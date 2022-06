Aarau Handball einmal anders: In der Schachen Badi wird im Sand gezaubert – sogar von Nationalspielern Am Pfingstwochenende ist in Aarau der erste «BHV Wasserschloss Cup» über die Bühne gegangen. Beim dreitägigen Beachhandball-Turnier haben auch Anfänger ihr Talent gezeigt. Die Turnierorganisatoren sind hell begeistert. Alessandro Crippa 06.06.2022, 15.30 Uhr

Rudolf Faluvégi vom HSC Suhr Aarau zeigt sein Können bei einer Pirouette und bekommt für den Treffer zwei Punkte. Eine Einzigartigkeit des Beachhandball-Sports. Alessandro Crippa

«Wir bitten alle Badegäste, das Wasser sofort zu verlassen», tönte es durch die Lautsprecher der Schachen Badi in Aarau. Am Sonntag kurz nach 15.30 Uhr zog eine heftige Unwetterfront über die Stadt, es goss wie aus Kübeln, donnerte und blitzte. Auch für die Beachhandballer bedeutete dies unmittelbar vor dem grossen Finalspiel: Zwangspause.

Zuvor hatten die Organisatoren während den drei Turniertagen grosses Glück mit dem Wetter gehabt. Marco Bodmer und Marcel Brengard vom BHV Wasserschloss haben den Wettbewerb ins Leben gerufen. «Uns war es ein Anliegen, dass wir nach der Covid-Zeit mit einem coolen Beachhandball-Turnier in die neue Saison starten und den Spielerinnen und Spielern eine tolle Location bieten können», sagt Marco Bodmer. Er schiebt nach: «Das ist uns definitiv gelungen.»

Marco Bodmer und Marcel Brengard haben den BHV Wasserschloss Cup zum ersten Mal organisiert. Alessandro Crippa

Wie funktioniert dieses Spiel überhaupt?

Beachhandball ist eine «Sommer-Variante» der bekannten Hallensportart. Allerdings ist das Feld kleiner als gewohnt und es spielen nur vier statt sieben Spieler pro Team. Das angreifende Team nimmt jeweils den Torhüter aus dem Spiel und ersetzt diesen durch den sogenannten «Spezialisten», dessen Tore doppelt zählen.

Auch die anderen Spieler haben die Möglichkeit, doppelt zählende Treffer zu erzielen, wenn sie vor dem Wurf, eine 360-Grad-Drehung machen oder ein «Flieger-Tor» schiessen. Dabei springen sie, bekommen den Ball vom Teamkollegen in der Luft und schiessen, noch bevor sie landen. Im Beachhandball nicht erlaubt ist im Gegensatz zur Halle der Körperkontakt.

Beachhandball-Turnier in der Schachen Badi in Aarau am Pfingstwochenende 2022. Der BHV Wasserschloss hat das Turnier erstmals organisiert und einen vollen Erfolg gelandet. Mit dabei war auch das U18-Nationalteam aus Frankreich. Alessandro Crippa Bei Sandball Brugg standen viele erfahrene Beachhandballer auf dem Feld. Alessandro Crippa Weitere Impressionen vom Turnier. Alessandro Crippa Samstag, Prachtwetter und gute Laune bei Andri Binda vom BHV Wasserschloss. Alessandro Crippa Auch der HSC Suhr Aarau stellt eine Mannschaft. Der Spass bei Tim Aufdenblatten und Milos Cuckovic ist gross. Alessandro Crippa In der Halle ist Tim Aufdenblatten Feldspieler, im Beachhandball brilliert er als Torhüter. Alessandro Crippa Jonas Kalt (rechts) vom HSC Suhr Aarau versucht, einen Wurf von Julian Döbbeling (Dietikon) zu blocken. Alessandro Crippa Mit über 200 Zentimetern Körperlänge ist Joël Willecke vom HSC prädestiniert für Beachhandball. Alessandro Crippa Rudolf Faluvégi zeigt sein Können auch im Sand. Alessandro Crippa Zwischen den Spielen vertreiben sich die HSC-Cracks die Zeit mit Spikeball. Alessandro Crippa Der BHV Wasserschloss stellt als Turnierorganisator gar zwei Teams. In der zweiten Equipe spielen viele ehemalige Akteure, die in den letzten Jahren pausiert haben. Alessandro Crippa Ananth Chari vom BHV Wasserschloss II zeigt sein Können. Alessandro Crippa Zufriedenheit beim Turnier-OK. Marco Bodmer (links) und Marcel Brengard strahlen um die Wette. Alessandro Crippa Der französische Trainer gibt seinen Spielern im Timeout Inputs. Alessandro Crippa Um jeden Zentimeter wird gekämpft. Alessandro Crippa Auch die Junioren zeigen ihr Können. Alessandro Crippa Ob der Ball den Weg ins Tor findet? Alessandro Crippa Sandro Affolter (Brugg) bei einem Wurfversuch. Alessandro Crippa Spektakel in der Aarauer Schachen Badi ist beim Beachhandball garantiert. Alessandro Crippa Sven Köpfli (Brugg) setzt zum Wurf an. Alessandro Crippa Sonntag. Regen zieht auf. Der französische Jugendspieler ist aber perfekt ausgerüstet. Alessandro Crippa Julian Döbbeling beim Wurf. Alessandro Crippa Der HSC Suhr Aarau (hier mit Onelio Gomboso) trumpft auch am Sonntag nochmals auf. Alessandro Crippa Tim Aufdenblatten hat sichtlich Spass. Alessandro Crippa Rudolf Faluvégi macht Pirouetten ohne Probleme. Alessandro Crippa Auch die Frauen geben vollen Einsatz. Alessandro Crippa Brugg gegen Wasserschloss II. Das ist ein Duell der grossen Könner im Schweizer Beachhandball. Alessandro Crippa Auch Organisator Marcel Brengard kommt zum Einsatz. Alessandro Crippa Die Beachprincesses aus Wohlen gewinnen die Frauen-Konkurrenz. Alessandro Crippa Neben dem französischen U18-Nationalteam ist mit Beach & da Gang aus Münster (Deutschland) auch ein zweites Team aus dem Ausland dabei. Alessandro Crippa Der BHV Wasserschloss hat das Turnier erstmals organisiert und einen vollen Erfolg gelandet. Nicht zuletzt deshalb, weil er das Turnier bei den Herren gewinnt. Alessandro Crippa

Die Hallenhandball-Cracks begeistern und verblüffen

Bei den Herren ist das Turnier sogar im Ausland auf Anklang gestossen. Die französische U18-Nationalmannschaft ist bereits am Donnerstag per Flugzeug angereist, hat am Freitag in Birr trainiert und sich am Wochenende bis ins Finale gespielt. Auch das deutsche Topteam von «Beach & da Gang» aus Münster war mit von der Partie und holte sich am Ende den dritten Rang. Viele Zaungäste lockte aber vor allem der HSC Suhr Aarau an, der mit Spielern seiner Nationalliga-A-Mannschaft aus der Halle zugegen war.

Die Lokalmatadoren begeisterten und verblüfften. Ohne jegliche Erfahrung im Beachhandball zeigten sie schnell, dass sie mit viel Talent gesegnet sind. Die Würfe aus der Pirouette waren kein Problem und auch das Blocken der Würfe in der Verteidigung liess sich durchaus sehen. Mit Tim Aufdenblatten stand der Captain im Tor, obwohl er eigentlich auf dem Feld spielt in der Halle. Doch auch das HSC-Urgestein sorgte im Kasten mit spektakulären Paraden für Furore. Am Ende reichte es den Hallen-Cracks, unter anderem mit drei Schweizer Nationalspielern angetreten, für den vierten Platz.

Tim Aufdenblatten (weisses Shirt) macht auch als Torhüter im Sand eine gute Figur. Alessandro Crippa

Wasserschloss spielt am Wochenende mitten in Europas Elite

Den Sieg holte sich nach der eingangs erwähnten Regen- und Gewitterpause der Turnierorganisator, der BHV Wasserschloss. Mit einem international erfahrenen Beachhandballteam konnte er die jungen Franzosen im Final im Shootout, einer Form des Penaltyschiessens, bezwingen. Die Freude über den Sieg am eigenen Turnier ist gross. «Wir haben zwar nicht immer überzeugend gespielt, und doch konnten wir auf einem hohen Niveau wieder neue Erfahrungen sammeln», sagt Coach Joel Hintermann.

Der BHV Wasserschloss an seinem eigenen Turnier krönt sich zum Sieger. Marcel Brengard

Am kommenden Wochenende stehen für den BHV Wasserschloss in Italien die «EBT Finals» an, das Turnier der besten europäischen Beachhandball-Teams aus dem Vorjahr. Dafür haben sich die Wasserschlössler mit etwas Glück, bedingt durch die Pandemie, qualifiziert.

Sportlicher Ehrgeiz drückt durch – Spass steht klar im Vordergrund

Für die Spieler des HSC Suhr Aarau und andere Teams, die sich zum ersten Mal in der Sommersportart versuchten, war das Turnier ebenfalls ein absolutes Highlight. Der Spass stand zwar im Vordergrund, wobei mit zunehmender Fortdauer des Turniers auch der Ehrgeiz der Sportler immer wieder durchdrückte.

Auch in den Kategorien Junioren und Damen wurde gespielt. Bei den Frauen konnten sich die Beachprincesses aus Wohlen gegen die Beachqueens (Wasserschloss) und Copaca-Bâlerina (Basel) durchsetzen. Bei den Junioren gewann die HSG Aargau Ost das Turnier vor der Mannschaft des TSV Frick.

Die Beachprincesses jubeln über den Turniersieg. Alessandro Crippa

Ein Turnier ist auch für das kommende Jahr wieder angedacht. Die Organisatoren haben wunderbare Erfahrungen mit der Badi im Schachen als Veranstaltungsort gemacht, zudem hat auch die Stadt Aarau ihren Teil dazu beigetragen. Dass es auch im kommenden Jahr wieder um Tore, Punkte, Spass und Spektakel gehen dürfte, freut auch Teams, wie den HSC Suhr Aarau, die sonst auf einer anderen Unterlage zuhause sind.