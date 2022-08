Aarau «Friede seiner Seele» – eine Zeitreise durch die Geschichte der Firma Oehler Das Audioprojekt «Räume-Spuren-Geschichten: Torfeld Süd» bringt die Geschichte der Firma Oehler, ihrer Belegschaft und Gebäude zurück auf die zwischengenutzte Brache im Torfeld Süd. Nächste Woche wird der Rundgang eröffnet. Katja Schlegel 12.08.2022, 05.00 Uhr

Bilder Serie Bahnhofstrasse aus dem ETH Bildarchiv. Die Stahlwerke Oehler & Co. (links), Sprecher & Schuh (rechts). Datierung zwischen 1918 und 1937. ETH Bildarchiv/Walter Mittelholzer/Aargauer Zeitung

«Nämet d’Hüet ab, bitteschön.» Die Arbeiter tun, wie ihnen geheissen, und hören sich an, was der Betriebsleiter zu vermelden hat: Alfred Oehler ist am Vorabend gestorben, der Patron, nur 48-jährig. Es ist der 7. November 1900, das jähe Ende für den mutigen und weitsichtigen Maschineningenieur, Gründer einer einstigen Aarauer Traditionsfirma im Torfeld Süd. Aus dem Lautsprecher quillt der aufkommende Lärm; Gemurmel, Scharren, dann im Chor: «Friede seiner Seele».

Dieses Ende, es ist auch ein Anfang. Ein Auftakt vielmehr, die erste von fünf Geschichten des Audioprojekts «Räume-Spuren-Geschichten: Torfeld Süd», das die Geschichte der Firma Oehler, ihrer Belegschaft und Gebäude auf die zwischengenutzte Brache im Torfeld Süd zurückholt. Am Freitag in einer Woche wird der Rundgang eröffnet.

Mit fünf Stationen durch 110 Jahre

Hinter dem Projekt steht «fischteich» aus Aarau mit Peter Kuntner und Stephan Lichtensteiger. Gemeinsam mit Historiker Beat Gugger haben die beiden die Firmengeschichte von Oehler und die ihrer Gebäude recherchiert und haben mit den Zeitzeugen Siegfried Seemann, einem ehemaligen Giesser, und Frank Niklaus gesprochen. Letzterer hatte als Musiker und Produzent in der Zwischennutzungsphase in den ehemaligen Büros der Oehler & Co AG ein Studio betrieben.

Die Köpfe hinter «fischteich» aus Aarau: Stephan Lichtensteiger (l.) und Peter Kuntner. Zvg/Aargauer Zeitung

Die nun entstandenen fünf Stationen bilden die Jahre 1900 (Oehlers Tod), 1943 (Schwierigkeiten während des Zweiten Weltkrieges), 1949 (Einweihung Garderobengebäude), 1981 (Niedergang und Schliessung) und 2010 (Zwischennutzung) ab. Die ersten drei Stationen sind als Hörspiele gestaltet, die beiden jüngsten Stationen als O-Töne. Die Geschichten lassen sich mittels QR-Code auf dem Gelände genau da hören, wo sie sich einst ereignet haben. Da, wo dereinst das neue Fussballstadion stehen, wo ein neues Quartier wachsen wird. «Auch ein modernes Quartier braucht Historie», sagt Kuntner. «Wer sich hier bewegt, soll wissen, was einst hier passiert ist.»

Das Torfeld Süd wartet weiterhin auf den Baubeginn des neuen Fussballstadions für den FC Aarau. Michael Küng/Aargauer Zeitung

Das Schönste am Projekt?

Noch laufen die letzten Arbeiten, noch werden die Hörspiele zusammengeschnitten und Tonspuren montiert. «Aber wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen und gespannt, wie das Publikum den Rundgang aufnehmen wird», sagt Kuntner.

Das Schönste am Projekt: Es wird just zum Firmenjubiläum von «fischteich» fertig. Vor 20 Jahren haben sich der damalige Verlagsvertreter Kuntner und Regisseur Lichtensteiger per Zufall getroffen und zusammengetan, haben nach dem ersten gemeinsamen Projekt «RailTime» (Hörspielzug) zum Kantonsjubiläum 2003 beschlossen, dass es passt. Und das tut es bis heute. Kuntner: «Dieses Jubiläum mit einem eigenen Projekt in Aarau zu feiern, ist einfach nur schön.»

Hinweis Eröffnung Audioprojekt «Torfeld-Spuren» am Freitag, 19. August, 18 Uhr, auf dem Torfeld Süd. Das Areal ist am Mittwoch und von Freitag bis Sonntag von 9 bis 21 Uhr geöffnet. www.terrain-sud.ch