Flohmi-Organisator geht Kompromisse zähneknirschend ein

Aarau Flohmi in der Markthalle findet auch während Testbetrieb statt – doch Organisator geht Kompromisse zähneknirschend ein Die Stadt gibt der Markthalle eine letzte Chance und will mit einem zweijährigen Testbetrieb herausfinden, was in der Halle funktioniert. Eine Herausforderung für langjährige Veranstalter wie die «IG Flohmärkte auf dem Färberplatz». Katja Schlegel 31.01.2023, 05.00 Uhr

Die Sorge war gross bei Marcel Egloff (71). Damals, im Frühling, als bekannt wurde, dass die Stadt einen zweijährigen Testbetrieb für die Markthalle plant. Egloff organisiert seit über 35 Jahren den Flohmarkt auf dem Färberplatz, erst im Freien, seit 2002 auch in der Halle. Seither zieht der Aarauer Flohmi von März bis November jeden ersten Samstag im Monat nicht nur regelmässig rund 65 Ausstellerinnen und Aussteller, sondern auch Tausende Besucher an.

Doch im Mai bekam Egloff die Meldung, dass die Flohmärkt-Daten für 2023 nicht bewilligt werden können. Wegen des Testbetriebs. Egloff befürchtete das Schlimmste. In aller Eile lancierte er eine Petition, sammelte an nur zwei Flohmarkt-Tagen 1111 Unterschriften für den Erhalt des Flohmis, und übergab sie an die Stadt. Egloff ärgerte sich damals besonders über die politischen Vorstösse aus den Reihen von FDP und «Zentrum», die eine Neunutzung beziehungsweise den Abriss der Halle forderten: «Uns fragt niemand, wie wir zur Markthalle stehen. Man will uns einfach den Stecker ziehen, und das stört mich massiv. Man spricht doch erst mit den Leuten, bevor man ihre Existenz in Frage stellt.»

Marcel Egloff aus Lostorf von der IG Flohmärkte Färberplatz wehrt sich gegen die Pläne, die Markthalle Aarau umzunutzen. Katja Schlegel

Jetzt ist klar: Der Flohmarkt wird auch 2023 stattfinden, als Teil des Testbetriebs; eben wurden ihm die Daten bestätigt. Jedoch mit einigen Einschränkungen, wie Egloff sagt: «Neu steht uns rund ein Viertel der Markthalle nicht zur Verfügung, weil eine Ecke durch die Stadt beziehungsweise Angebote des Testbetriebs genutzt wird.» In der Halle wird es damit enger, aber zum Glück müsse er niemandem den Platz wegnehmen, sagt Egloff: «Dank ein paar nicht fix vergebenen Plätzen habe ich etwas Manövriermasse.» Doch jetzt sei die Halle voll belegt, wer kurzfristig einen Platz am «Schärme» brauche, finde nun keinen Unterschlupf mehr. Und: Ein Viertel der Einnahmen für die Laufmeter in der Halle fällt weg.

Sorgen macht Egloff auch der Aussenraum. Angekündigt wurde, dass auch der Raum auf dem Platz zwischen den Toren wegen Sitzmöglichkeiten und Begrünung eingeschränkt werde. Wie das aussehen werde, sei ihm bis heute nicht bekannt. Auch nicht, wie viele Stände er für diese Aussenraumgestaltung streichen müsse oder was das für Auswirkungen auf die Anlieferung der Waren habe. «Ich hoffe inständig, dass es nicht zu viele Stände betrifft. Wenn ich für den Aussenraum nun auch noch grössere Einbussen hinnehmen muss, wird es langsam aber sicher eng.»

Auf dem Platz vor der Markthalle sollen Bäume in Kübeln sowie Sitzelemente aufgestellt werden. Marcel Egloff sorgt sich, dass ihn das noch mehr Stände kosten könnte. Katja Schlegel

Wie immer, mit einer Ausnahme

Wie gewohnt, wird der Flohmarkt jeden ersten Samstag im Monat stattfinden, von März bis November. Mit einer Ausnahme: Am 1. April startet der Testbetrieb offiziell. Während des Auftaktfests wird der Flohmi die Halle nicht nutzen können. «Wir verschieben deshalb um eine Woche auf den 8. April, auf den Samstag vor Ostern.» Kein schlechter Tausch, wie Egloff sagt, er rechnet auch da mit vielen Besucherinnen und Besuchern. «Es stellen sich ja zum Glück nicht alle in den Stau am Gotthard.»

Er sei grundsätzlich froh, dass der Flohmi weiterhin stattfinden könne, sagt Egloff. Wenn auch zähneknirschend. «Ich gehe die Kompromisse ein; der Markt ist zu sehr Herzensangelegenheit für uns, als dass wir ihn fallenlassen könnten.» Aber er glaubt nicht, dass der Testbetrieb einen Gewinn darstellen wird, auch wenn dieser auf zwei Jahre angelegt ist. «Ich weiss aus eigener Erfahrung, wie viel Zeit und Ausdauer es braucht, um in Aarau etwas Neues zu lancieren. Wir haben uns zehn Jahre lang die Zähne ausgebissen.»