Feuerwerk und Knallerei: «Stadtrat sieht keinen Handlungsbedarf»

Aarau Feuerwerk und Knallerei: «Der Stadtrat sieht zurzeit keinen Handlungsbedarf» Die Aarauer Stadtregierung hat einen Vorstoss von Urs Winzenried beantwortet. Und verrät, wie viele Meldungen wegen Feuerwerksverstössen in der Stadt Aarau über die Neujahrstage eingegangen sind. Nadja Rohner 27.01.2023, 05.00 Uhr

Der Stadtrat will nun den Ausgang der eidgenössischen Feuerwerks-Initiative abwarten. Sandra Ardizzone

Nein, der Aarauer Stadtrat sieht nach wie vor keinen Handlungsbedarf in puncto Feuerwerk, Knaller, Böller und Hinterlassenschaften derer, die sich rund um den Bundesfeiertag und Neujahr dieser Artikel erfreuen. Das geht aus der Beantwortung einer Anfrage hervor, die Einwohnerrat Urs Winzenried (SVP) Anfang Januar an den Stadtrat gesandt hatte. Er wollte darin vom Stadtrat wissen, ob dieser «die Problematik nach wie vor als nicht gravierend einstuft», oder ob «zwischenzeitlich ein gewisses kritisches Umdenken stattgefunden hat» und der Stadtrat nun bereit sei, der Problematik inskünftig mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dies unter dem Eindruck der vergangenen Silvestertage, an denen insbesondere schon einige Tage vor und nach dem eigentlichen Ereignis kräftig geböllert worden war.