Aarau Gesuch eingereicht: Hirslanden-Neubau soll 2027 eröffnen Die Klinik investiert im Schachen fast 128 Mio. Franken. Der Baubeginn ist für 2023 geplant. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 07.09.2022, 09.43 Uhr

Der Neubau der Klinik Hirslanden von der Schachenallee aus gesehen. zvg

«Wir möchten ein Spital bauen, wie wir es uns für unsere Liebsten wünschen.» – So beschrieb Markus Meier, Direktor der Aarauer Hirslanden-Klinik, Anfang Jahr den geplanten Neubau im Schachen. Damals war die Projektierungsphase noch nicht abgeschlossen. Jetzt ist es aber so weit: Markus Meier hat die Baugesuchsakten persönlich beim Stadtpräsidenten vorbei gebracht. Wenn alles glatt läuft, soll 2023 mit dem Bau begonnen werden können. Eröffnung wäre dann 2027.

Der Neubau in Dunkelgelb, die alten Gebäude in hellgelb. Es handelt sich um Bauten aus 1988 und 2001. zvg

Geplant ist ein auf flexible Nutzung ausgelegter Erweiterungsbau mit fünf oberirdischen Geschossen auf dem heutigen Parkplatz zwischen dem bestehenden Klinikgebäude und dem Kern-Areal. Entlang der Schachenallee werden der Neubau (von Schneider & Schneider Architekten) und die bestehenden Bauten (aus 1988 und 2001) mit einer Art Spange zusammengefasst. «Dadurch erhält die die Klinik ein einheitliches Erscheinungsbild», teilt die Hirslanden mit.

Situation im Jahr 2022: Das Areal der Hirslanden Klinik Aarau im Aarauer Schachen. Zvg

Nach dem Umzug von einzelnen Bereichen in den Neubau werden laut der Medienmitteilung Teile der älteren Gebäude saniert und umgebaut. «Umziehen sollen zentrale Einheiten wie der Operationsbetrieb, Bettenabteilungen oder die Gastronomie», heisst es weiter. Auch der zentrale Empfangsbereich werde im neuen «Haus C» untergebracht. Die Bettenzahl wird nur leicht ausgebaut; von 155 auf rund 170.

Klinikdirektor Markus Meier übergibt die Baugesuchsunterlagen an Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker (l.). zvg

Die Kosten für den Neubau und die Sanierungen belaufen sich auf gesamthaft 127,7 Franken. Damit werde «der angestrebte Kostenrahmen erreicht», teilt die Klinik mit. Zwar liegt der Preis nun deutlich höher als die insgesamt 105 Mio. Franken, von denen noch Anfang Jahr die Rede war (80 Mio. für den Neubau plus 25 Mio. für beispielsweise Umgebungsarbeiten, Medizintechnik und Informatik). An der Finanzierung beteiligen sich neben der Dachorganisation Mediclinic International auch private Investoren, staatliche Unterstützung gebe es keine, steht in der Medienmitteilung. «Im Fokus steht ganz klar die Qualität», lässt sich der Klinikdirektor zitieren. «Und dennoch ist es ein finanziell tragbarer, vernünftiger und weitsichtiger Bau. Unser Businessplan hält allen geprüften Szenarien stand. Mit dem Neubau tragen wir unseren Erfolg als kostengünstigstes Zentrumsspital der Schweiz in die Zukunft und steigern die Qualität für unsere Patientinnen und Patienten weiter.»

zvg

Die Klinik wird neu an das Fernwärme und -kältenetz angeschlossen und erhält eine Solaranlage aufs Dach, womit jährlich rund 125'000 Kilowatt Strom produziert werden können. «Zudem wurde ein neues Mobilitätskonzept entworfen, um die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad attraktiver zu gestalten», heisst es in der Medienmitteilung. Es wird nicht mehr Parkplätze geben als heute.

Zvg

