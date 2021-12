Aarau Grosse Nachfrage bei der Pfadi Adler: «Wir haben einen Mangel an Leitenden» Innerhalb von fünf Jahren hat sich die Pfadi Adler in Aarau fast verdoppelt. Das führt mitunter auch zu Problemen. Stadträtin Franziska Graf, die als Kind selber bei den Adlern war, erachtet die Pfadi als wichtige Schule fürs Leben. Zara Zatti Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zusammenhalt, Freundschaft und Abenteuer: Die Pfadi prägt Kinder fürs Leben. Susann Basler

Eine Schatzsuche im Wald, Übernachten im Freien oder selber Feuer machen. Seit Generationen begeistert die Pfadi in der Schweiz Kinder und Jugendliche. Die Pfadi Adler in Aarau feierte 2019 ihr 100-jähriges Bestehen. Und ist heute beliebter denn je. «In den letzten fünf bis sechs Jahren sind wir extrem gewachsen», sagt Abteilungsleiterin Flurina Kloter, die in der Pfadi Soda genannt wird. 2016 hatte die Pfadi Adler 125 Mitglieder, aktuell sind es 233. Das ist fast eine Verdopplung. Die Begeisterung für die Pfadi freut, doch sie bringt auch Probleme mit sich.

2019 feiert die Pfadi Adler Aarau ihr 100-jähriges Bestehen. Gegründet wurde sie 1919 von Eduard von Okolski. Zvg Pfadi Adler Aarau / F. Kammermann

«Wir haben einen Mangel an Leitenden», sagt Flurina Kloter. Leiterin oder Leiter kann man in der Pfadi ab 16 Jahren werden. Dass Jugendliche noch in die Pfadi einsteigen, das gäbe es eher selten, meist sei man von Kindesbeinen an dabei. Als es bei den Adlern dann immer mehr Anmeldungen gab, waren noch nicht genügend Leitende vorhanden, um den Ansturm bewältigen zu können.

Die Adler haben dann aktiv Leiter mobilisiert, auch ausserhalb der Pfadi. «Wir versuchten Quereinsteiger ins Boot zu holen, oder solche, die als Kind einmal in der Pfadi waren und dann ausgestiegen sind.» So konnte der akute Mangel behoben werden. Aktuell gehe es gerade so, doch auch jetzt könne es sein, dass Kindergartenkinder auf eine Warteliste kommen.

«Die Pfadi ist ein Safe-Space»

Wieso die Pfadi seit einigen Jahren so beliebt ist, erklärt sich Flurina mit dem Kontrast zur sonstigen Welt, in der die Kinder leben. «Unsere Gesellschaft wird immer schnelllebiger, es herrscht überall Leistungsdruck. Die Pfadi ist ein Safe-Space, in dem die Kinder einfach sich selbst sein können, ohne diesen permanenten Druck.» Viele Eltern würden auch schätzen, dass etwa die Lager ohne Handy stattfinden. Gerade in einer Zeit, in der alles digital geworden ist.

Stadträtin Franziska Graf ist Vorsteherin des Ressorts Bildung und Jugend, und war als Kind selber in der Pfadi Aarau. Auch sie sieht die Abwesenheit von Leistungsdruck und Wettbewerb als einen Grund für die Begeisterung für die Pfadi. Andererseits nehme auch einfach die Bevölkerungsdichte stetig zu: «So gibt es nebst immer mehr Fussballbegeisterten auch mehr Pfadibegeisterte.» Ein weiteres Plus sieht sie in den erschwinglichen Preisen: Können die Eltern den Mitgliederbeitrag nicht bezahlen, haben die meisten Abteilungen Mittel, um ihn zu erlassen.

Stadträtin Franziska Graf war selbst ein Pfadikind. Fabio Baranzini

Ihre eigene Zeit in der Pfadi hat Graf nachhaltig geprägt: «Die Erfahrungen der Zeltlager im Regen, das Kochen auf dem Feuer, den Kontakt zu Älteren und Jüngeren, werden mir immer bleiben.» Bei den Adlern habe sie gelernt, Verantwortung zu übernehmen und Lösungen zu finden und dann die Konsequenzen zu tragen. Und sie betont die Vorbildfunktion der Leiter: «Mein Wölflileiter hat mich damals sehr beeindruckt und geprägt. Dank meiner Pfadizeit weiss ich, dass Vorleben die wirksamste Erziehungsmethode ist…positiv wie negativ.»

Nach dem Lockdown 2020 gab es besonders viele Anmeldungen

Gerade nach dem Lockdown 2020 hatte die Pfadi Adler sehr viele Anmeldungen auf einmal: «Entweder haben sich die Anmeldungen im Lockdown gestaut oder das Bedürfnis nach Zeit im Freien hat nochmals zugenommen», sagt Flurina Kloter.

Auch die zweite Pfadi in Aarau, St.Georg, hatte nach dem Lockdown mehr Anmeldungen. Ob tatsächlich Corona der Grund war, sei schwierig zu sagen. Anders als bei den Adlers hat St.Georg aktuell noch genügend Kapazitäten, mit einem Leitermangel haben sie nicht zu kämpfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen