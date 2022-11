Aarau Fall Bez Zelgli: Nun schaltet der Schulvorstand den Kanton ein Nach den AZ-Artikeln über die Vorkommnisse an der Bezirksschule Zelgli Aarau hat der Schulvorstand der Kreisschule die kantonale Schulaufsicht um Hilfe gebeten. Diese gibt nun eine ausserordentliche Qualitätskontrolle in Auftrag. Nadja Rohner 07.11.2022, 18.34 Uhr

Im Schulhaus Zelgli ist die Aarauer Bezirksschule untergebracht. Nadja Rohner

Im Frühjahr war es im Umfeld einer Klasse an der Bezirksschule Zelgli zu Fällen von Mobbing – von Beschimpfungen über körperliche Angriffe bis hin zu mutmasslichen Schutzgelderpressungen – gekommen. Die AZ hat mehrfach über den Fall berichtet. Nun nimmt sich der Schulvorstand offenbar sehr entschlossen der Sache an – er hat ein Treffen mit der kantonalen Schulaufsicht einberufen. Das schreibt der Schulvorstand in einem Brief an alle Eltern.