Pfadifreundinnen lancieren Aarauer Genuss-Adventskalender

Aarau Genuss-Adventskalender: Sie packen 7200 Säckli mit Aarauer Spezialitäten voll Lina Isenring und Melanie Eberhardt lancieren den ersten Aarauer Genuss-Adventskalender, gefüllt mit 24 Spezialitäten zum Essen und Trinken. Einige davon sind weltbekannt, andere noch absolute Neuentdeckungen. Katja Schlegel 21.10.2022, 05.00 Uhr

Melanie Eberhardt (links) und Lina Isenring bringen erstmals den Aarventskalender auf den Markt. Katja Schlegel

In den Gängen des Logistikcenters des Pfadibundeslagers, mit einer Packliste für zwölf Säckli Parmesan, sechs Gläsern Erdbeerkonfi und 36 Kilogramm Hörnli in den Fingern, sagte Lina Isenring ihrer Nachbarin und Pfadi-Freundin Melanie Eberhardt zu. Warum nicht auch einfach 24 Aarauer Spezialitäten in eine Kiste packen und als Genuss-Adventskalender für Erwachsene verkaufen? Ein Kalender, der bis auf den letzten Krümel aufgegessen, auf den letzten Schluck getrunken oder bis auf die letzte Tüte recycelt werden kann? Klar, machen wir.

Gesagt, getan. Und seither herrscht bei den beiden Aarauerinnen Vorweihnachtsstress, und das durchaus auch im guten Sinn. So Isenring:

«Wir sind bei den Produzentinnen und Produzenten mit unserer Idee auf enorm viel Wohlwollen gestossen.»

Innert kürzester Zeit sind deren elf zusammengekommen: der Alpenzeiger Biohof, die Bäckerei Furter, der Honig- und Metproduzent Biene Aarau, die Gewürzmühle Chalira, Chocolats Kaufmann, die Confiserie Brändli, die Metzgerei Speck, die Bierbrauerei Stadtwächter, das Teeblatt, die Stiftung Töpferhaus und Weinbau Wehrli.

Die Namen lassen bereits erahnen, welche Spezialitäten sich in der Kiste befinden. «Gewisses darf in einem Kalender mit Aarauer Spezialitäten einfach nicht fehlen, das ist klar», sagt Isenring. «Aber es gibt durchaus auch die eine oder andere Überraschung.» Eberhardt ergänzt: «Die Palette ist sehr breit gehalten, wir sind uns bewusst, dass nicht alle 24-mal Schoggi wollen.» Für manches habe man auch Alternativen suchen müssen, aufgrund der Haltbarkeitsdauer.

300 Kisten packen, ein Riesenberg Arbeit

So leicht die Lieferantensuche lief, so viel Arbeit steht nun an: Gerade sind die beiden Frauen dabei, die alten Weinkisten vorzubereiten. Dazu müssen alte Etiketten abgeknibbelt und die Kiste mit einem roten Samtband und einem «Aarventskalender»-Kleber versehen werden. Eine Arbeit, welche die beiden Frauen nicht ohne Hilfe schaffen würden. Denn im Winterquartier der Schwanbar stapelt sich nicht eine Handvoll Kisten. Es sind 300.

So sieht der fertige Aarventskalender aus. zvg/ Cornelius Fischer

«Es ist ein riesiger Berg Arbeit», sagt Lina Isenring und lacht, aber mit einer kleineren Menge hätte sich der ganze Aufwand nicht gelohnt. «Wenn schon, denn schon.» Das Nähen der Papiertüten, immerhin 7200 Stück, übernehmen die Trinamo AG und die Stiftung Töpferhaus. Letztere wird die Kisten auch befüllen, ab voraussichtlich 17. November können diese bei verschiedenen Lieferanten abgeholt werden. Bestellen kann man diese online auf www.aarventskalender.ch, ein Kalender kostet 179 Franken.

Ein bisschen nervös sind Isenring und Eberhart schon. Es sind viele Kisten, die auf Abnehmer warten. «Wir sind aber überzeugt davon, dass ein solcher Kalender längst überfällig ist», sagt Isenring. «Aarau hat so viele kreative Köpfe, die grossartige Produkte kreiert haben; so ein Kalender ist nicht nur für Aarau-Liebhaber und Heimweh-Aarauerinnen ein Genuss.»