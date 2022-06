FDP greift Maienzug-Kommissionspräsidentin Silvia Dell'Aquila an

Aarau FDP greift Maienzug-Kommissionspräsidentin Silvia Dell'Aquila frontal an und fordert neuen Entscheid Für die Aarauer Freisinnigen sind die Schuldigen des Vorabendebakels gefunden. Die FDP fordert, dass der Stadtrat auf seinen Entscheid, den Maienzug-Vorabend in der beantragten Form nicht zu bewilligen, zurückkommt. Nadja Rohner 09.06.2022, 14.15 Uhr

«Mit dem Ressort-Wechsel Anfang Jahr hat die SP-Stadträtin Silvia Dell’Aquila das Kommissionspräsidium übernommen», schreibt die FDP. Und: « Mit der Absage der Böllerschüsse hat die Kommission offensichtlich überreagiert.» Valentin Hehli

Die FDP Aarau hat am Donnerstagmorgen auf die Mitteilung der Stadt reagiert, wonach der Verein Maienzug-Vorabend keine Bewilligung für die Durchführung des Anlasses erhalten hat. Dies, weil das Mehrwegkonzept für die Becher aus Sicht des Stadtrats nicht dem Reglement genügt – es fehle eine Depotpflicht. «Der gestrige Entscheid des Stadtrates, den Maienzug-Vorabend nicht zu bewilligen, hat in ganz Aarau Bestürzung und Verunsicherung ausgelöst», schreibt die FDP. Sie bedauere es ausserordentlich, «dass es die städtischen Verantwortlichen und der Verein Maienzug-Vorabend anscheinend nicht geschafft haben, sich in konstruktiver Zusammenarbeit auf ein tragfähiges Mehrwegbecherkonzept zu einigen».

Wie die FDP weiter schreibt, sei im entsprechenden Reglement der Stadt nur die Rede von Mehrwegbechern und Depotflaschen. Die stadträtliche Auslegung, wonach mit «Mehrweg» auch eine «Depotpflicht» gemeint sei, «führt nun zu unzumutbaren Ergebnissen». Und: «An dieser Stelle wäre eine sachgerechte Auslegung angebracht gewesen, anstatt unseren Gastrobetrieben gewaltigen Aufwand aufzubürden. Der Maienzug darf nicht durch Bürokratieexzesse gefährdet werden!»

In erster Linie, so die FDP, erwarte sie nun, dass der Stadtrat seinen Entscheid in Wiedererwägung ziehe und «die einseitige Auslegung des Rechts korrigiert». Abschliessend müsse sich der Aarauer Gesetzgeber – also der Einwohnerrat – die Frage gefallen lassen, «wohin uns der von linker Seite forcierte, blinde Regulierungseifer in der Praxis führen kann», schreibt die FDP. In Zukunft sei «bei der Schaffung neuer Vorgaben im Zweifelsfall wieder vermehrt Zurückhaltung zu üben».

Indes: Die Motion «Mehrwegbecherpflicht an öffentlichen Anlässen» wurde 2019 im Einwohnerrat mit 42 Ja gegen 3 Nein überwiesen. Die FDP hatte damals elf Sitze.

Lelia Hunzikers Angriff auf die Traditionen ist noch nicht verdaut

In ihrer Medienmitteilung macht die FDP eine Schuldige für die heftigen Turbulenzen im Vorfeld des Maienzugs 2022 aus: SP-Stadträtin und Maienzug-Kommissionspräsidentin Silvia Dell'Aquila, die ihre beiden Ämter seit Anfang Jahr innehat. «Nachdem letztes Jahr die ehemalige Einwohnerratspräsidentin Lelia Hunziker in einem skandalösen Pauschalangriff den Maienzug attackiert hatte, folgte prompt eine angemessene Reaktion durch die damalige Präsidentin der Maienzug-Kommission, Suzanne Marclay-Merz und viele weitere Maienzüglerinnen und Maienzügler», schreibt die FDP. Hunziker (SP) hatte in einer AZ-Kolumne sehr pointiert diverse Änderungen am Maienzug gefordert. Marclay (FDP) schrieb daraufhin in einem Leserbrief, sie bedauere, «dass eine Aarauer Grossrätin derart klassenkämpferisch über den Maienzug herzieht».

Per Anfang Jahr hat Marclay das Ressort gewechselt und an Dell'Aquila übergeben. Diese hat mit der Kommission bereits zwei Änderungen vorgenommen, die zu reden gegeben haben: Erstens ist der Dresscode für den Maienzug (Mädchen in Weiss, Jungs in weissem Hemd und dunkler Hose) nun nicht mehr dem einen oder anderen Geschlecht vorgeschrieben. Zweitens werden die Böllerschüsse am Vorabend und am Maienzug-Morgen, welche jeweils vom Artillerieverein abgegeben werden, dieses Jahr ausnahmsweise aufgrund des Ukraine-Krieges nicht durchgeführt, stattdessen läuten die Kirchenglocken.

«Kommission» habe überreagiert

«Mit der Absage der Böllerschüsse hat die Kommission offensichtlich überreagiert», schreibt die FDP nun. Das Freischarenmanöver in Lenzburg werde ja auch durchgeführt. Der Lenzburger FDP-Stadtrat und Jugendfestpräsident Sven Ammann wird in der Mitteilung dahingehend zitiert, dass er sich der heiklen Situation bewusst sei: «Dennoch wollen wir die Tradition, in der Menschen aus verschiedenen Generationen zusammenkommen, auch in unruhigen Zeiten ermöglichen.» Um der besonderen Ausgangslage Rechnung zu tragen, würden verschiedene Informationsanlässe mit ukrainischen Personen durchgeführt. «Ähnliche Lösungen wären auch in Aarau gefragt gewesen», schreibt die FDP Aarau.