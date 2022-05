Autorin Ursula Fehr sammelt Geschichten vom Monatsmarkt

Aarau Gesammelte Geschichten vom Monatsmarkt: «Hinter jedem Produkt steckt eine Lebensgeschichte» Ein berührendes Gespräch brachte Autorin Ursula Fehr auf die Idee für ihr neuestes Buch. Sie sammelt auf den Märkten der Schweiz Geschichten der Marktfahrenden und der Besuchenden. Start ist der Aarauer Monatsmarkt – und das hat einen besonderen Grund. Pascal Bruhin 18.05.2022, 05.00 Uhr

An den Aarauer Monatsmarkt kommen Marktfahrende aus der ganzen Region, um ihre Produkte – und vielleicht auch Geschichten – anzubieten. zvg

Es war dieser eine Moment am Aarauer Monatsmarkt am dritten Mittwoch im April, in dem Ursula Fehr klar wurde, dass hinter den Produkten der Marktfahrenden mehr steckt, als nur deren Provenienz. Ein berührendes Gespräch mit einer Marktfahrerin, die aus eigens gepflücktem und getrocknetem Berglavendel aus den Tessiner Alpen Naturkränze herstellt, brachte die Autorin und Journalistin auf die Idee ihres neuesten Buches: Marktgeschichten.

Autorin und Journalistin Ursula Fehr sammelt am Aarauer Monatsmarkt Geschichten für ihr neues Buch «Marktgeschichten». zvg

Per Zufall kam Fehr letzten Monat wieder einmal an den Aarauer Monatsmarkt. Fehr wohnt gemeinsam mit ihrem Ehemann, alt SVP-Nationalrat Hans Fehr, im zürcherischen Eglisau. Geboren und aufgewachsen ist sie aber in Buchs, wo sie sich jedoch nie wirklich wohlfühlte. «Ich habe immer gesagt, ich wohne in Buchs bei Aarau», meint sie schmunzelnd. Die Bezirksschule und das Lehrerseminar absolvierte sie in Aarau. «Dort bin ich richtig aufgeblüht», erinnert sie sich.

Auch Besuchende dürfen Geschichten preisgeben

Fehr selbst bezeichnet sich entsprechend als «Heimweh-Aarauerin» und notabene nicht als «Heimweh-Buchserin». Es ist denn auch kein Zufall, dass Fehr in Aarau mit dem Sammeln ihrer «Marktgeschichten» beginnt. Am Mittwoch, 18. Mai, will sie sich im Markt am Graben auf die Suche nach Geschichten und Anekdoten machen, die ihr die Marktfahrenden erzählen. Nachdem aus dem getrockneten Lavendelherz eine so berührende Geschichte sprudelte, ist Fehr überzeugt:

«Hinter jedem Produkt steckt eine Lebensgeschichte.»

Und diese Geschichten will Fehr nun sammeln, um sie dereinst in Buchform zu publizieren. Bis genug Geschichten zusammengekommen sind, will sie deshalb jeden Aarauer Monatsmarkt besuchen und plant gar, nach der Sommerpause im August, einen eigenen Stand, an dem die Marktfahrenden, aber auch Marktbesuchende, ihr ihre Geschichte erzählen können. Ob sich die Menschen auch getrauen, sich der Journalistin zu öffnen? «Ich habe das Gefühl, in Aarau habe ich Glück.»