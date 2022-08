Aarau: Bis Herbst sind die 581 Mietwohnungen in der Telli saniert

Aarau Grosssiedlung ist eine Grossbaustelle: Bis Herbst sind die 581 Mietwohnungen in der Telli saniert Für die Sanierung ihrer Wohnungen in der Aarauer Telli müssen die Bewohnerinnen und Bewohner ihre gewohnte Umgebung für zwei Wochen verlassen. Beim Rundgang über die Baustelle ist zu erfahren, wie die Arbeiten laufen. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Die Tätigkeiten an den Wohnungen im Bock C kommen voran. Vorne ist die Fassade bereits erneuert. mhu

Muss der Kleiderschrank ausgeräumt werden? Was passiert mit den Bildern an den Wänden, den Lampen, dem Tiefkühler und dem Fernsehgerät? Wann erfolgt die Schlüsselübergabe? Carlo und Heike Wiedemeier sitzen am massiven Holztisch in ihrem gemütlichen Wohnzimmer an diesem warmen Sommerabend. Die Stimmung ist entspannt. Aufmerksam lauschen sie den Ausführungen von Ulrich Abbühl, Leiter Umzug bei der Lagerhäuser Aarau AG. Dieser beantwortet routiniert die offenen Fragen, nimmt die Anliegen entgegen, erklärt, welche Vorbereitungen zu treffen sind.

Denn Wiedemeiers müssen ihre gewohnte Umgebung im vierten Stock verlassen. Temporär für zwei Wochen. Im Rahmen der Sanierung der Wohnblöcke in der Aarauer Telli kommt auch ihre Wohnung an die Reihe. Für die Handwerker muss Platz geschaffen werden. Dem Ehepaar wird in kurzer Distanz eine ausgestattete Ersatzwohnung in der gleichen Liegenschaft zur Verfügung gestellt. Wiedemeiers wohnen seit 13 Jahren in der markanten Überbauung in der Telli, in der heutigen Wohnung seit zwei Jahren.

Mit Ulrich Abbühl, Leiter Umzug bei der Lagerhäuser Aarau AG (links), bespricht das Ehepaar Carlo und Heike Wiedemeier den temporären Umzug. mhu

Ulrich Abbühl geht von Raum zu Raum, schaut sich alles genau an, macht Fotos – damit nach dem Abschluss der Bauarbeiten und der Reinigung wieder alles fein säuberlich und wie gehabt eingerichtet werden kann. «Es ist spannend, wie sich alles in kurzer Zeit verändert», stellt Heike Wiedemeier mit Blick aus dem Fenster fest.

Wohnungen sind künftig luftiger und heller

In der Tat: Die Dimensionen sind eindrücklich, der Zeitplan ehrgeizig. Rund um den 12-geschossigen Block B und den 18-geschossigen Block C an der Delfterstrasse herrscht ein Gewusel von Menschen und Maschinen. In den sogenannten «Staumauern» werden insgesamt 581 Mietwohnungen saniert. Diese erhalten grössere Balkone mit neuen Reduits, bodentiefe Fenster und neue Heizkörper.

Die Wände werden bei dieser Gelegenheit frisch gestrichen, die Parkettböden und Badezimmer nach dem Einbau der neuen Lüftungen wieder in Stand gestellt, die Türen bei Bedarf ersetzt. Die Wohnungen sind künftig – zeigt sich beim Augenschein – luftiger, heller, freundlicher. Die letzten Erneuerungen an den Häusern B und C liegen schon eine Weile zurück, erfolgten Anfang der 2000er-Jahre.

Die Wohnungen erhalten bodentiefe Fenster und grössere Balkone. mhu

Jeweils vier nebeneinanderliegende Einheiten auf der gleichen Etage werden gleichzeitig angepackt. In einem ersten Schritt werden vorab die alten Balkone weggeschnitten. Stockwerk für Stockwerk arbeiten sich die erfahrenen Montageteams in der Folge nach oben.

Die auf der weitläufigen Baustelle anwesenden über 200 Handwerker wissen genau, was zu tun ist. Im Terminprogramm sind die Tätigkeiten auf die Stunde genau durchgetaktet. Die Fäden laufen zusammen bei der Oberbauleitung Kerstin Spalek von Drees & Sommer mit Sitz in Zürich, das dieses Projekt begleitet. Ihr Büro hat sie im blauen Containerdörfli, das bei der eigens angelegten Baupiste und den Installationsplätzen entstanden ist. Baukrane ragen in die Höhe, Paletten und Mulden stehen vor den Hauseingängen. Die einen Fassaden sind bereits erneuert, strahlen in der Sonne. Ein anderer Abschnitt ist eingerüstet.

Zusammen mit Michaela Leuenberger von der Medienstelle der AXA als Vertreterin der Eigentümerin AXA Anlagestiftung führt Kerstin Spalek mit grossen Schritten über die Grossbaustelle, gibt gut gelaunt einen spannenden Einblick, beantwortet geduldig die Fragen. Mit dem Baufortschritt ist sie sehr zufrieden. Dafür braucht es, wird beim Rundgang klar, manch logistische Meisterleistung – sowie eine minutiöse Planung. «Wir waren bei Baubeginn gespannt, ob alles funktioniert», sagt Kerstin Spalek und fügt mit einem Lachen an: «Das tut es.»

Bei Kerstin Spalek laufen die Fäden zusammen. mhu

Die Herausforderung bei dieser Baustelle, antwortet sie auf die entsprechende Frage, sei die schiere Grösse, die ganze Koordination. Alle Tätigkeiten müssten in der vorgegebenen Zeit in guter Qualität ausgeführt werden. Sie habe in Deutschland zwar schon grössere Projekte begleiten dürfen. In der Schweiz sei dies aber die grösste Sanierung in bewohntem Zustand. Investiert wird ein dreistelliger Millionenbetrag.

Die Sanierung wurde von langer Hand geplant

Die Vorlaufzeit war lang. 2016 wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, ab 2018 wurden die Mieter über die Pläne ins Bild gesetzt und damit frühzeitig ins Boot geholt. Einige kommen während der Sanierung ihrer Wohnung bei Freunden unter, andere fahren in die Ferien – oder greifen auf eine Ausweichmöglichkeit zurück, die zur Verfügung gestellt wird.

Über 1000 Menschen wohnen in den Liegenschaften, müssen Lärm und Staub in Kauf nehmen. Durch die lange Vorlaufzeit konnten ihre Bedenken und Wünsche aufgenommen werden. Eine ganz grosse Mehrheit trage die Unannehmlichkeiten mit Fassung, zeige viel Verständnis, halten Michaela Leuenberger und Kerstin Spalek übereinstimmend fest.

Eine Musterwohnung diente nicht nur als Anschauungsobjekt, auch die Abläufe konnten dokumentiert werden. 2020 folgte ein Vorprojekt, dann wurden in einer ersten Etappe die Tätigkeiten an Passerellen und Treppenhäusern an die Hand genommen. Die neue Beleuchtung sorgt für ein grösseres Sicherheitsgefühl für die Bewohnerinnen und Bewohner, sagt Kerstin Spalek. Im April 2021 begannen die eigentlichen Bauarbeiten in den Wohnungen.

Nicht nur die Wohnungen, auch die Passerellen werden heller und freundlicher gestaltet. mhu

Die 220 Wohnungen im Block B sind bereits komplett erneuert, die Arbeiten an den 361 im Block C kommen zügig voran. Mittlerweile abgeschlossen wurden ebenfalls die Tätigkeiten an der Tiefgarage – die Autos mussten zwischenzeitlich auf provisorischen Plätzen auf dem Tiefgaragendach an der Oberfläche abgestellt werden – sowie an grossen Teilen der Umgebung. Entstanden ist eine regelrechte grüne Parklandschaft mit Bäumen und Wildblumenwiesen. Grosser Beliebtheit erfreut sich der Sportplatz mit den Basketballkörben.

Abgeschlossen ist die Hauptsanierung der 104 verbleibenden Wohnungen im Herbst. Gearbeitet wird übrigens von April bis Oktober, da die Heizung zeitweise ausser Betrieb genommen werden muss. Im nächsten Jahr beendet werden die Tätigkeiten am Telli-Treff sowie die Renaturierung.

Die Hauptsanierung ist im Herbst abgeschlossen. mhu

Zu Lieferschwierigkeiten beim Material sei es glücklicherweise nicht gekommen – mit Ausnahme einiger Balkongeländer, sagt Kerstin Spalek. Diese trafen erst kürzlich ein, obwohl sie bereits im letzten Herbst bestellt wurden.

Kann die Bauleiterin immer ruhig schlafen oder träumt sie dann und wann sogar von der Grossbaustelle in der Aarauer Telli? Im letzten Sommer, als die regnerische Witterung den Bauarbeitern das Leben schwer machte, habe sie manchmal schon auch im Schlaf noch das Gefühl gehabt, sie höre den Regen prasseln. Tempi passati. In diesem Jahr kommt ihr – und den Handwerkern – die trockene Witterung entgegen.

Die freien Wohnungen in der Aarauer Telli übrigens, zeigt der Blick auf www.telliportal.ch, sind für einen Bruttomietpreis ab 1550 Franken (3,5 Zimmer mit 78 Quadratmetern im 6. Stock an der Delfterstrasse 25) bis 1890 Franken (5,5 Zimmer mit 105 Quadratmetern im 9. Stock an der Delfterstrasse 27) zu haben.

