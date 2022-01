Altpapierbrand in Aarauer Altstadt geht glimpflich aus

Aarau Gezeuselt in der Altstadt: «Ich will mir gar nicht ausmalen, was hätte passieren können» Unbekannte haben vor dem Restaurant Speck in der Aarauer Altstadt auf der Nacht auf Donnerstag Altpapier angezündet. Das weckt nicht nur bei Wirtin Laura Peter Erinnerungen an den Brand in der Rathausgasse. Katja Schlegel 27.01.2022, 17.35 Uhr

Vor dem Restaurant Speck am Zollrain in der Aarauer Altstadt hat jemand das bereitgestellte Altpapier angezündet. Katja Schlegel / «Aargauer Zeitung»

An der Ecke Zollrain in der Aarauer Altstadt zeigte sich am Donnerstagmorgen ein Bild, das jedem vernünftigen Menschen einen Schauer über den Rücken jagt: verbranntes Papier, angekokelte Kartonschachteln, der Blumenkübel geschmolzen, die Hausfassade des «Speck» verrusst. Mitarbeiter der «Tuchlaube» um die Ecke waren es, die um halb ein Uhr morgens, alarmiert durch Passanten, den Brand gelöscht haben. Die Feuerwehr musste nicht ausrücken, wie Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, auf Anfrage sagt. Die Täterschaft ist unbekannt.

Für so etwas fehlt das Verständnis

Laura Peter, Wirtin im «Speck», kann es kaum fassen, was da vor der Tür ihres Restaurants vorgefallen ist – und an welcher Katastrophe sie, die Hausbewohner, die Stadt damit vorbeigeschrammt sind: «Ich bin schockiert. In diesem Haus wohnen Menschen; ich will mir gar nicht ausmalen, was hätte passieren können, wäre das Feuer nicht rechtzeitig gelöscht worden.» Schliesslich habe doch jeder die Bilder der brennenden Altstadthäuser in der Rathausgasse vor Augen. «Wer in der Altstadt zeuselt, handelt mehr als grobfahrlässig», sagt Peter. Entsprechend heftig seien auch die Reaktionen der Passanten ausgefallen. «Dafür kann man einfach kein Verständnis aufbringen.»

Den Vorwurf, dass sie ihr Altpapier nicht schon am Vorabend, sondern ordnungsgemäss erst am Sammeltag vor 7 Uhr hätte nach draussen stellen dürfen, lässt Peter nicht gelten. Schliesslich handhabe sie das seit 22 Jahren so, noch nie habe es deswegen Reklamationen gegeben. «Ich arbeite bis spät nachts, ich kann nicht schon um halb 7 das Altpapier nach draussen tragen.»

Falls sich Ortsansässige jetzt wundern, wieso da an einem Donnerstag Altpapier gesammelt wird, wo doch die Anwohner ihres immer an einem Mittwoch rausstellen müssen: Für das Gewerbe gelten andere Entsorgungsdaten als für Private.