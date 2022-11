Lelia Hunziker: Stadt Aarau soll Schlittelrain für 21 Mio kaufen

Aarau Grossrätin Lelia Hunziker (SP) fordert: Die Stadt soll den Schlittelrain für 21 Millionen Franken kaufen Die ersten Reaktionen auf den angekündigten Landverkauf liessen nicht auf sich warten: Die Stadt Aarau solle das Landstück im Gönhard-Quartier erwerben, «um es der Spekulation zu entziehen», schreibt die SP-Politikerin. Die 21 Millionen Franken seien eine Investition, die sich lohne. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 30.11.2022, 15.44 Uhr

Diese Bäume stehen nicht mehr: Ende Juli wurde der Schlittelrain im Aarauer Gönhard-Quartier gerodet. Offenbar könnte das Land so teurer vermarktet werden. Daniel Vizentini

(25.7.2022)

Der Schlittelhügel im Aarauer Gartenstadtquartier Gönhard ist zu haben – für mindestens 21 Millionen Franken, wie die Eigentümerschaft in einem Web-Inserat verkündet. Bereits kurz nach Veröffentlichung des Artikels in der AZ brachte SP-Grossrätin Lelia Hunziker in den Sozialen Medien nun die Idee ein, die Stadt solle doch das Landstück kaufen – als Klimainsel, für Gemeinnützigkeit, Nachhaltigkeit, Wohnen und «um es der Spekulation zu entziehen», wie sie schreibt. Es sei eine Investition, die sich rechne.

Lelia Hunziker (SP, Aarau) zvg

Nachgefragt präzisiert Lelia Hunziker ihre Gedanken: Grundsätzlich sollte die Stadt jede Baulandreserve, die es gibt, erwerben. Diese seien gerade in Aarau «extrem knapp». «Man merkt das bei jedem Vorhaben: Es gibt kaum Platz für Kitas, Schulraum oder erschwingliche Wohnungen», sagt sie. Der grosse Vorteil, wenn die Stadt das Areal kauft, sei zudem, dass sie dann selber entscheiden kann, wie es überbaut wird.

Dabei könnte sich Aarau mindestens zu Beginn dafür entschliessen, die Landparzelle einfach als Reserve zu behalten und nicht zu bebauen: Sie könnte zu einer «zukunftsträchtigen, riesigen Klimainsel» gemacht werden; oder man könnte die bisherige Nutzung als Landwirtschaftsland im Sommer und Schlittelhügel im Winter beibehalten. Denn: Bauland sei die beste Anlage, eine so hohe Rendite erhalte man sonst kaum.

Die ehemalige Einwohner- und heute Grossrätin erwartet nun, dass der Aarauer Einwohnerrat tätig wird mit einem Vorstoss in diese Richtung. Gerade dass die heutige Eigentümerschaft auf Gewinnmaximierung aus ist, wie diese im Sommer selbst einräumte, gebe ihr zu denken. «Das gibt dann sehr teuren Wohnraum, der für die Quartiermischung sicher nicht förderlich ist.»

Für Lelia Hunziker sollte in erster Linie die Einwohnergemeinde Aarau die Parzelle kaufen, da dies demokratisch fundierter wäre. Doch auch die Ortsbürgergemeinde sähe sie als «sehr guten Partner» dafür.

So sieht der Schlittelrain jetzt ohne die Bäume aus. Katja Schlegel

Hanspeter Hilfiker: Der Preis von 21 Millionen ist schon «sehr hoch»

Erhält die Erbengemeinschaft, die die Bäume am Schlittelrain im Juli zur Gewinnmaximierung roden liess, für ihr Landstück nun Millionen von der Stadt? Auf Anfrage sagt Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker: Einwohner- wie Ortsbürgergemeinde seien Landkäufen gegenüber «grundsätzlich nicht abgeneigt». Dies bezeugen nicht zuletzt die Engagements der Einwohnergemeinde in der Walthersburg und an der Mühlemattstrasse oder der Ortsbürgergemeinde in der Aarenau.

Hanspeter Hilfiker zvg

Ob sich eine solche Investition aber lohnt, hänge von den Nutzungsmöglichkeiten ab. Bezüglich des Kaufpreises von mindestens 21 Millionen Franken sagt Hanspeter Hilfiker deshalb auch: «Die Preiserwartung ist sehr hoch», auch weil die Nutzungsmöglichkeiten des 9973 m2 grossen Landstücks in der Bauzone WO2 eingeschränkt sind. Bis zu zweigeschossige Bauten sind dort erlaubt.

Zum Vergleich: 2002 hatte die Ortsbürgergemeinde in der Aarenau rund 19'000 m2 für 5,7 Millionen Franken gekauft – von der Jura Holding, die dort früher eine Zementfabrik führte. Im selben Jahr zahlte die Gemeinde auch 1,2 Millionen Franken für 3000 m2 Land der Wohnbaugenossenschaft Abau. Das restliche Land in der Aarenau, ungefähr die heutigen Baufelder 4, 5 und 7 sowie Teile der Baufelder 6 und 8, gehörten bereits den Ortsbürgern. «Entsprechend konnte anschliessend das Gesamtareal von rund 50'000m2 entwickelt werden», so Hilfiker.

Kommunales Baumschutzreglement soll Anfang 2023 Tatsache werden

Betreffend Unterschutzstellung von Bäumen auf Privatgrund hiess es bisher, dass die Stadt womöglich jetzt im Spätherbst eine öffentliche Mitwirkung dazu starten würde. Wie Hanspeter Hilfiker nun präzisiert, sei das dafür nötige Bauminventar unterdessen gemacht worden und soweit fertiggestellt. «Zum Baumschutz wird ein Stadtratsentscheid vorbereitet, dieser wird aber erst im Frühjahr 2023 fallen.»

