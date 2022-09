Stadt Aarau ehrt erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler

Aarau «Es ist eine Riesenfreude»: Diese Sportlerinnen und Sportler haben überragende Leistungen erbracht Beim 18. Aarauer Sportapéro zeichnet die Stadt die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler 2022 aus. Die Gäste zeigen sich beeindruckt vom Engagement. Michael Hunziker 04.09.2022, 17.42 Uhr

Robin Gloor, Lucien Kern, Lars Oeschger, Joel Haller und Lina Huber vom BTV Aarau Athletics nehmen die Glückwünsche von Stadträtin Suzanne Marclay-Merz entgegen (von links). Michael Hunziker

Strahlende Gesichter an diesem strahlend sonnigen Vormittag: Am Sonntag hat der Aarauer Stadtrat die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler 2022 geehrt. Der 18. Aarauer Sportapéro fand im Rahmen des Pferderennens auf der Pferderennbahn Schachen statt an diesem prächtigen, warmen Spätsommertag. Im weissen Festzelt fanden sich um die 70 Gäste ein.

Gross ist die Freude bei Stadträtin Suzanne Marclay-Merz. mhu

Diese zeigten sich beeindruckt von den herausragenden Leistungen, die im vergangenen Jahr erbracht wurden. Es sei eine Riesenfreude, so viele aktive Sportvereine in dieser Vielfalt zu haben, so tolle und motivierte Sportlerinnen und Sportler in der Stadt zu wissen, sagte Stadträtin Suzanne Marclay-Merz, Ressortleiterin Kultur und Sport sowie Präsidentin Sportkommission.

Ehrung Curling, Leichtathletik und Kendo Geehrt werden vom Curling Club Aarau: Alina Pätz, Silvana Tirinzoni, Esther Neuenschwander, Melanie Barbezat, Sven Michel; vom BTV Aarau Athletics: Angela Freda, Ben Zingg, Carol Schaffner, Emma Schwab, Joel Haller, Robin Gloor, Lars Oeschger, Laura Freda, Virginia Tan, Joana Fiore, Valentina Rosamilia, Leonie Moll, Lina Huber, Lucien Kern, Lukas Baroke, Micaela Nardelli, Rosa Bieri, Selina Ummel, Seraina Ummel, Silvan Wicki, Timo Zingg, Walter «Wädi» Schaad; vom SC Aarefisch: Kevin Affentranger, Robin Affentranger, Jürg Ammann, Cyrill Hess, David Radam, Nora Gmür, Nora Meister, Swen Schubert, Sven Thalmann, Dario Wickihalter, Federico Salghetti-Drioli, Anna Vismara, Nora Wick, Twyla Reinhard, Michelle Armandi, Samira Arnold, Soyala Déverin; vom Ten Do Kan: Veronika Orasch, Genta Kozaki. (az)

Sie bedankte sich für das freiwillige Engagement. Hinter den Erfolgen stehen oft ganze Familien. «Es ist unglaublich, was ehrenamtlich bewältigt wird neben Beruf und Schule», sagte Suzanne Marclay-Merz. «Ich habe grosse Hoch­achtung.»

Das sportbegeisterte Umfeld ist ein Vorteil

Schwimmerin Anna Vismara, die aus einer sportbegeisterten Familie stammt, sagte im Kurzinterview, dass dieses Umfeld ein Vorteil sei für sie. «Es ist hilfreich, weil sie wissen, wie es ist, Leistungssport zu betreiben.» Auch Leichtathletin Selina Ummel vom BTV Aarau Athletics sah Vorteile in ihrer aktiven Familie. Sie trainiere viel mit ihrer Schwester, die Eltern unterstützen sie.

Die erfolgreichen Schwimmerinnen vom SC Aarefisch werden ausgezeichnet. mhu

Gruppenweise wurden die Sportlerinnen und Sportler aufgerufen, durften eine Urkunde und einen sogenannten Buff entgegennehmen, ein Multifunktionstuch für Kopf, Hals oder Arm. EM-, WM- sowie Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmer erhielten zudem einen Gutschein. Die – sehr erfolgreichen – Curlerinnen und Curler allerdings konnten nicht persönlich teilnehmen am Sportapéro.

Bei der Infrastruktur ist Bedarf vorhanden

Lisa Diggelmann, Leiterin Sektion Sport in Aarau, wies auf die grosse Umfrage hin, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurde bei Bevölkerung, Schulen und Vereinen im Hinblick auf die Aktualisierung des Sportanlagenkonzepts. «Daraus konnten wir viele wichtige Erkenntnisse ziehen.» Es sei Bedarf vorhanden, stellte sie fest, und erwähnte etwa die fehlenden Turnhallen und Fussballplätze. Ein Schritt vorwärts gehe es bei der Digitalisierung, verriet sie. Auf das kommende Jahr werde ein Online-Tool eingeführt für Antragsformulare für die Sportförderung.

Pascal Steudler, Präsident Aargauischer Rennverein. mhu

Pascal Steudler, Präsident des Aargauischen Rennvereins, ermunterte die Anwesenden, in der Folge den Renntag zu geniessen in einmaliger Atmosphäre auf der schönsten Pferderennbahn der Schweiz – und auch Wetten abzuschliessen. Denn die Rennen seien noch viel spannender, wenn man einen Zweifränkler auf ein Pferd setze.

Auf dem Programm standen an diesem vierten Renntag unter anderem der 74. Grosse Preis der Schweiz, der 14. Herbst Grand Prix Kanton Aargau sowie Trabrennen.