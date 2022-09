Die Aarauer Heinerich Wirri-Zunft feiert 100-Jahr-Jubiläum

Aarau «Für Witz, Geist und Lustigsein»: Vor 100 Jahren wurde die Heinerich Wirri-Zunft gegründet Vor 100 Jahren sorgte die Gründung der Zunft für grosse Aufregung. Sauer stiess vielen die Ankündigung auf, Farbe in das Spiesserleben der Kleinstadt zu bringen. Heute ist es zwar ruhiger geworden um die Zunft, aber Witz und Geist sind noch immer elementar. Katja Schlegel 09.09.2022, 05.00 Uhr

Heinerich-Wirri-Zunft zue Arau der Stadt feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum. Aufnahme von Ende April 2022. Bild: zvg

Das war den Aarauern suspekt. Diese heiteren Zeitgenossen, allesamt stadtbekannte Bürger, die es wagten, sich gar erdreisteten, in den garstigen Nachkriegszeiten «Farbe in das philiströse Leben der Kleinstadt» bringen zu wollen – ein Affront. Und doch taten sie es: Chirurg Eugen Bircher vorneweg, und mit ihm Bürstenbinder Max Bär, Samenhändler Gustav Hoch, Fabrikant Emil Vogel und Jost Roos, Direktor der Talbahnen. Gegen alle Widerstände suchten sie weitere Männer, die Sinn hatten «für Witz, Geist und Lustigsein», aber auch für «das Vergessen der Kleinlichkeiten des täglichen Lebens». So haben sie es in ihrem Schreiben an ausgewählte Mitbürger formuliert.

Das Siegel der Heinerich-Wirri-Zunft zue Arau der Stadt. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Sie wurden nicht überrannt, aber fündig: 24 Mannen kamen im Speisesaal des Hotels Aarauerhof zusammen und gemeinsam gründeten sie eine Zunft, benannt nach Heinerich Wirri, einem im 16. Jahrhundert in Aarau geborenen Pritschenmeister (Zeremonienmeister) und Verschenschmied. Es war der Abend des 9. September 1922, es war heute vor genau 100 Jahren.

Die Zunft hat den Bachfischet gerettet

Die «Heinerich Wirri-Zunft zue Arau der Stadt» gibt es noch heute. Fidel und lebendig wie einst, aber längst nicht mehr so ruppig und laut. Obwohl die Zünfter noch immer Aarauer mit Rang und Namen sind, so treten sie öffentlich doch kaum in Erscheinung. Die Zunft ist keine Zunft der lauten Worte, sie versteht sich nicht als Wohltätigkeits- oder Gesellschaftsklub. «Bei uns steht die Pflege von Traditionen im Vordergrund, das Engagement für Aarau», sagt Zunftmeister Jörg Walther. Das tun die Zünfter lieber im Stillen und unter sich, was sie leisten und unterstützen präsentieren sie diskret. Mit einer Ausnahme.

Eine Karte aus dem Postkartenbuch «Aarau in alten Ansichten». Titel: Traditionsfest «Bachfischet»-Umzug Aarau September 1949. Bild: Aarau in alten Ansichten

Wenn es herbstet, gellt jedes Jahr der gleiche Ruf durch die Stadt: «Fürio, de Bach brönnt.» Und das ist der Heinerich Wirri-Zunft zu verdanken. Denn nach dem Ersten Weltkrieg war es jeweils ein überschaubares Häuflein Kinder, das dem jahrhundertealten Brauch frönte und mit billigen Papierlaternen durch die Gassen zog. Im Gegensatz zum Maienzug war der Bachfischet kein offizieller Schulanlass, die Teilnahme war freiwillig. Erschüttert durch ein besonders jämmerliches Trüppchen im Jahr 1922, beschloss die eben gegründete Zunft, den Bachfischet, den wohl ältesten dauernd gelebten Brauch der Schweiz (erstmalige Nennung 1526), zu retten.

Und das gelang; 1923 zog wieder eine währschafte Kinderschar mit geschnitzten Kürbissen und Fackeln, mit Rätschen und Pfeifen dem Stadtbach entlang. Vor zehn Jahren, 2012, wurde der Bachfischet gar zum Unesco Welterbe der Brauchtümer ernannt. Bis heute unterstützt die Zunft den Brauch im Hintergrund ganz wesentlich.

88 Männer mit Aarau im Herzen

Heute besteht die Zunft aus 88 Aktiven, nicht alle mit Aarau im Blut, aber alle mit Aarau im Herzen, allesamt heiterer und geselliger Art. «Wir sind eine sehr bunte Gesellschaft, verteilt über alle Berufsgruppen und das gesamte politische Spektrum», so Walther. «Was zählt, ist nicht die Herkunft oder der Bildungsgrad, sondern das Engagement für die Stadt.»

Zunftmeister Jörg Walther (links) und Rebberg-Obmann Claude Dubois vor dem Zunftbrunnen bei der Valiant-Bank am Maienzug 2021. Bild: zvg

Zünfter werden kann «jeder in der Stadt Aarau und Umkreis sässige volljährige Mann», so steht es im Zunftgesetz von 1922. Basierend auf diesen ist und bleibt die Zunft eine reine Herrenzunft. «Wobei unsere Frauen einen grossen Stellenwert geniessen», wie Remi Bürgi, Alt-Zunftmeister und Jubiläumsverantwortlicher, anfügt. Das Gleiche gilt sinngemäss für Zünfter, die nicht mehr aktiv am Geschehen teilnehmen können. Sie scheiden nicht aus der Zunft aus, sondern werden mitgetragen. «Die Banden sind sehr eng. Wir vergessen keinen», sagt Bürgi.

Wer Zünfter werden will, muss sich bewähren

Die Zunft ist beliebt, Nachwuchsprobleme kennt sie nicht. Doch längst nicht jeder, der gerne möchte, wird auch aufgenommen. Ein potenzieller Kandidat muss von einem bestehenden Zünfter vorgeschlagen werden. Der Kandidat soll sich dann im Pritschenvolk bewähren; ein dem Vernehmen nach recht aufmüpfiges Trüppchen, das die Zünfter jeweils bestens unterhält. So ist es Usus, dass die Zünfter sich gegenseitig auf die Schippe nehmen; insbesondere, wenn Gäste aus anderen Zünften zu Besuch sind. Wenn der Kandidat diese Phase erfolgreich absolviert hat, wird er vom Zunftrat eingeladen, der Zunft beizutreten.

Genau vorgeschrieben ist auch das Zunftjahr: Es beginnt mit dem «Fischmöhli» Anfang März, der vereinsrechtlich vorgesehenen und zünftisch angereicherten Generalversammlung mit «Forelle Blau». Im April folgt das Georgen-Bott, im November schliesslich das grosse Herbst-Bott. Höhepunkt eines jeden Bott ist die «Historia», ein Vortrag aus Chronik und Geschichte der Stadt. Allzu eng getaktet ist der Kalender nicht. «Das ist das Erfrischende an unserer Zunft; man hat nur sehr wenige fixe formelle Termine, dafür umso mehr Freiheit zum ungezwungenen Austausch», sagt Zunftschreiber Florian Riniker.

Gefeiert wird das 100-Jahr-Jubiläum in zwei Wochen nicht nur mit einem speziellen Bachfischet, sondern natürlich auch im Zunftkreis: Am Bachfischet wird die Zunft mit einigen zusätzlichen Aktivitäten präsent sein. Unter anderem wird – in Eigenverantwortung der «Hopfenfreunde Aarau» – die Markthalle mit einem Barbetrieb und Musik aktiv genutzt werden und diesen Ort hoffentlich mit einem neuen Akzent in den Fokus bringen. Am Samstagabend findet das interne Highlight der Zunft statt, rund zehn Jahre nach der letzten Ausgabe: der grosse Zunft-Ball; diesmal in der Aeschbachhalle.