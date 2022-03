Güselwehr Aarau braucht dringend Nachwuchs

Aarau Güselwehr macht weiter, braucht nun aber dringend weitere Freiwillige Die Aarauer Organisation dachte ans Aufhören, weil ihre Mitglieder langsam ins Alter kommen. Aber sie geben nicht auf – und setzen auf die Jungen. Zwischen Feierabend und Apéro sollen sie nun auf Güseltour gehen. Nadja Rohner 31.03.2022, 11.29 Uhr

Heiri Hochuli und Ilona Suter von der Güselwehr. Nadja Rohner

Doch, sie machen weiter: Nachdem die Aarauer Güselwehr im Januar, mitten in ihrer ersten Winterpause überhaupt, noch ans Aufhören dachte, ist jetzt ein Entscheid gefallen. Trotz Überalterung soll die Güselwehr, die in der Innenstadt immens wichtige Arbeit erledigt, fortbestehen. Aber es ist eine Verjüngung nötig. Dafür hat die Güselwehr nun Ilona Suter ins Boot geholt. Die 32-jährige Aarauerin will Gleichaltrige motivieren, der Güselwehr beizutreten. Dazu setzt sie unter anderem auf Social Media – die Güselwehr ist beispielsweise neu auf Instagram (unter «gueselwehr_aarau»).

Aber: Weil Menschen in ihren Zwanzigern und Dreissigern oft nicht unbedingt Lust haben, am Samstagmorgen um 7 Uhr die Güselwehr auf ihrer wöchentlichen Tour zu begleiten, wird unter der Leitung von Ilona Suter nun eine Tour am Mittwochabend implementiert. «Wir werden von 18.30 Uhr an etwa eine Stunde unterwegs sein», sagt sie. «Es ist also eine gute Möglichkeit, nach Feierabend und vor dem gemütlichen Apéro noch etwas für die Stadt und die Umwelt zu tun.» Ilona Suter hofft auf möglichst viele Teilnehmende. Am 6. April startet die Aktion. Das Material – Abfallsäcke beispielsweise – stellt die Güselwehr. Treffpunkt ist beim Veloständer auf dem Behmenplatz, weil die Güselwehr im Parkhaus gleich darunter ihr «Rüümli» hat.

Die Güselwehr-Tour am frühen Samstagmorgen werde aber natürlich beibehalten, verspricht Heiri Hochuli, der schon seit Jahren mit dabei ist und zum «harten Kern» gehört. Auch er hofft, wie Ilona Suter, dass sich eine junge Generation an «Güselwehrlern» zusammenfindet und nachhaltig bestehen bleibt, damit sie sukzessive ältere ablösen kann. Die Samstagstour findet morgen zum ersten Mal nach der Winterpause statt; Treffpunkt ist um 7 Uhr ebenfalls beim Parkplatz Behmen. Neue sind auch hier ohne Voranmeldung willkommen.