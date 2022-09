ABAU-Wohnbaugenossenschaft nimmt Abschied von der Telli-Siedlung

Aarau Farbige Wände und Geschichten aus der Vergangenheit vor dem Abriss der ABAU-Siedlung in der Telli Die Allgemeine Wohnbaugenossenschaft Aarau und Umgebung (ABAU) hat am Samstag auf ganz spezielle Art und Weise Abschied genommen von der Telli-Siedlung: Gemeinsam mit zwei langjährigen Bewohnerinnen wurde nochmals zurückgeschaut auf die Geschichte der Siedlung. Kim Wyttenbach Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Erste Bewohnerinnen der Siedlung erzählen: Jeannette Gasser (80, links) und Stephanie Mühlethaler (92). Kim Wyttenbach

«Es war Pfingstsonntag, ich erinnere mich noch ganz genau», sagt Stephanie Mühlethaler (92). Die gebürtige Baslerin sitzt in einer leergeräumten Wohnung der ABAU-Telli-Siedlung und erzählt von ihrem ersten Ausflug ins Quartier: «Mein Mann und ich spazierten den Girixweg entlang, an den goldenen Ärifelder vorbei, um uns die Siedlung anzuschauen. Dabei dachte ich mir, hier komme ich gerne hin.»

1954 zog das frischvermählte Paar ein. «Mein Mann war fortan im Vorstand der Wohnbaugenossenschaft ABAU, zuerst als Vizepräsident und danach fast 20 Jahre als Präsident», erzählt Stephanie Mühlethaler weiter.

Die Telli-Siedlung war das erste Bauprojekt der ABAU überhaupt. Sie wurde realisiert zwischen 1948 und 1950 als Reaktion auf die grosse Wohnungsnot. Damals entstanden 64 neue Wohnungen. Mehr als 70 Jahre später wird nun ein Teil der Siedlung abgerissen und es entstehen zwei neue Mehrfamilienhäuser mit 42 Wohnungen. Am Montag beginnt die Baustelleninstallation.

Die Wohnhäuser westlich vom Mühlebergweg werden abgerissen. Kim Wyttenbach Gino Di Grazia (64) malte für den Abschied ein paar Bilder von der Siedlung. Diese konnten gekauft werden. Der Erlös kommt der GZ Telli zugute. Kim Wyttenbach Ein Teil des Vorstands mit (oben von links) Judith Frei-Bürgisser (Vizepräsidentin), Bruno Alberti (Präsident) und Martin Wehrli (Ressort Genossenschaftbelange); vorne die Bewohnerinnen (von links) Jeannette Gasser und Stephanie Mühlethaler. Kim Wyttenbach Archivbilder zeigen das Fest zum 10-Jahr-Jubiläum der Allgemeinen Wohngenossenschaft Aarau und Umgebung, kurz ABAU. Kim Wyttenbach Erste Bewohnerinnen der Siedlung erzählen: Stephanie Mühlethaler (92, links) und Jeannette Gasser (80) Kim Wyttenbach Die Kinder durften die Siedlungswohnungen bemalen und besprayen. Kim Wyttenbach Die Kinder durften die Siedlungswohnungen bemalen und besprayen. Kim Wyttenbach Sogar die WC-Brille wurde verschönert. Kim Wyttenbach So soll die neue Arealüberbauung aussehen. Kim Wyttenbach Die Wohnhäuser westlich vom Mühlebergweg werden abgerissen. Kim Wyttenbach

Im Rahmen des Abschiednehmens erzählten Stephanie Mühlethaler und Jeannette Gasser (80) am Samstagnachmittag aus ihrem Leben in der Siedlung. Zuvor hatten die Kinder drei Tage lang die Gelegenheit, die Wohnungen am Mühlebergweg mit ihren Wandmalereien zu verschönern. Ein Rundgang zeigt farbenfrohe Wände mit Botschaften des Glücks und der Liebe. Sogar die WC-Brille wurde verschönert.

«Am Jubiläumsfest der ABAU feierten wir bis in die Morgenstunden»

Nun sitzen sie aber ruhig der Wand entlang und hören zusammen mit ihren Eltern gespannt den Geschichten der beiden Bewohnerinnen zu. «Eines der schönsten Siedlungsfeste war das Fest zum 10-Jahr-Jubiläum der ABAU», erinnert sich Stephanie Mühlethaler mit einem Lächeln.

«Weil die Wettervorhersage sehr unsicher war, spannten die Männer eine riesige Blache über die ganze Länge des Mühlebachwegs. Die Festtische und Bänke wurden darunter aufgestellt und wir hängten Lampions auf. Die Frauen in der Siedlung backten eine Fülle von Kuchen. In der Siedlung wohnten zwei Köche, die im Waschraum das Festessen kochten. Der Regen blieb letztendlich aus und wir feierten bis in die Morgenstunden.»

Das Gemeinschaftszentrum (GZ) Telli organisierte Verschönerungsnachmittage, an denen Kinder die Siedlungswohnungen bemalen und besprayen durften. Kim Wyttenbach

Dann war da noch der Samichlaustag. Die 92-Jährige schaut zu ihrer Sitznachbarin rüber und beide müssen lachen. «Jedes Jahr verkleideten sich einige Männer aus der Siedlung als Samichlaus und besuchten die Haushalte. Jedes Kind bekam ein Säckli, das wir Frauen am Abend zuvor im Vorstandsbüro mit Lebkuchen und Mandarinli gefüllt hatten.»

Gemeinsame Rasenmähen-Samstage

In den 60er-Jahren zog Mühlethaler mit ihrer Familie in die ABAU-Siedlung Achenberg. Jeannette Gasser zog 1974 mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern an die Aurorastrasse 5. «Ich lebe heute noch hier in der Telli-Siedlung», sagt die 80-Jährige. Familie Gasser wohnte im Parterre, über ihnen lebten zwei Familien mit jeweils vier Kindern: «In unserem Wohnhaus war immer viel los. Auch an den Wochenenden.» Jeannette Gasser erzählt von den genossenschaftlichen Aktivitäten:

«Von Frühling bis Herbst gab es gemeinsame Rasenmähen-Samstage: Die Bewohner der Siedlung, auch die Kinder, bekamen ein Schärli und halfen dem Abwart bei der Gartenarbeit, indem sie die Wegränder schnitten.»

Mit diesen und weiteren Erinnerungen liessen die beiden Frauen die Telli-Siedlung nochmals zum Leben erwachen und erst der Duft des Feuers, der langsam von aussen in den Raum drang, lies die Zuhörerinnen und Zuhörer in den Garten gehen, wo es für alle Würste und Chips gab.

