Widerstand gegen Eniwa-Unterwerk bleibt trotz Projektänderung

Aarau Gruppierung «Alte Badi» gibt Widerstand gegen Eniwa-Unterwerk nicht auf Auch nach den Projektänderungen und dem Verzicht auf die Aussichtsplattform halten die Projektgegner an ihrer Einwendung fest. Es handelt sich um rund zwei Dutzend Anwohnerinnen und Anwohner am Weinberg. Das Unterwerk ist für die spätere Erstellung des neuen Kraftwerks notwendig. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 23.09.2022, 13.10 Uhr

Eniwa-Wasserkraftwerk Aarau. Bild: Urs Helbling

Bevor in Aarau das neue Eniwa-Kraftwerk gebaut werden kann, braucht es ein neues Unterwerk. Es soll zwischen der Erlinsbacherstrasse und dem Oberwasserkanal zu stehen kommen. Darin sollen unter anderem Einrichtungen und Bauten untergebracht werden, die nötig sind, um die Hochspannung des Vorliegernetzes auf das Niveau des Mittelspannungsnetzes der Eniwa zu transformieren – so erklärt es das Unternehmen. Bislang ist diese Infrastruktur in zwei verschiedenen Gebäuden untergebracht.