Aarau Halden-Bewohner halten es nicht mehr aus: Petition fordert Schliessung des Spittelgartens wegen Lärm und Littering 74 Personen, die entweder selber in der Halde wohnen oder dort eine Liegenschaft besitzen, haben die Petition des früheren Grossrats Bruno Nüsperli (80) unterzeichnet. Sie wollen, dass der Spittelgarten unterhalb der Stadtkirche nachts geschlossen wird. Nadja Rohner 08.08.2021, 21.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

SVP-Einwohnerrat Urs Winzenried hat mit seiner Anfrage an den Stadtrat zu nächtlichen Ruhestörungen und Littering in der Altstadt in ein Wespennest gestochen. Nun wendet sich auch Bruno Nüs­perli in dieser Sache an die Öffentlichkeit. Er ist einer jener Altstadtbewohner, die besonders stark betroffen sind.

Man muss wissen, dass in der Bau- und Nutzungsordnung die Altstadt in zwei Bereiche eingeteilt ist. Einer, in dem «mässig störender» Betrieb erlaubt ist (Nüsperli nennt das die «Partymeile») – Graben, Rathaus-, Metzger-, Pelz- und Kronengasse sowie Hintere und Vordere Vorstadt zum Beispiel. Dann gibt es aber auch einen Bereich, in dem eigentlich Ruhe herrschen sollte. Das betrifft den westlichen Teil der Kirchgasse, die Milchgasse, die Golattenmattgasse und die Halden.

Bruno Nüsperli (80) wohnt an der Halden neben dem Spittelgarten in Aarau. Er war LdU-Grossrat und kämpft heute gegen Nachruhestörungen und Littering. Urs Helbling

Letztere ist Nüsperlis Wohnort – und sie sei aktuell ganz besonders stark von Nachtruhestörung betroffen, schildert er der AZ. Denn: Auf den Kanzeln bei der Stadtkirche sowie im Spittelgarten – der Park mit Spielplatz unterhalb der Stadtkirche – sammelt sich das Partyvolk. An besonders üblen Tagen geht das mit Vandalismus einher: Anwohner berichten von Steinen, Kastanien oder Flaschen, die Richtung Halde fliegen und dort Fenster einschlagen.

Ruhestörungen auch an Werktagen

An der Tagesordnung sind aber Ruhestörungen, welche die Anwohnerinnen und Anwohner um den Schlaf bringt. Nicht nur am Wochenende, sondern eben auch an Werktagen, wo man den Schlaf dringend benötige, so Nüsperli. Er hat deshalb nach 2012 nun schon zum zweiten Mal eine Petition initiiert. Er fordert vom Stadtrat, dass beim Spittelgarten je ein Gittertor an beiden Eingängen montiert wird, welche dann jeweils zwischen 22 und 6 Uhr abgeschlossen werden. «Allein mit dieser Massnahme können zur Nachtzeit übermässige Lärmimmissionen verhindert werden, welche das Schlafen der Anwohner verunmöglichen», heisst es in der Petition:

«Gleichzeitig wird ein Beitrag geleistet gegen Littering, Vandalismus (z.B. Steinwurf gegen die Fenster), Gewaltszenen sowie zur Entlastung der Polizei.»

74 Personen, die entweder selber in der Halde wohnen oder dort eine Liegenschaft besitzen, haben die Petition unterzeichnet. Dem Dossier, das Nüs­perli mit den Unterschriften an die Stadt geschickt hat, liegt auch eine Auflistung bereits stattgefundener Kontakte mit der Stadt, der Polizei, aber auch den Ruhestörern selber bei. Nüsperli – und teils andere Betroffene – schildern die Problematik darin eindrücklich.

Joints, gebrauchte Tampons und Kondome

Es ist zu erkennen, dass sie Gespräche mit den Verursachern des Lärms versucht haben, dies jedoch selbst bei Einsichtigkeit nicht viel bringt, da dann schon kurz darauf die Nächsten da sind. Das gelte auch bei Intervention durch die Stadtpolizei, obschon die Anwohner angewiesen worden waren, «bei einer negativen Wahrnehmung bereits niederschwellig die Stadtpolizei Aarau zur Kontrolle aufzubieten», wie ein Polizist im Dossier zitiert wird.

Nach Auffassung der Anwohner gibt es also keine andere Lösung als ein Absperren des Spittelgartens. Damit solche Szenen, wie sie eine Anwohnerin im Dossier schildert, nicht mehr vorkommen: «Durch die permanente Lärmbelästigung kann von Nachtruhe kaum noch gesprochen werden. Auch die massive Belastung durch Abfall auf unserem Privatgrundstück nimmt von Wochenende zu Wochenende zu. Neben Glasscherben, die ein hohes Verletzungspotenzial haben, sind Joints und Sachen wie gebrauchte Tampons und Kondome an der Tagesordnung.»