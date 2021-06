Coop modernisiert das Aarauer Telli-Zentrum für 51 Mio. Franken

Aarau Es soll attraktiver werden: Coop verpasst dem Telli-Zentrum für 51 Mio. ein komplett neues Erscheinungsbild Das Aarauer Einkaufszentrum soll attraktiver werden. Coop und Jaisli erhalten einen Aussensitzbereich. Nadja Rohner 26.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So soll das Einkaufszentrum nach dem Umbau aussehen. Zvg

Dass mit dem Anfang der 1970er-Jahre gebauten Einkaufszentrum Telli etwas geschehen muss, ist offensichtlich: Die ungemütliche Mall und die Leerstände beschäftigen das Quartier schon länger. Nun legt die Coop Genossenschaft, der das Einkaufszentrum seit Februar 2018 gehört (nicht aber das Hochhaus, das ist im Besitz des Kantons) das Gesuch für eine «Revitalisierung» des Zentrums auf. Insgesamt 51 Mio. Franken soll diese gemäss Baugesuchsmappe kosten.

Es ist geplant, die Sanierung und den Umbau so zu etappieren, dass das Zentrum nicht geschlossen werden muss, es wird aber wohl Provisorien geben. Der Grobterminplan sieht einen Start im Frühjahr 2022 vor. Der Umbau wäre dann ungefähr Ende 2024 fertig.

Laut Baubeschrieb will Coop das Zentrum «standortgerecht und kundenorientiert» machen. Die Fassade soll neu werden, das Erscheinungsbild warm und freundlich, die Mall übersichtlicher. Für mehr Tageslicht sorgt ein grosses zentrales Oberlicht, es gibt neu eine Rolltreppe ab dem Untergeschoss. Dort gibt es neue sanitäre Anlagen, und auch das Parkhaus wird saniert.

So sieht das Telli-Zentrum heute aus. Nadja Rohner

Der Coop bleibt an Ort und Stelle, soll aber leicht vergrössert werden. Manche bestehenden Läden müssen den Platz wechseln. Laut Coop bleibt der Mietermix in etwa wie bisher bestehen; angesichts der Leerstände dürften aber Neue dazukommen.

Aussensitzbereiche für Besucher

Äusserlich ändert sich vor allem auf Seite Tellistrasse etwas: Neben Fassadenanpassungen und einem Dach über dem Eingang wird es rechts neben der Haupttreppe neu einen Aussensitzbereich für die Gäste der Bäckerei Jaisli haben, die in die Mietfläche rechts vom Haupteingang zieht. Am Ostende des Gebäudes erhält das Coop Restaurant, welches in diese Ecke des Gebäudes zieht, eine grosse Terrasse, die von der Tellistrasse mit einer Treppe erschlossen ist.

Zur Ecke Girixweg hin gibt es einen neuen Aufgang auf Erdgeschosshöhe der Mall. Dort sind auch Veloparkplätze geplant. Der rückwärtig gelegene Platz, zum Gemeinschaftszentrum hin, wird gemeinsam mit der Stadt geplant und aufgewertet.

Es sind auch umfangreiche Anpassungen an Gebäudetechnik, Erdbebensicherheit und Brandschutz geplant. Das Gebäude wird auf Fernwärme und -kälte umgestellt. (nro)