Aarau Feuerwehr musste in kurzer Zeit zwei Mal ausrücken Gleich zwei Mal musste die Feuerwehr Aarau am Mittwoch wegen eines Brandes ausrücken. Eine Person wurde verletzt ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden. 13.05.2021, 15.43 Uhr

Am Haus am Philosophenweg entstand erheblicher Schaden. Kapo Aargau

Am Mittwoch, kurz nach 14 Uhr, meldete eine Person der Polizei, dass am Philosophenweg ein Schopf brennt. Umgehend wurde die Feuerwehr Aarau aufgeboten. Kurz nach 14.30 Uhr erhielt der Feuerwehrnotruf eine Meldung von der Gotthelfstrasse, wonach ein E-Bike im Freien brennen würde. Auch an diesen Brandplatz rückte die Feuerwehr umgehend aus.