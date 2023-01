Feuerwerk: Aargauer SVP-Einwohnerrat Winzenried macht Vorstoss

Aarau «Frustrationstoleranz wurde wiederum auf eine äusserst harte Probe gestellt»: SVP-Winzenried macht erneut Feuerwerkvorstoss Der Stadtrat soll im Sinne der «Schadensbegrenzung» neue «allgemeinverträglichere und innovative Lösungen» suchen, damit die Bewohnerinnen und Bewohner vor den Auswirkungen privater Feuerwerke möglichst geschützt werden, regt SVP-Einwohnerrat Urs Winzenried an. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 05.01.2023, 15.11 Uhr

Am 1. Januar traf man überall in der Region diese Überreste der Silvesternacht an, hier in Buchs. Bild: Nadja Rohner

Bereits zum Neujahresstart 2022 hatte Einwohner- und Grossrat Urs Winzenried (SVP) eine empörte Anfrage an den Aarauer Stadtrat geschickt: «Feiertage dürfen nicht zu Frust- und Angsttagen verkommen», mahnte er. Ob sich der Stadtrat ein generelles Verbot für private Feuerwerke in Aarau vorstellen könne?

Nein, schrieb der Stadtrat zurück: «Eine allfällige Verschärfung müsste auf übergeordneter eidgenössischer oder dann zumindest kantonaler Ebene angestrebt und gefunden werden. Weitere Verschärfungen in den einzelnen Gemeinden des Kantons Aargau und somit auch in Aarau erachtet der Stadtrat als nicht zielführend.» Und: «Der Stadtrat ist sich der Problematik im Zusammenhang mit dem Abbrennen von privatem Feuerwerk am Nationalfeiertag und an Silvester bewusst und die unterschiedlichen Ansichten sind ihm bekannt, jedoch stuft er die Thematik als nicht gravierend ein.» Aus der Beantwortung geht hervor, dass das Gremium auf Eigenverantwortung setzt, etwa beim Entsorgen des Abfalls.

Weil die Feuerwerkdiskussion jetzt über die Feiertage 22/23 «richtigerweise wieder aufflammte», so Winzenried, mit Verweis auf den AZ-Artikel vom Silvester, schickt er eine erneute Anfrage. «Leider wurde die Frustrationstoleranz vieler Bürgerinnen um Bürger im Zusammenhang mit dem privaten Abbrennen von Feuerwerk und Knallkörpern wiederum auf eine äusserst harte Probe gestellt», schreibt er. So seien bereits am 30. Dezember und vereinzelt bis am 4. Januar noch Knallkörper gezündet worden.

SVP-Einwohnerrat Urs Winzenried. Severin Bigler

Die Bürger seien «genervt» gewesen und «beschwerten sich zu Recht», es habe Sachbeschädigungen – teilweise mutwillig verursacht – gegeben, Haus- und Wildtiere seien verängstigt worden, der Feinstaub habe zu «länger dauernder dichter Nebelbildung» in den Quartieren geführt, und überdies hätten sich die «Feuerwerker» aggressiv verhalten gegenüber jenen, die sie an das Einhalten der Vorschriften erinnerten.

Auch «weggeworfene und liegengelassene Überreste der Feuerwerke» spricht Winzenried als Problem an – tatsächlich hatten dies auch die Besucherinnen und Besucher des Neujahrsempfangs auf dem Schulhausplatz in Rohr sehen müssen, wo noch sehr viele Abfälle der Silvesternacht herumlagen.

Die Besucherinnen und Besucher des Neujahrsempfangs im Aarauer Stadtteil Rohr trafen auf diesen Anblick auf dem Platz zwischen Schulhaus, Kirche und Sporthalle. Das Bild zeigt nur einen kleinen Ausschnitt der weit verstreuten Feuerwerkreste. Bild: Nadja Rohner

Winzenried will vom Stadtrat wissen, ob dieser «die Problematik nach wie vor als nicht gravierend einstuft», oder ob «zwischenzeitlich ein gewisses kritisches Umdenken stattgefunden hat» und der Stadtrat nun bereit sei, der Problematik inskünftig mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Auch fragt der SVP-Politiker, ob die Stadt bewusst darauf verzichtet habe, im Vorfeld einen Appell zur Rücksichtnahme an die Bevölkerung zu richten – andere Gemeinden, etwa Küttigen, hätten das «erfreulicherweise gemacht». Und der ehemalige Chef der Kriminalpolizei will wissen, ob der Stadtrat über den Jahreswechsel «spezielle Massnahmen (beispielsweise feuerwerksspezifische polizeiliche Kontrollen)» angeordnet habe, «um die gesetzlichen Vorgaben durchzusetzen».

Fürs angelaufene Jahr regt Winzenried an, «im Sinne der Schadensbegrenzung» neue «allgemeinverträglichere und innovative Lösungen» zu suchen. Als Ideen nennt er «gemeinsame private Feuerwerke an Silvester während eines kurzen definierten Zeitfensters an wenigen vorbestimmten Standorten in der Stadt».

