budget 2022 sei bereits ein Betrag von 150’000 Franken für die Ausarbeitung des Vorprojekts beschlossen worden.

Und da soll die Liegenschaft Mühlematthof eine grosse Rolle spielen: «Eine Öffnung der Liegenschaft im Bereich Aussenraum und Erdgeschoss würde für die Bevölkerung einen grossen Mehrwert ergeben und den Uferraum aufwerten», so der Stadtrat. Ein Ort für ein Quartierzentrum, wie das die Petition aus dem Scheibenschachen angeregt hat, oder eine Buvette, die FDP-Einwohnerrat Silvano Ammann in einem Postulat gefordert hatte (Petition wie Postulat werden als Aktenauflage in der Botschaft erwähnt)?

Doch Hanspeter Hilfiker relativiert bezüglich Quartierzentrum: «Eine Umnutzung der Liegenschaft ist vorerst kein Thema.» Spielraum für Buvetten oder andere Projekte lasse aber der Aussenraum, aktuell ein Privatparkplatz.

Philosophenweg künftig ohne Veloverkehr

Doch der Kauf des Mühlematthofs würde nicht nur eine Neugestaltung des Freiraums ermöglichen, sondern insbesondere des Verkehrsraums: Der Philosophenweg soll von Veloverkehr befreit werden, schreibt der Stadtrat. Dieser wird künftig entlang der Mühlemattstrasse auf einem separaten Radweg verlaufen (der Kanton plant eine Neugestaltung der Mühlemattstrasse).

«Der Kauf der Liegenschaft vereinfacht ein späteres Landabtretungsverfahren für die Aufwertung der Mühlemattstrasse, die mögliche Realisierung einer neuen Veloführung und des vorgesehenen grosszügigen Trottoirs», so die Botschaft.

Neben dem Haus liegt eine grosse Wiesenfläche, wo im Sommer die Schwanbar aufgebaut wird. Katja Schlegel

Zum Kaufpreis 6,95 Millionen Franken (zzgl. Notariatskosten und Grundbuchgebühren) schreibt der Stadtrat, man habe der Hassim AG dieses Angebot nach mehreren Verhandlungsgesprächen unterbreitet.

Deren Preisvorstellung habe bei 7,1 Millionen Franken gelegen (basierend auf Verkehrswertschätzung mit an Marktmieten angepassten Wohnungen). Eine Verkehrswertschätzung im Auftrag der Stadt habe den Wert von 5,55 Millionen Franken ergeben, eine weitere Schätzung aus dem Gesichtspunkt eines Investors, der das Gebäude abreissen und einen Neubau erstellen würde, einen Wert von 7,95 Millionen Franken.

