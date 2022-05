Aarau Flächendeckend Tempo 30, Gratis-Mobility, autofreie Sonntage: Was der Einwohnerrat entschieden hat Fünf Postulate zu Verkehrs- und Umweltthemen wurden dem Einwohnerrat vorgelegt. Er folgte lange nicht überall den Empfehlungen des Stadtrats. Nadja Rohner und Katja Schlegel Jetzt kommentieren 10.05.2022, 01.21 Uhr

Der Bus fährt durch die Aarauer Altstadt an den neu markierten Veloplätzen vorbei. Daniel Vizentini (dvi)

Einen bunten Strauss Klima- und Verkehrsvorstösse haben Einwohnerräte und Einwohnerrätinnen der links-grünen, aber auch der Mitteparteien - unterstützt von einzelnen Bürgerlichen - letzten Sommer beim Stadtrat deponiert. Am Montagabend nun hat der Stadtrat einen Strauss davon zurück an den Absender geschickt, damit das Parlament über die Überweisung entscheiden kann.

Postulat «Tempo 30 auf dem gesamten Strassennetz Aaraus»

Das Postulat Tempo 30 auf dem gesamten Strassennetz Aaraus fordert nicht nur eine Geschwindigkeitsreduktion auf den städtischen, sondern auch auf den Kantonsstrassen. Der Stadtrat solle sich beim Kanton dafür einsetzen. Und, sollte das nicht gehen, solle halt das Tempo-30-Regime vorerst mal nur nachts eingeführt werden.

Obwohl der Stadtrat ebenfalls der Ansicht ist, Tempo 30 wirke sich positiv auf Lärmbelastung und Unfallschwere aus und helfe, Räume effizienter zu nutzen, beantragte er die Nichtüberweisung. Erstens, weil die meisten Quartierstrassen schon verkehrsberuhigt wurden und sich der Stadtrat auch beim Kanton für Tempo 30 auf einzelnen Kantonsstrassenabschnitten einsetzt. Zweitens, weil Geschwindigkeitsbeschränkungen immer auch juristisch anfechtbar sind. Drittens, weil sie sich aus Sicht des Stadtrats nicht für alle Strassen (Stichwort Hauptverkehrsachse) gleichermassen eignet. Und viertens, weil der Bus dann unter Umständen langsamer ist. «Man muss das situationsbedingt anschauen, das machen wir heute schon und dabei wollen wir bleiben», so Vizestadtpräsident und Verkehrsminister Werner Schib.

«Es ist ein Postulat, der Stadtrat hat Handlungsspielraum», fand jedoch Alexander Umbricht (GLP). «Es ist uns auch allen klar, dass auf Kantonsstrassen der Kanton befielt, aber dran bleiben lohnt sich, das zeigt das Beispiel Bahnhofstrasse.» Martina Niggli (Grüne) rechnete vor, dass der Bus von Rohr an den Bahnhof bei Tempo 30 weniger als eine Minute verlöre. Die SVP indes war «klar der Meinung, dass auf dem übergeordneten Strassennetz Tempo 50 beibehalten werden soll, weil es gebaut wurde, um innert nützlicher Frist von A nach B zu kommen» und ausserdem sowohl Fussgänger- als auch Veloinfrastruktur vorhanden sei, so Thomas Richner. Auch die FDP findet Tempo 30 im Quartier «weitgehend unumstritten», sagte Martin Bahnmüller, nicht aber auf Hauptverkehrsachsen, «auch nicht nachts». Aber das Postulat wurde dennoch mit 30 Ja zu 15 Nein überwiesen.

Postulat «Kostenlose Jahresabonnemente Carsharing»

Das Postulat «Kostenlose Jahresabonnemente Carsharing» (kostenlose Jahresabos von Mobility für alle Aarauerinnen und Aarauer mit Führerausweis) von Vertretern der Grünen, der GLP, der SP und der Fraktion EVP/EW hatte einen schweren Stand. Zwar sei die Kernforderung gut, attestierten die Fraktionssprecher von SP, FDP und SVP, doch pochten sie auf die Fehlanreize, die bereits auch der Stadtrat in seiner Botschaft erwähnt hatte: Dass Mobilität in jeglicher Form Kosten verursacht – und vor allem, dass auch das Fahren eines Mobility-Autos motorisierter Individualverkehr ist. Das Postulat wurde mit 8 Ja-Stimmen zu 31 Nein-Stimmen sowie 7 Enthaltungen nicht überwiesen. Der Einwohnerrat folgte damit dem Antrag des Stadtrats.

Postulat «Förderung Veloverkehr»

Man kann es vorweg nehmen: Das Postulat zur Förderung des Veloverkehrs wurde einstimmig überwiesen. So klar ist der Handlungsbedarf. Nicht zuletzt, weil Aarau gleichentags in einem Velofreundlichkeits-Ranking im Vergleich mit anderen kleinen Städten in der Schweiz auf den hintersten Rängen gelandet war, "immerhin noch vor Olten", stellte Esther Belser (Pro Aarau) fest. Es habe in Aarau in den letzten Jahren zwar Verbesserungen gegeben - bessere Veloparkings, Radweg nach Rohr etwa -, die Stadt sei für Velofahrende "an vielen Orten noch immer viel zu gefährlich". Das Postulat will nun, dass sich der Stadtrat für eine konsequente Trennung der Verkehrsflächen einsetzt, und, falls dies nicht möglich ist, eine gemeinsame Verkehrsfläche Velo/Fussgänger schafft. Auch sollen Velofahrverbote dort, wo sie eh nicht beachtet werden, «zwecks Legalisierung» aufgehoben werden. Passiert ist das schon bei der Unterführung Hallwylstrasse/Entfelderstrasse sowie im Torfeld Süd. Aufgrund der Platzverhältnisse «nicht sinnvoll» findet es der Stadtrat bei den Telli-Staumauern. «Da hält sich kein Mensch dran», konstatierte Ex-Kripo-Chef Urs Winzenried (SVP).

Postulat «Autofreie Sonntage in Aarau»

Mit dem Postulat wird der Stadtrat aufgefordert, jährlich mindestens einen autofreien Tag in «zumindest einem grösseren Perimeter der Stadt» einzuführen. Der Stadtrat sprach sich gegen die Überweisung aus, weil das Anliegen zur Schadstoffreduktion viel zu wenig beitrage, das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen nicht ausgewogen sei, es rechtliche Vorbehalte gäbe (es müssten Ausnahmen vom Fahrverbot vorgesehen werden, schon nur für die Blaulichtorganisationen und den ÖV), und weil wiederum auch der Kanton involviert werden müsste. «Autofreie Tage haben aber ein grosses Sensibilisierungspotenzial», findet der Stadtrat, und wird die Idee für einen einmaligen Aktionstag aufnehmen. Cornelia Tschopp (GLP) warb vergeblich dafür, ein «Zeichen zu setzen» mit einem Projekt, wie man es in Bern, Andermatt und Basel schon umgesetzt habe. «Ein Zeichen setzen ist schon gut, aber nicht mit Zwang», so Urs Winzenried (SVP). Das Postulat wurde mit 12 Ja zu 28 Nein nicht überwiesen.

Postulat «Citylogistik in und für Aarau»

Das Postulat fordert den Stadtrat auf, eine Analyse zu erstellen, um die umwelt- und verkehrstechnischen Potenziale einer intelligenten Citylogistik in Aarau abzuklären. Dabei sei eine Kooperation mit der Cargo sous terrain AG zu prüfen. Der Stadtrat beantragte Nichtüberweisung. Die Stadt kümmere sich bereits um das Thema, führte Vizestadtpräsident Werner Schib aus. Das Postulat sie zu eng gefasst; es brauche keine Analyse, die nur auf die Stadt fokussiert sei. Der Rat sah das anders: Das Postulat wurde mit 38 Ja zu 7 Nein überwiesen.

