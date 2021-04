Aarau Geld für «Pont Neuf» reicht nicht: Bewilligt der Grosse Rat keine 7 Millionen zusätzlich, kann die Brücke nicht fertig gebaut werden Warum die Brücke plötzlich so viel teurer wird, was der Aarekies damit zu tun hat und wieso die Stadt Aarau voraussichtlich eher billiger wegkommt als ursprünglich gedacht. Nadja Rohner 03.04.2021, 18.00 Uhr

Die neue Aarebrücke (Pont Neuf) in Aarau ist im Bau. Stand vom 1. April 2021. Flurina Dünki

Der Neubau der Aarebrücke (Projektname: Pont Neuf) wird teurer als erhofft. Nun zeigt die Botschaft, mit welcher der Regierungsrat beim Kantonsparlament einen Zusatzkredit beantragt, wie viel mehr die Brücke tatsächlich kosten wird: 7,03 Millionen Franken. Dies zusätzlich zum 2015 vom Grossen Rat bewilligten Bruttokredit von 32,89 Mio. Franken (indexiert 33,06 Mio. Franken).

Ohne diesen zusätzlichen Kredit, so macht der Regierungsrat klar, können die seit 2019 laufenden Arbeiten an der neuen Brücke nicht abgeschlossen werden. Wie konnte es dazu kommen? Der Regierungsrat führt «mehrere unvorhersehbare Umstände» an, die «in ihrer Summe zu Mehrkosten und Bauverzögerungen führten».

Juni 2020: Die alte Brücke wird abgerissen. Michael Küng

Der Abbruch der alten Brücke (Baujahr 1948) war wegen der Asbestsanierung aufwendig. Dann fand man im Erdreich überraschend grosse Bauteile der noch älteren Brücke (Baujahr 1850), deretwegen umgeplant und die abgebrochen werden mussten. Zudem zeigten sich schon beim Bau der Hilfsbrücke, dass der Aaregrund («per se bester Aarekies») die Tragsicherheit nicht erreichte, welche zuvor auf Grundlage umfassender Untersuchungen berechnet worden war. Entsprechend mussten die Rohre für das Lehrgerüst, auf dem die Brücke aufgebaut wird, nicht nur neun Meter, sondern ganze 30 Meter in den Grund gerammt werden – bis zum Fels.

Es brauchte auch deutlich mehr Pumpen, um das Wasser aus den Wannen, in denen die Pfeiler gebaut werden, ­herauszubekommen – wegen «der Lagerung des Aarekieses» sei mehr Wasser in die Baugrube eingeströmt, «als zuvor erwartet werden konnte».

Pont Neuf: Stand der Bauarbeiten am 28.11.2020 Nadja Rohner

All diese Mehrkosten, hält der Regierungsrat fest, «haben keinen direkten Zusammenhang mit dem gewählten Brückentyp». Das wohl als Hinweis an jene, die den architektonisch aussergewöhnlichen «Pont Neuf» von Anfang an für zu teuer hielten. Die SVP Aarau sprach von einer «Luxusvariante».

Chic, aber nicht billig: der Pont Neuf. Zvg / Visualisierung

Brücke hat elf Monate Verspätung, Inbetriebnahme im Herbst 2022

Fünf Monate ist der Bau aufgrund dieser Schwierigkeiten bereits im Verzug. Sechs weitere werden gemäss der Arbeitsgemeinschaft Kettenbrücke noch dazukommen. Sie seien «auf die Komplexität der zu erbringenden Bauarbeiten zurückzuführen», schreibt die Regierung. Das sei in der Submission vom Unternehmen unterschätzt worden.

Stand der Bauarbeiten am 4. März 2021. Britta Gut

Bemerkenswerterweise stand schon die Vergabe unter keinem guten Stern: Für den Bau der Hilfsbrücke gab es nur eine Offerte; für die neue Brücke drei. Sämtliche Angebote lagen über dem, was jeweils budgetiert war.

Die Stadt Aarau, deren Stimmbürger 2014 rund 9,87 Mio. Franken für ihren Kostenbeitrag an den Brückenbau bewilligten, hat Glück: Die Mehrkosten gehen fast vollständig zulasten des Kantons. Denn vereinbart ist, dass der Kanton die Brücke (Fahrbahnübergang bis Fahrbahnübergang) selber zahlt, auf die Stadt entfallen vor allem Kosten für umfangreiche Arbeiten an den Aareufern und Übergangsbereichen sowie den Ausbau der Flösserstrasse.

Der Fussgängertunnel vom Aareufer zum Parkhaus Flösserplatz. Britta Gut

Weil der Bund ausserdem schon länger einen Beitrag von rund 3,26 Mio. Franken aus dem Agglomerationsprogramm zugesagt hat, beträgt ­Aaraus Anteil an den Gesamtkosten, Stand jetzt, rund 9,02 Mio. Franken und könnte mit der Revision des Strassengesetzes auf 8,71 Mio. Franken sinken.

Die Arbeiten auf der Baustelle gehen derweil ungestört weiter. «Aktuell sind die Widerlager Süd und Nord in Arbeit», sagt Projektleiter Roberto Scappaticci. «Zudem wird die Flügelmauer Südwest erstellt.» Auf der Südseite spriessen die Pfeiler bereits gut sichtbar aus dem ­Aaregrund. Ausserdem wird die Schalung für den Brückenkörper vorbereitet. Natürlich sind weitere Verspätungen nie ausgeschlossen. Aber Stand heute sieht es so aus, dass die Brücke im September 2022 dem Verkehr zur Verfügung steht. Bis Mitte 2023 wäre die Baustelle dann fixfertig geräumt.