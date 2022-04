Aarau «Es hat sofort Klick gemacht»: Wirtepaar Steineder wechselt vom «Rathausgarten» in die «Laterne» Das Restaurant Laterne in der Rathausgasse stand seit Januar leer. Ab August übernehmen nun wieder neue Gastgeber. Sie bringen viel Erfahrung mit in die Altstadt – aber ihre berühmteste Spezialität nicht. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anita Aeschbacher Weber und Erich Weber (im linken Fenster) übergeben die Geschäftsführung der «Laterne» dem Wirtepaar Andreas und Nicole Steineder. Nadja Rohner

Gwundrig schielen die Passanten in der Aarauer Rathaus- und Kronengasse auf das prächtige Haus an der Ecke. Da geht plötzlich wieder etwas! Drei Monate lang war bei der «Laterne» die Tür zu, die Weihnachtsglöcklein hingen noch an den Blumenkästen, die Fenster blieben dunkel, der Herd in der Restaurantküche war aus.

Seit Ende Januar, als sich die Liegenschaftsbesitzer Anita Aeschbacher Weber und Erich Weber vom neuen Geschäftsführer nach nur einem halben Jahr wieder trennen mussten. Damals sagte Anita Aeschbacher, die in der «Laterne» einst über 20 Jahre lang selbst gewirtet hatte, dass das Restaurant so bald wie möglich unter neuer Geschäftsführung wieder eröffnen soll. Und nun brennt plötzlich wieder Licht in der «Laterne».

Drinnen stehen zwei, die Aarau bereits bestens kennt: Nicole und Andreas Steineder. Seit zwei Jahrzehnten sind sie die Gastgeber im «Rathausgarten» an der Oberen Vorstadt. Und nun haben sie sich, ganz spontan, in ein neues Restaurant verliebt. Per 2. August eröffnen sie die «Laterne» neu; diese «letzte alte Aarauer Gaststube mit einmaligem Ambiente», beschreibt es Andreas Steineder.

Anita Aeschbacher Weber, Erich Weber, Nicole Steineder, Andreas Steineder (v.l.). Nadja Rohner

«Wir hatten die Geschäftsführung gar nicht neu ausgeschrieben, und doch haben sich bereits Interessenten bei uns gemeldet», erzählt Anita Aeschbacher. Gepasst habe es aber bei keinem so ganz. Aber dann ergab sich das Gespräch mit den Steineders. Das Paar Aeschbacher-Weber gehöre zu ihren Stammgästen, erzählt Andreas Steineder, «wir durften im Mai 2019 ihren Hochzeitsapéro ausrichten». Eigentlich, so erzählt er, hätten er und seine Frau nicht aktiv nach einem neuen Wirkungskreis gesucht. «Als wir aber dann bei der Besichtigung in die ‹Laterne› kamen, hat es sofort Klick gemacht.» Anita Aeschbacher und Erich Weber sprechen derweil von einem «absoluten Glücksfall»: «Wir freuen uns sehr, dass wir die beiden als Gastgeber gewinnen konnten.»

Die «Laterne» liegt den Menschen am Herzen

Einigen Stammgästen haben Steineders schon vom Wechsel erzählt – immerhin sind sie nur noch bis Juni im «Rathausgarten», es geht jetzt alles schnell. «Es gab schon schöne Reaktionen – die ‹Laterne› liegt den Menschen am Herzen und viele erzählen mir Geschichten, die sie mit dem Lokal verbinden.» – «Man sieht immer gleich das Strahlen in ihren Augen», schiebt Nicole Steineder nach.

Im Gespräch mit dem Wirte- und dem Liegenschaftsbesitzerpaar wird rasch klar: Man ist sich sehr einig. Zum Beispiel darin, dass die «Laterne» am Sonntag offen sein muss: «Das wird eine spannende Belebung der Altstadt», ist sich Erich Weber sicher. Oder darin, dass die Busse, die heute tagsüber noch neben den Aussentischen in der Rathausgasse vorbeirauschen, nicht mehr in die Altstadt gehören. Oder darin, dass in der Laterne künftig frische, saisonale und regionale, aber abwechselnde Gerichte serviert werden sollen. «Es gibt keine riesige Karte, aber wechselnde Gerichte», so Nicole Steineder. Dazu Events, etwa «Wine and Dine».

Etwas wird jedoch fehlen: Die Wienerschnitzel, für die der «Rathausgarten» berühmt ist («Wienerschnitzel isst man beim Österreicher in Aarau», so der Slogan). Die Küche in der «Laterne» sei dafür einfach zu klein, sagt Andreas Steineder. Immerhin gibt es auch an seinem neuen Wirkungsort täglich frischen Fisch, wie man es von Steineders gewohnt ist.

In der «Laterne» wird sich optisch nur wenig verändern. Zu den rund 40 Plätzen im Erdgeschoss sollen im reaktivierten Säli im Obergeschoss («Raum hoch 18», weil 18 Treppenstufen hinaufführen) weitere 25 bis 30 kommen; ideal für Feiern mit mehr Privatsphäre. Draussen in der Rathausgasse und – sobald die Bewilligung vorliegt – auch in der Kronengasse, werden Steineders ebenfalls Gäste bewirten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen