Aarau Grosser Neubau am Autobahnzubringer geplant: Im Torfeld Nord entstehen 18 Wohnungen Mit dem Neubau werden zwei alte Liegenschaften an der Aarauer Rohrerstrasse ersetzt. Das Baugesuch liegt auf. Ein ungelöstes Problem ist die ÖV-Erschliessung. Nadja Rohner 11.11.2021, 12.39 Uhr

Der Neubau an der Rohrerstrasse von der Telli aus gesehen. Visualisierung: Villaverde Architektur GmbH

In Aarau befinden sich entlang des Autobahnzubringers N1, den meisten noch als T5 oder als Aaretalstrasse bekannt, viele relativ alte Wohnbauten. Besonders im letzten Abschnitt im Torfeld Nord. Dort steht nun eine massive Änderung an: Die Liegenschaften Rohrerstrasse 93 und 99 werden abgerissen. Sie befinden sich am Hang südlich des Autobahnzubringers. An ihrer Stelle entsteht ein neues, langes Gebäude, das laut aktuell aufliegendem Baugesuch rund 10,06 Mio. Franken kosten soll (ohne Land). Bauherrin ist die Fimo Swiss GmbH (Willy Fisch) aus Aesch LU, das Projekt stammt von der Villaverde Architektur GmbH.