Aarau Schärfere Regeln per sofort für die Gartenstadtquartiere Nachdem eine Beschwerde gegen die neue Bau- und Nutzungsordnung gutgeheissen wurde, verzichtet der Aarauer Stadtrat auf einen Gang ans Bundesgericht und plant die Gartenstadtvorschriften neu. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 10.11.2021, 13.39 Uhr

Vergangene Woche hat der Aarauer Stadtrat bekannt gegeben, dass er bei einem Teilbereich der Revision der Bau- und Nutzungsordnung nochmals über die Bücher muss. Das Verwaltungsgericht hatte der Beschwerde von sechs Aarauerinnen und Aarauern Recht gegeben. Diese hatten sich gegen die in der Gartenstadt geplante Verdichtung gewehrt. Es ging ihnen insbesondere um die vom Stadtrat auf 0,35 festgelegte Überbauungsziffer (der Fussabdruck eines Gebäudes auf einer Parzelle) und auf 0,45 festgelegte Grünflächenziffer (Anteil nicht versiegelter Fläche auf einer Parzelle). Sie forderten eine Überbauungsziffer von 0,25 und eine Grünflächenziffer von 0,55. Also viel mehr Grün und viel weniger Haus, jedenfalls in der Horizontalen.

Das Verwaltungsgericht hatte zwar festgehalten, eine gewisse, massvolle Verdichtung sei auch in der durch viel Grün geprägten und teilweise ortsbildgeschützten Gartenstadt zulässig. Allerdings geht die BNO hier auch laut Verwaltungsgericht zu weit. Es hat den Beschluss der Vorinstanzen aufgehoben und diesen Bereich der BNO zur Überarbeitung zurück an die Stadt geschickt.

Regelung wird verschärft – mindestens vorübergehend

Am Mittwoch teilte der Stadtrat nun mit, dass er das Verdikt akzeptiere und nicht ans Bundesgericht weiterziehe. Und: Er hat, wie vom Verwaltungsgericht geraten, eine Planungszone über die gesamten Gartenstadtzonen 2 und 3 gelegt. Das heisst: Hier darf bis auf Weiteres nichts gebaut werden, was den möglichen künftigen Regeln entgegensteht. Die Planungszone gilt so lange, bis eine neue, rechtskräftige Lösung vorliegt.

Wie der für Hochbau zuständige Stadtrat Hanspeter Thür ausführt, dauere das wohl mehrere Jahre. Zwar soll innert etwa sechs Monaten eine neue Mitwirkung für die Bestimmungen der Gartenstadt starten. Es braucht zudem eine öffentliche Auflage (samt erwarteter Einwendungen) und natürlich die politische Diskussion im Einwohnerrat. Erschwert wird die Lösungsfindung auch dadurch, dass nur ein Teil der Gartenstadt im Inventar der national geschützten Ortsbilder (ISOS) liegt, auf welches sich das Verwaltungsgerichtsurteil wesentlich bezieht.

Während die Planungszone in Kraft ist und noch keine definitive Lösung vorliegt, hält sich der Stadtrat bei der Beurteilung der Gartenstadt-Baugesuche im Grundsatz an die von den sechs Beschwerdeführern gestellten Forderungen: Grünflächenziffer von mindestens 0,55 und Überbauungsziffer von höchstens 0,25. Ausnahmen, zum Beispiel bei sehr kleinen Parzellen, seien auch gemäss Verwaltungsgericht zulässig und müssen vom Stadtrat sorgfältig abgewogen werden, so Hanspeter Thür.

Wie die definitive Lösung aussieht, ist aktuell offen. Es ist indes zu erwarten, dass sich die neuen Bestimmungen irgendwo zwischen dem Vorschlag der Stadt und den Forderungen der Beschwerdeführer befinden werden.

Müssen Liegenschaftsbesitzer nun ihre Sitzplätze entfernen?

Für die Liegenschaftsbesitzer in der Gartenstadt gilt derweil Besitzstands- respektive Eigentumsgarantie. Das heisst: Selbst wenn ihre Liegenschaften den Vorgaben nicht entsprechen, müssen sie vorderhand nichts befürchten, alles bleibt, wie es ist. Aber: Sobald ein Umbau geplant ist, «kommt die Sache ins Rollen», wie es Stadtrat Hanspeter Thür ausdrückt. Dann müsse geprüft werden, inwiefern ein Unrechtszustand besteht und wie man diesen ausmerzen könne.

Das Verwaltungsgericht hatte, so führt Thür aus, suggeriert, dass gerade bei einer zu kleinen Grünflächenziffer mit relativ geringem Aufwand und geringem finanziellen Verlust eine rechtmässige Situation hergestellt werden könnte.

Es geht hier letztlich darum, versiegelte Grundstücksfläche zu entsiegeln. Zum Beispiel, indem man einen betonierten Sitzplatz im Garten durch Grünflächen oder sickerungsfähige Beläge ersetzt.